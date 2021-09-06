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شاشة LCD مع USB-C

273B9/89
التصنيف الإجمالي / 5
  • توصيلات سهلة توصيلات سهلة توصيلات سهلة
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    شاشة LCD مع USB-C

    273B9/89
    التصنيف الإجمالي / 5

    توصيلات سهلة

    تخلّص من الفوضى الناجمة عن الكبلات بفضل شاشة B line من Philips المزوّدة بقاعدة إرساء USB-C. يمكنك عرض صور بدقة Full HD وإعادة شحن كمبيوترك المحمول في الوقت نفسه باستخدام كبل USB-C واحد. تمكّن من إنجاز أعمالك بطريقة مريحة للعينَين بفضل قاعدة SmartErgo والتقنية الخالية من الوميض ووضع LowBlue. إكتشف كلّ المميزات

    شاشة LCD مع USB-C

    توصيلات سهلة

    تخلّص من الفوضى الناجمة عن الكبلات بفضل شاشة B line من Philips المزوّدة بقاعدة إرساء USB-C. يمكنك عرض صور بدقة Full HD وإعادة شحن كمبيوترك المحمول في الوقت نفسه باستخدام كبل USB-C واحد. تمكّن من إنجاز أعمالك بطريقة مريحة للعينَين بفضل قاعدة SmartErgo والتقنية الخالية من الوميض ووضع LowBlue. إكتشف كلّ المميزات

    توصيلات سهلة

    تخلّص من الفوضى الناجمة عن الكبلات بفضل شاشة B line من Philips المزوّدة بقاعدة إرساء USB-C. يمكنك عرض صور بدقة Full HD وإعادة شحن كمبيوترك المحمول في الوقت نفسه باستخدام كبل USB-C واحد. تمكّن من إنجاز أعمالك بطريقة مريحة للعينَين بفضل قاعدة SmartErgo والتقنية الخالية من الوميض ووضع LowBlue. إكتشف كلّ المميزات

    شاشة LCD مع USB-C

    توصيلات سهلة

    تخلّص من الفوضى الناجمة عن الكبلات بفضل شاشة B line من Philips المزوّدة بقاعدة إرساء USB-C. يمكنك عرض صور بدقة Full HD وإعادة شحن كمبيوترك المحمول في الوقت نفسه باستخدام كبل USB-C واحد. تمكّن من إنجاز أعمالك بطريقة مريحة للعينَين بفضل قاعدة SmartErgo والتقنية الخالية من الوميض ووضع LowBlue. إكتشف كلّ المميزات

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      توصيلات سهلة

      مع شاشة مزوّدة بقاعدة إرساء USB-C

      • B Line
      • 27 بوصة (68,6 سم)
      • 1920 x ‏1080 (Full HD)
      قم بتوصيل كمبيوترك الدفتري عبر كبل USB-C واحد

      قم بتوصيل كمبيوترك الدفتري عبر كبل USB-C واحد

      تتميّز شاشة Philips هذه بوصلة USB من نوع C مع ميزة تسليم الطاقة. بفضل إدارة الطاقة الذكية والمرنة، يمكنك شحن جهازك المتوافق مباشرة. توفر وصلة USB-C الرفيعة وذو الوجهَين اتصالاً سهلاً باستخدام كبل واحد. يمكنك مشاهدة فيديو عالي الدقة ونقل البيانات بسرعة فائقة، فيما تقوم بشحن جهازك المتوافق وتزويده بالطاقة في الوقت نفسه.

      تقنية IPS لألوان كاملة وزوايا عرض عريضة

      تقنية IPS لألوان كاملة وزوايا عرض عريضة

      تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا، حتى في وضع التدوير بمقدار 90 درجة! وعلى عكس شاشات TN القياسية، توفّر شاشات IPS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، ما يجعلها مثالية ليس فقط للصور والأفلام وتصفّح الويب، بل للتطبيقات المحترفة أيضًا التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متّسق في كل الأوقات.

      تمكّن قاعدة SmartErgoBase إمكانيات ضبط مريحة وسهلة

      تمكّن قاعدة SmartErgoBase إمكانيات ضبط مريحة وسهلة

      إن SmartErgoBase عبارة عن قاعدة شاشة توفّر تجربة عرض مريحة وإمكانية إدارة الكبلات. وتتميز القاعدة بإمكانية تدويرها وإمالتها وضبطها على زوايا عرض متنوعة لضمان راحة قصوى. أما الحامل الذي يمكن ضبط ارتفاعه، فيضمن مستوى المشاهدة المثالي، مما يقلل الإجهاد الجسدي بعد نهار عمل طويل. تساعد إمكانية إدارة الكبلات في تقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات والحفاظ على مساحة العمل مرتّبة وبطابع مهني.

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

      تضمن HDMI اتصال رقمي عالمي

      تضمن HDMI اتصال رقمي عالمي

      جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).

