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Performer Ultimate

قوة شفط جليّة

Performer Ultimate للكشف عن الغبار المخفي

عرض المجموعة
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أفضل-الشعارات

Performer Ultimate FC8924/01


قوة شفط جليّة.

تكشف مكنسة Performer Ultimate عن الغبار المخفي.

الآراء

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هذا المنتج لم يعد متاحا

علامة تحديد
تكشف فوهة TriActive LED عن الغبار المخفي بفضل تقنية إضاءة الأرضية الحصرية.
علامة تحديد
يعمد جهاز التحكم عن بعد إلى التبديل بين إعدادات الطاقة بسهولة بحيث تتناسب مع مكان سطح الأرضية الذي تنظفه بالمكنسة الكهربائية ونوعه.
علامة تحديد
يلتقط فلتر الحساسية أكثر من 99,9% من الغبار الناعم، وغبار الطلع وعث الغبار، التي تسبب عوارض الحساسية والربو.

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هذا المنتج لم يعد متاحا

تقنية إضاءة الأرضية

 

تكشف فوهة TriActive LED عن الغبار المخفي بفضل تقنية إضاءة الأرضية الحصرية. فالفوهة غير مزوّدة بفرش وتتميّز بسطح عريض وفريد من المطاط، لتستمتع بتجربة خالية من التشابك لمنع تطاير الشعر في الهواء. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك شكلها المسطّح بالوصول إلى أماكن أكثر.

فلترHEPA 13

 

يلتقط الفلتر أكثر من 99,9% من الغبار الناعم، الأمر الذي تعجز الفلاتر الأخرى عن القيام به، بحيث أنها تعيد توزيعه في الهواء الطلق في منزلك. يلتقط الفلتر جزيئات الغبار الصغيرة مثل غبار الطلع وعث الغبار التي تسبب عوارض الحساسية والربو.

الميزات الأساسية

performer ultimate

تم تصميم كل ميزة من Performer Ultimate للحصول على تجربة التنظيف المثالية. فيكشف ضوء الأرضية LED عن الغبار الأنعم الذي يمكن إزالته بتمريرة واحدة بواسطة الفوهة المتعرجة وغير المزوّدة بفرش. أما فلتر HEPA 13 فيلتقط 99,9% من الغبار الناعم والمواد المسببة للحساسية، بينما يساعدك جهاز التحكم عن بعد المريح بإنجاز عملية التنظيف كاملة بسهولة قصوى.

Performer Ultimate. مصممة للأشخاص المهوسين بالنظافة.

triactive led

TriActive LED

تكشف فوهة TriActive LED الجديدة الغبار المخفي بفضل تقنية إضاءة الأرضية الحصرية.

إن الفرشاة غير مزوّدة بفرش وهي تتميّز بسطح عريض وفريد من المطاط، لتستمتع بتجربة خالية من التشابك لمنع تطاير الشعر في الهواء.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك شكلها المسطّح بالوصول إلى أماكن أكثر.

عرض رقمي

تشغيل/إيقاف تشغيل تلقائي

تزوّدك ميزة التشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي بالتحكم الدائم بعملية التنظيف، وذلك لضمان مستوى عالٍ من الفعالية، ولالتقاط الغبار بطريقة سهلة.
مقبض مع جهاز تحكم عن بعد

جهاز تحكم عن بُعد

بفضل جهاز التحكم عن بعد، ستكون إعدادات الطاقة في متناول يديك، لتتمكن من التبديل بينها بسهولة، بحيث تتناسب مع مكان سطح الأرضية الذي تنظفه بالمكنسة الكهربائية ونوعه، للاستمتاع بعملية تنظيف فعالة. ومن المنافع الأخرى لجهاز التحكم عن بعد هو أنك لست بحاجة إلى الوصول باستمرار إلى الوحدة الرئيسية، مما يوفر لك عملية تنظيف أسهل من أي وقت مضى.
فلتر للحساسية

فلترHEPA 13

التقاط أكثر من 99,9% من الغبار الناعم، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية والمهيجات مثل غبار الطلع وعث الغبار. مطورة لتلبية الاحتياجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون الحساسية وبشكل عام، للأشخاص الذي يتطلبون مستوى أعلى من النظافة.

المميزات

تنظيف الغبار المخفي

فوهة TriActive LED

لإزالة كل الغبار والأوساخ الكبيرة بتمريرة واحدة. تكشف عن الغبار المخفي لنتائج تنظيف عميقة.
carpet clean

CarpetClean

مناسبة لتنظيف أصعب السجادات ولتوفير مستوى عالٍ من التقاط الغبار على الأرضيات الناعمة.
HEPA 13

فلترHEPA 13

لالتقاط أكثر من 99,9% من الغبار الناعم، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية والمهيجات مثل غبار الطلع وعث الغبار.
مقبض مع جهاز تحكم عن بعد

جهاز تحكم عن بُعد

يمكنك تغيير الإعداد على المقبض.
تشغيل/إيقاف تشغيل

تشغيل/إيقاف تشغيل تلقائي

لتشغيل المكنسة الكهربائية أثناء استخدامها ولإيقاف تشغيلها بشكل تلقائي أثناء عدم استخدامها.
ملحقات متوفرة على الهيكل

الملحقات المتوفرة

تتضمن أداة للتشققات لتصل إلى أضيق الأماكن وأداة للمفروشات تتميّز برأس صغير ومسطح وقوة شفط عالية.
عرض رقمي

شاشة رقمية سهلة الاستخدام

لعرض المعلومات ذات الصلة، مما يمكنّك من الحصول على أفضل أداء للمكنسة الكهربائية.

الآراء والجوائز

صنعت في أوروبا
شعار 5 سنوات
ecarf
يمنح المركز الأوروبي  لمؤسسة أبحاث الحساسية (ECARF) شهادة للمنتجات التي تستوفي متطلبات الأشخاص الذي يعانون الحساسية. يساعد ختم الجودة ECARF Quality Seal في تحديد المنتجات المناسبة للمستهلكين الذين يعانون الحساسية.

مجموعة Performer Ultimate

PowerPro Compact

Performer Ultimate

PowerPro Compact

FC8471/61
مقارنة مع الحالي
PowerPro Active

Performer Ultimate

PowerPro Active

FC8631/61
مقارنة مع الحالي

الأداء
  • قوة الإدخال 2200 واط؛ قوة الشفط 550 واط
  • قوة الإدخال 2200 واط
  • قوة الشفط 550 واط
  • قوة الإدخال 2200 واط
  • قوة الشفط 550 واط

الفوهة
  • TriActive Advance
  • TriActive LED
  • TriActive LED؛فرشاة Turbo
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