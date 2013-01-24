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شاشة LCD مع SmoothTouch

222B9T/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • شاشة تفاعلية رائعة مع SmoothTouch شاشة تفاعلية رائعة مع SmoothTouch شاشة تفاعلية رائعة مع SmoothTouch
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    شاشة LCD مع SmoothTouch

    222B9T/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    شاشة تفاعلية رائعة مع SmoothTouch

    شاشة عرض متينة تعمل باللمس ومقاومة للمياه والغبار لاستخدام مرن في أي مكان مع حامل مفصلي لتناسب الزوايا التي تريدها. يمكن استخدامها بسهولة في كل التطبيقات، ما يعزز الإنتاجية بشكلٍ كبير. إكتشف كلّ المميزات

    شاشة LCD مع SmoothTouch

    شاشة تفاعلية رائعة مع SmoothTouch

    شاشة عرض متينة تعمل باللمس ومقاومة للمياه والغبار لاستخدام مرن في أي مكان مع حامل مفصلي لتناسب الزوايا التي تريدها. يمكن استخدامها بسهولة في كل التطبيقات، ما يعزز الإنتاجية بشكلٍ كبير. إكتشف كلّ المميزات

    شاشة تفاعلية رائعة مع SmoothTouch

    شاشة عرض متينة تعمل باللمس ومقاومة للمياه والغبار لاستخدام مرن في أي مكان مع حامل مفصلي لتناسب الزوايا التي تريدها. يمكن استخدامها بسهولة في كل التطبيقات، ما يعزز الإنتاجية بشكلٍ كبير. إكتشف كلّ المميزات

    شاشة LCD مع SmoothTouch

    شاشة تفاعلية رائعة مع SmoothTouch

    شاشة عرض متينة تعمل باللمس ومقاومة للمياه والغبار لاستخدام مرن في أي مكان مع حامل مفصلي لتناسب الزوايا التي تريدها. يمكن استخدامها بسهولة في كل التطبيقات، ما يعزز الإنتاجية بشكلٍ كبير. إكتشف كلّ المميزات

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      شاشة تفاعلية رائعة مع SmoothTouch

      • B Line
      • 22 (21,5 بوصة / 54,6 سم قطري مائل)
      • 1920 x ‏1080 (Full HD)
      شاشة SmoothTouch لاستجابة لمسية سلسة وطبيعية

      شاشة SmoothTouch لاستجابة لمسية سلسة وطبيعية

      تستخدم شاشة Philips هذه تقنية اللمس التكاثفي المسقط في 10 نقاط لتوفير استجابة سلسة. يمكنك استخدام القدرات الجديدة للتطبيقات المستندة إلى اللمس بشكل كامل، وإعادة الحياة إلى تطبيقاتك الأقدم. اكتب باللمس بواسطة 10 أصابع، أو شغّل الألعاب التفاعلية الشيّقة مع أصدقائك. تعاون مع الزملاء بطريقة تفاعلية في العمل أو المدرسة وزِد إنتاجيتك وكفاءتك.

      يتوافق سطح الشاشة الأمامي مع معيار IP65 لمقاومة المياه والغبار

      يتوافق سطح الشاشة الأمامي مع معيار IP65 لمقاومة المياه والغبار

      في البيئات غير المثالية، أنت بحاجة إلى شاشة مصممة لتحمّل طرطشة المياه والغبار الموجودة في الحياة اليومية. يتم استخدام تصنيفات حماية الدخول (IP) المحددة في المعيار الدولي IEC/EN 60529، لتحديد مستويات فعالية منع التسرّب للحاويات الكهربائية في ما يتعلّق بدخول الأجسام الغريبة والرطوبة. تتوافق شاشة Philips هذه مع تصنيف IP الدولي لمقاومة المياه والغبار، وستتحمّل طرطشة المياه والغبار الموجودة في الحياة اليومية.

      شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

      شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

      تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ ‏1920 x ‏1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.

      SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

      SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

      SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

      تضمن HDMI اتصال رقمي عالمي

      تضمن HDMI اتصال رقمي عالمي

      جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).

      توصيلة DisplayPort لأعلى مستوى من المرئيات

      توصيلة DisplayPort لأعلى مستوى من المرئيات

      DisplayPort هي عبارة عن رابط رقمي يصل الكمبيوتر الشخصي بالشاشة من دون أي تحويل. وكونها تتمتع بقدرات أعلى من معيار DVI، فهي قادرة على دعم كبلات يصل طولها إلى 15 متراً بصورة كاملة، ونقل بيانات بسرعة 10,8 جيجابايت بالثانية. وبفضل هذا الأداء العالي وعدم التأخر في نقل البيانات، ستحصل على أسرع معدلات صور وتحديث، مما يجعل DisplayPort الخيار الأفضل للاستخدام العام في المكتب أو في المنزل، وللألعاب والأفلام الأكثر تطلبًا ولتحرير مقاطع الفيديو والمزيد غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فهي تأخذ في عين الاعتبار إمكانية التشغيل التفاعلي من خلال استخدام محولات متعددة.

      وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

      وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

      حامل SmartStand بزوايا قابلة للضبط، لتعزيز الإنتاجية

      يسمح حامل SmartStand من Philips بضبط الشاشة بطريقة مرنة. وتسمح لك بنيته من نوع Z ذات الإمالة السلسة، وإمكانية ضبط الارتفاع وقابلية الطيّ باستخدامه في وضعيات مريحة ومتعددة. يمكنك وضع الحامل في وضعية مستقيمة للتحكّم باللمس بشكل أفضل، أو إمالته إلى الخلف، لتسهيل الرسم أو تدوين الملاحظات. يسمح لك أيضًا بوضع الشاشة بشكل مستوٍ تقريبًا على الطاولة لإنجاز بعض التطبيقات عند الحاجة.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        TFT-LCD‏ (TN)
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        21,5 بوصات / 54,6 سم
        منطقة مشاهدة فعالة
        476,64 (أفقي) x‏ 268,11 (عمودي)
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة المثلى
        1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
        كثافة البكسل
        102 بكسل بالبوصة الواحدة
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        1 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
        السطوع
        250  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1000:1
        SmartContrast
        50000000:1
        دقة البكسل
        0,248 x‏ 0,248 مم
        زاوية العرض
        • 170 درجة (أفقي) / 160 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        تحسين الصورة
        SmartImage
        سلسلة الألوان (نموذجية)
        NTSC‏ 72‏% (مساحة الألوان CIE 1931)*
        ألوان الشاشة
        16,7 مليون
        تردد المسح
        30 - 85 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 75 هرتز (عمودي)
        sRGB
        نعم
        خالية من الوميض
        نعم
        EasyRead
        نعم
        وضع LowBlue
        نعم

      • اللمس

        تقنية اللمس
        التكاثفي المُسقط
        نقاط اللمس
        10 نقاط
        طريقة اللمس
        القلم، الإصبع، القفاز*
        واجهة اللمس
        USB
        صلابة زجاج اللمس
        ‎7 H
        طلاء زجاج اللمس
        التوهّج
        منطقة اللمس النشطة
        476,64 مم (أفقي) x ‏268,11 مم (عمودي)
        نظام التشغيل
        Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7؛ Android 7.1 ‏/ 7.0 / 6.0 / 5.0 / 4.4؛ بعض إصدارات Linux*
        منطقة رفض كف اليد
        >= 30 x‏ 30 مم
        حماية الدخول
        IP65 - الجهة الأمامية فقط
        الغلق
        شاشة اللمس مغلقة مع الإطار؛ شاشة اللمس مغلقة مع شاشة LCD

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        • VGA (تناظري)
        • DVI-D (رقمي، HDCP)
        • DisplayPort 1.2‏‎
        • HDMI 1.4
        USB
        USB 3.1 عدد 2 (1 مع ميزة الشحن السريع)*
        إدخال المزامنة
        • فصل المزامنة
        • المزامنة على اللون الأخضر
        الصوت (إدخال/إخراج)
        • إدخال صوت الكمبيوتر الشخصي
        • خرج سماعة الرأس

      • الراحة

        مكبرا صوت مضمّنان
        2 واط (عدد 2)
        راحة المستخدم
        • SmartImage
        • الإدخال
        • السطوع
        • القائمة
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        برنامج التحكّم
        SmartControl
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية التقليدية
        • التركية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • sRGB
        • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7

      • الحامل

        الإمالة
        -5 ~ 90  درجة
        زاوية الطيّ
        0 ~ 70 درجة
        ضبط الارتفاع
        184 (أفقي)، 76 (عمودي)  ملليمترًا

      • الطاقة

        وضع ECO
        10,3 واط (نموذجي)
        وضع التشغيل
        11,92 واط (نموذجي) (طريقة الاختبار EnergyStar)
        وضع الاستعداد
        < 0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        < 0,3 واط (نموذجي)
        فئة ملصق الطاقة
        A
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • خارجي
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
        515 ‏x‏ 394‏ x‏ 227  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        515 ‏x‏ 317‏ x‏ 45  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        575 ‏x‏ 420‏ x‏ 161  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        7,46  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        4,17  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        9,91  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) (مثبت)
        70000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • EnergyStar 8.0
        • EPEAT*
        • حافة حائزة شهادة TCO
        • RoHS
        • WEEE
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %
        مواد محددة
        • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة
        • خالٍ من مادة الزئبق
        • خالية من الرصاص

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • علامة CE
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
        • SEMKO
        • EPA
        • الأوكرانية
        • ICES-003
        • TUV/GS
        • TUV Ergo
        • CU-EAC
        • cETLus

      • الحاوية

        الحافة الأمامية
        أسود
        الغطاء الخلفي
        أسود
        القائمة
        أسود
        التشطيب
        الملمس

      • ما محتويات الصندوق؟

        شاشة مع حامل
        نعم
        الأسلاك
        كبل D-Sub، كبل HDMI، كبل DP، كبل USB-A إلى B، كبل صوت، كبل طاقة
        دليل المستخدم
        نعم
        أكسسوار
        قلم لمس عدد واحد (أسود)

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          • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
          • مادة القفاز وسماكته: نتريل (0,15 مم)، قطن (0,31 مم)، الإيثيلين المتعدد المكلور (0,03 مم)، الكلوريد المتعدد الفاينيل (0,12 مم)
          • يُرجى مراجعة "SmoothTouch" في دليل المستخدم لمزيد من التفاصيل حول دعم أنظمة التشغيل في وظيفة اللمس.
          • شحن سريع يتوافق مع معيار USB BC 1.2
          • يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/‎ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.
          • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.