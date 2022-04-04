ارتقِ بالألعاب إلى المستوى التالي
تعتبر شاشة الألعاب هذه من Philips رائعة من كل النواحي، وهي مخصصة لألعاب الكمبيوتر الشخصي الرائعة والمليئة بالتشويق. نقدّم لك ألعابًا سلسة بفضل AMD FreeSync، ومعدل التحديث الذي يبلغ 165 هرتز، ووقت الاستجابة الذي يبلغ 1 مللي ثانية. شاشة بدون إطار تقريبًا مع Ultra Wide-Color لتحسين التجربة المرئية الغامرة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ارتقِ بالألعاب إلى المستوى التالي
تعتبر شاشة الألعاب هذه من Philips رائعة من كل النواحي، وهي مخصصة لألعاب الكمبيوتر الشخصي الرائعة والمليئة بالتشويق. نقدّم لك ألعابًا سلسة بفضل AMD FreeSync، ومعدل التحديث الذي يبلغ 165 هرتز، ووقت الاستجابة الذي يبلغ 1 مللي ثانية. شاشة بدون إطار تقريبًا مع Ultra Wide-Color لتحسين التجربة المرئية الغامرة. إكتشف كلّ المميزات
ارتقِ بالألعاب إلى المستوى التالي
تعتبر شاشة الألعاب هذه من Philips رائعة من كل النواحي، وهي مخصصة لألعاب الكمبيوتر الشخصي الرائعة والمليئة بالتشويق. نقدّم لك ألعابًا سلسة بفضل AMD FreeSync، ومعدل التحديث الذي يبلغ 165 هرتز، ووقت الاستجابة الذي يبلغ 1 مللي ثانية. شاشة بدون إطار تقريبًا مع Ultra Wide-Color لتحسين التجربة المرئية الغامرة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ارتقِ بالألعاب إلى المستوى التالي
تعتبر شاشة الألعاب هذه من Philips رائعة من كل النواحي، وهي مخصصة لألعاب الكمبيوتر الشخصي الرائعة والمليئة بالتشويق. نقدّم لك ألعابًا سلسة بفضل AMD FreeSync، ومعدل التحديث الذي يبلغ 165 هرتز، ووقت الاستجابة الذي يبلغ 1 مللي ثانية. شاشة بدون إطار تقريبًا مع Ultra Wide-Color لتحسين التجربة المرئية الغامرة. إكتشف كلّ المميزات
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. تقوم تقنية AMD FreeSync™ Premium بتزويد اللاعبين الجادين بتجربة لعب سلسة من دون تمزّق الشاشة وبأداء عالٍ. استمتع باللعب بثقة تامة بدون مساومات، بفضل معدل التحديث المرتفع وتعويض معدل الإطارات المنخفض وزمن الانتقال منخفض.
إذا كنت مهتمًا بالألعاب الحماسية والتنافسية، فأنت بحاجة إلى شاشة تعرض صورًا سلسة جدًا وخالية من أي تأخير. تُعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة لغاية 165 مرة في الثانية، ما يجعلها أسرع من الشاشة القياسية. يُظهر معدل الإطار الأدنى الأعداء وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، ما يجعلهم أهدافًا تصعب إصابتها. ولكن، بفضل معدل إطار يبلغ 165 هرتز، يمكنك رؤية تلك الصور المفقودة المهمة على الشاشة، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل بسهولة. تشكّل شاشة Philips هذه شريكك المثالي في الألعاب بفضل مدة تأخر منخفضة جدًا في الإدخال وانعدام تمزّق الشاشة.
إن MPRT (وقت استجابة الصور المتحركة) عبارة عن طريقة أسهل لوصف وقت الاستجابة، وهي تشير مباشرة إلى المدة المستغرقة من وقت رؤية التشويش الضبابي إلى وقت الحصول على صور نقية وواضحة. تتميّز شاشة Philips المخصصة للألعاب بوقت استجابة MPRT يبلغ 1 ميللي ثانية، للقضاء على التشويش والحركة الضبابية بفعالية، وتزويدك بمرئيات أوضح ودقيقة بهدف تحسين تجربة اللعب. إنها الخيار المثالي لتشغيل الألعاب الحماسية والتي تتطلب ردود فعل سريعة.
تأخير الإدخال هو الوقت بين تنفيذ إجراء مع أجهزة متصلة ورؤية النتيجة على الشاشة. يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين إدخال أمر من أجهزتك إلى الشاشة ويحسّن بشكل كبير تشغيل ألعاب الفيديو التي تتطلب ردود فعل سريعة، ويُعدّ مهمًا بشكل خاص لهواة الألعاب التنافسية والسريعة الحركة.
تتميّز شاشة Philips الجديدة المخصصة للألعاب بلوحة تحكم محسنة للاعبين، تظهر على الشاشة ويمكن الوصول إليها بسرعة، لتزويدك بخيارات متعددة. فوضع "FPS" (الشخص الأول الذي يطلق النار) يحسّن النسق الداكنة في الألعاب، ما يتيح لك رؤية العناصر المخفية في المناطق الداكنة. أما وضع "Racing" فيعمد إلى تكييف الشاشة إلى أسرع وقت استجابة ومستوى ألوان مرتفع بالإضافة إلى تعديلات الصورة. ويتميّز وضع "RTS" (الإستراتيجية بالوقت الحقيقي) بوضع SmartFrame خاص، يسمح بتمييز مناطق محددة، وإجراء تعديلات على الحجم والصورة. أما ميزتا "Gamer 1" و"Gamer 2" فتتيحان لك حفظ إعداداتك الشخصية المخصصة بالاستناد إلى ألعاب مختلفة، لضمان الحصول على أفضل أداء.
تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، ما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فبعكس ألواح TN المعيارية العادية، توفر شاشات IPS صورًا واضحة جدًا مع ألوان زاهية، وهي مناسبة بشكل خاص للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع ثابتًا في كل الأوقات.
تم تطوير وضع LowBlue والتقنية الخالية من الوميض للحد من إجهاد العين والتعب الناجمَين بشكل عام عن الساعات المطوّلة أمام الشاشة.
إن SmartErgoBase عبارة عن قاعدة شاشة توفّر تجربة عرض مريحة وإمكانية إدارة الكبلات. وتتميز القاعدة بإمكانية تدويرها وإمالتها وضبطها على زوايا عرض متنوعة لضمان راحة قصوى. أما الحامل الذي يمكن ضبط ارتفاعه، فيضمن مستوى المشاهدة المثالي، مما يقلل الإجهاد الجسدي بعد نهار عمل طويل. تساعد إمكانية إدارة الكبلات في تقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات والحفاظ على مساحة العمل مرتّبة وبطابع مهني.
يسمح لك مفتاح تشغيل القائمة بخاصية EasySelect الموجود بشكل خفي بالقيام بتعديلات سريعة وسهلة في إعدادات الشاشة في قائمة العرض على الشاشة.
تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ 1920 x 1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.
SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.
تقدّم تقنية Ultra Wide-Color طيفًا أوسع من الألوان للحصول على صورة أكثر إشراقًا. وتنتج "سلسلة ألوان" Ultra Wide-Color الأوسع تدرجات أخضر أكثر طبيعية وتدرجات أحمر زاهية وتدرجات أزرق أعمق. استمتع بإضفاء حيوية وألوان زاهية على الصور ووسائط الترفيه والإنتاجية حتى بفضل تقنية Ultra Wide-Color.
الصورة/الشاشة
إمكانية الاتصال
الراحة
الحامل
الطاقة
الأبعاد
الوزن
شروط التشغيل
الاستدامة
التوافق والمعايير
الحاوية
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