+للتنظيف بثلاث طرق مختلفة بتمريرة واحدة
+تُباع فوهة TriActive مع مجموعتَي Performer Compact وPowerLife.
+للتنظيف بثلاث طرق مختلفة بتمريرة واحدة
+مزودة بفرش على الجانبين
+تُباع فوهة TriActive+ مع مجموعة Performer Active.
+للتنظيف بثلاث طرق مختلفة بتمريرة واحدة
+مزودة بفرش على الجانبين
+مصممة لالتقاط الغبار بأعلى مستوى على كل الأرضيات
+تُباع فوهة TriActive Max مع مجموعة Performer Expert.
+ مصارف هواء على شكل الحرف Z
+ تقدم التصاميم غير المزودة بفرشاة تجربة خالية من التشابك وتحافظ على الفوهة خالية من الشعر.
+ يساعد التصميم على شكل طائرة في الوصول إلى مناطق أكثر
+ للاستخدام اليومي على الأرضيات الناعمة والصلبة
+ مصارف هواء على شكل الحرف Z
+ تقدم التصاميم غير المزودة بفرشاة تجربة خالية من التشابك وتحافظ على الفوهة خالية من الشعر.
+ يساعد التصميم على شكل طائرة في الوصول إلى مناطق أكثر
+ للاستخدام اليومي على الأرضيات الناعمة والصلبة
+ تقنية إضاءة الأرضية الحصرية تكشف الغبار الخفي