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مكنسة كهربائية مع كيس

قوة شفط  جلية. تكشف Performer Ultimate  الغبار الخفي.

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Performer Ultimate

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أداء مثالي بفضل تقنية إضاءة الأرضية
  • كيس سعة 4 لترات
  • طاقة الدخل القصوى 2200 واط
  • طاقة الشفط 550 واط
  • فلتر HEPA 13 لهواء صحي ونقي
  • فوهة تقنية إضاءة الأرضية TriActive LED
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Performer

performer
قوة شفط عالية لتنظيف عميق
  • كيس سعة 4 لترات
  • طاقة الدخل القصوى 2200 واط
  • طاقة الشفط 500 واط
  • فلتر HEPA 13 لهواء صحي ونقي
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Performer Active

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أداء كامل مع تقنية AirflowMax
  • كيس سعة 4 لترات
  • طاقة الدخل القصوى 2100 واط
  • طاقة الشفط 400 واط
  • فلتر HEPA 13 لهواء صحي ونقي
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Performer Compact

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طاقة مدمجة لتنظيف سهل
  • كيس سعة 3 لترات
  • طاقة الدخل القصوى 2000 واط
  • طاقة الشفط 375 واط
  • فلتر Super Clean Air لهواء صحي ونقي
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فرشاة TriActiveZ

تم تجهيز المكانس الكهربائية المزوّدة بأكياس بفوهات TriActive الفريدة، كما تم تصميمها للتنظيف بثلاث طرق مختلفة وبتمريرة واحدة.
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فرشاة Diamond Flex

تنظيف الزوايا بسهولة تامة. تدور فوهة DiamondFlex باتجاه 180 درجة، مما يسمح لك بالتحرك بسلاسة بين الأثاث والأغراض الأخرى.
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فرشاة فائقة السرعة

لتنظيف السجاد بشكل عميق، ننصحك باستخدام فوهة الفرشاة Turbo التي نقدّمها. فهي مزوّدة بفرشاة دوّارة لإزالة حتى الشعر والزغب.

فوهات TriActive  فريدة مصممة من Philips

    TriActive

    brosse-triactive

    +للتنظيف بثلاث طرق مختلفة بتمريرة واحدة

    +تُباع فوهة TriActive‎ مع مجموعتَي Performer Compact وPowerLife.

    TriActive+‎

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    +للتنظيف بثلاث طرق مختلفة بتمريرة واحدة

    +مزودة بفرش على الجانبين

    +تُباع فوهة TriActive+‎ مع مجموعة Performer Active.

    TriActiveMax

    triactivemax

    +للتنظيف بثلاث طرق مختلفة بتمريرة واحدة

    +مزودة بفرش على الجانبين
    +مصممة لالتقاط الغبار بأعلى مستوى على كل الأرضيات

    +تُباع فوهة TriActive Max مع مجموعة Performer Expert.
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    TriActive Advance

    triactive advance

    + مصارف هواء على شكل الحرف Z

    + تقدم التصاميم غير المزودة بفرشاة تجربة خالية من التشابك وتحافظ على الفوهة خالية من الشعر.

    + يساعد التصميم على شكل طائرة في الوصول إلى مناطق أكثر

    + للاستخدام اليومي على الأرضيات الناعمة والصلبة
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    TriActive LED

    triactiveled

    + مصارف هواء على شكل الحرف Z

    + تقدم التصاميم غير المزودة بفرشاة تجربة خالية من التشابك وتحافظ على الفوهة خالية من الشعر.

    + يساعد التصميم على شكل طائرة في الوصول إلى مناطق أكثر

    + للاستخدام اليومي على الأرضيات الناعمة والصلبة

    + تقنية إضاءة الأرضية الحصرية تكشف الغبار الخفي
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    التخلص من الغبار بشكل صحي. استخدمه وأغلقه بإحكام ثم تخلّص منه!

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    عندما تختار مكنسة كهربائية من Philips مزوّدة بكيس غبار s-bag®‎، فأنت تحصل على أعلى ميزة للتخلص من الغبار بطريقة صحية. تم تصميم كيس غبار s-bag®‎ للتخلص منه بسهولة؛ فما عليك سوى إغلاق الفتحة بإحكام ورمي الكيس بعيدًا. بهذه الطريقة، تبقى كل الأوساخ والغبار محبوسة داخل الكيس ولا تتّسخ يداك. وهذا الأمر مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يقتنون حيوانات أليفة أو يعانون من الحساسية.