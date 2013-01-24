الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

قوة شفط  جلية. تكشف Performer Ultimate  الغبار الخفي.

اكتشف المزيد

مكانس كهربائية مزودة بكيس

performance ultimate
قوة شفط جلية
  • طاقة الدخل 2200 واط
  • تقنية TriActive LED لإضاءة الأرضية
  • فلتر HEPA 13 لهواء صحي ونقي
  • التحكم عن بعد لسهولة الاستخدام
اكتشف المزيد

مكانس كهربائية بدون كيس

مكنسة كهربائية بدون كيس

أداء كامل.

تخلص سهل من الغبار.

  • PowerCyclone لفصل الغبار عن الهواء ولنتائج تنظيف فعالة جدًا
  • سهولة التفريغ والتنظيف بفضل تقنية NanoClean
اكتشف المزيد

مكانس كهربائية مع عصا وبدون أسلاك

مكانس كهربائية مع عصا وبدون أسلاك
تنظيف جاف ورطب سهل
  • PowerCyclone لفصل الغبار عن الهواء بفعالية
  • وظيفة مسح الأرضية مدمجة للتنظيف الرطب
  • حرية التنقل بدون أسلاك
اكتشف المزيد

الأكياس والفلاتر والفوهات

مكنسة كهربائية مع كيس
ملحقات Philips الأصلية
  • الأكياس والفلاتر للمكانس الكهربائية
  • قطع التبديل الأصلية
  • مُصممة لتوفير أعلى مستوى من الأداء
اكتشف المزيد
performer-ultimate-video

المكنسة الكهربائية Performer Ultimate من Philips المزودة بتقنية LED لإضاءة الأرضية 


تم تصنيع كل ميزة في Performer Ultimate بعناية للحصول على تجربة تنظيف ممتازة. وتكشف تقنية LED لإضاءة الأرضية عن أصغر حبة غبار لتتم إزالتها بضربة واحدة بفضل تصميمها الفريد المتعرّج من دون فرشاة.
 

تخلّص من أكثر من 99,9% من الغبار والمواد المثيرة للحساسية بفضل فلتر HEPA 13 واستمتع بسهولة الاستخدام القصوى التي تقدمها وحدة التحكم عن بعد المريحة.

اعثر على قطع وملحقات للمكنسة الكهربائية التي تستخدمها

أدخِل رقم الطراز للعثور على أكياس وفلاتر للهواء وفوهات وقطع غيار للمكنسة الكهربائية لديك من Philips:

لم يثمر بحثك عن أي نتائج. يرجى البدء بالكتابة وتحديد الملحق من اللائحة

    البحث
    أين يمكنني العثور على رقم طراز المنتج؟

    بحث عن رقم طرازك

    يتميّز كل منتج برقم طراز فريد. يبدأ رقم الطراز عادة بأحرف تليها سلسلة من الأرقام، على سبيل المثال GC6440 أو 37PFL7403D/10 أو SA1300/02.

    هناك بعض الطرق المختلفة التي يمكنك استخدامها لتحديد موقع رقم الطراز:

    البحث في الصندوق

    نظرة في داخل المنتج

    البحث في المنتج

    البحث في الكتيّب

    الأكسسوارات