      يوفر PowerSensor تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70%

      يوفر PowerSensor تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70%

      إن PowerSensor هو "مستشعر مضمّن لحركة الأشخاص"، فيرسل إشارات غير مؤذية بالأشعة تحت الحمراء ويتلقاها بهدف تحديد ما إذا كان المستخدم حاضرًا ويخفف سطوع الشاشة تلقائيًا عندما يبتعد المستخدم عن المكتب، ويوفّر بالتالي تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70 بالمئة ويمدد فترة استخدام الشاشة.

      زوّد كمبيوترك الدفتري المتوافق بالطاقة وقم بإعادة شحنه من الشاشة

      تأتي هذه الشاشة مزوّدة بوصلة USB-C مضمّنة تتوافق مع معيار تسليم الطاقة عبر USB. بفضل إدارة الطاقة الذكية والمرنة، أصبح بإمكانك إعادة شحن كمبيوترك الدفتري المتوافق* وتزويده بالطاقة مباشرة من الشاشة، باستخدام كبل USB-C واحد.

      مصممة للتوافق مع المعايير البيئية

      تم تصميم هذه الشاشة لاستخدامات مستدامة ولتقليل تكاليف التشغيل، كما أنها تتوافق مع المعايير البيئية، مثل: ENERGY STAR وEPEAT وشهادة TCO. للحصول على المزيد من المعلومات حول الشهادة، تفضّل بزيارة: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/‎، EPEAT: https://www.epeat.net/‎، شهادة TCO:‏ https://tcocertified.com/‎

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        تقنية IPS
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        27 بوصة / 68,6 سم
        غلاف شاشة العرض
        مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 25%
        منطقة مشاهدة فعالة
        597,888 (أفقي) x‏ 336,312 (عمودي)
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة القصوى
        1920‏ × 1080 على 75 هرتز*
        كثافة البكسل
        82 بكسل لكل بوصة
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        4 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
        السطوع
        250  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1000:1
        SmartContrast
        50000000:1
        دقة البكسل
        0,3114 x ‏0,3114 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        تحسين الصورة
        SmartImage
        ألوان الشاشة
        16,7M
        سلسلة الألوان (نموذجية)
        NTSC ‏76‏%*، sRGB:‏ 98‏%*
        تردد المسح
        30 - 85 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 75 هرتز (عمودي)
        sRGB
        نعم
        خالية من الوميض
        نعم
        وضع LowBlue
        نعم
        EasyRead
        نعم
        مزامنة متكيّفة
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        VGA (تناظري)، DisplayPort 1.2 (عدد 1)، HDMI 1.4 (عدد 1)، USB-C 3.2 Gen 1 (عدد 1) (للتوصيل بالكمبيوتر، تسليم الطاقة لغاية 65 واط)
        HDCP
        HDCP 1.4‏ (DP‏/HDMI/‏USB-C)
        USB:
        USB-C 3.2 Gen 1 (عدد 1) (للتوصيل بالكمبيوتر)، USB 3.2 (عدد 4) (للتوصيل بالأجهزة، مع منفذ واحد بميزة الشحن السريع B.C 1.2)
        الصوت (إدخال/إخراج)
        • إدخال صوت الكمبيوتر الشخصي
        • خرج سماعة الرأس
        إدخال المزامنة
        • فصل المزامنة
        • المزامنة على اللون الأخضر

      • USB

        USB-C
        قابس توصيل ذو وجهَين
        سرعة قصوى
        نقل البيانات ومقاطع الفيديو
        DP
        وضع DisplayPort Alt مضمّن
        تسليم الطاقة
        USB PD الإصدار 3.0
        توفير الطاقة الأقصى عبر USB-C
        لغاية 65 واط (5 فولت/3 أمبير؛ 9 فولت/3 أمبير؛ 10 فولت/3 أمبير؛ 12 فولت/3 أمبير؛ 15 فولت/3 أمبير؛ 20 فولت/3,25 أمبير)

      • الراحة

        مكبرا صوت مضمّنان
        2 واط (عدد 2)
        راحة المستخدم
        • SmartImage
        • الإدخال
        • PowerSensor
        • القائمة
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        برنامج التحكّم
        SmartControl
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية التقليدية
        • التركية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7

      • الحامل

        ضبط الارتفاع
        150  ملليمترًا
        محوري
        -/+ 90 درجة
        دوّار
        -/+ 175  درجة
        الإمالة
        -5 ~ 30  درجة

      • الطاقة

        وضع ECO
        13,5 واط (نموذجي)
        وضع التشغيل
        16,5 واط (نموذجي) (طريقة الاختبار EnergyStar 8.0)
        وضع الاستعداد
        < 0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0 واط مع مفتاح منعدم الطاقة
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • مضمّن
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
        614 x‏ 558 x‏ 224  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        614 x‏ 372 x‏ 61  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        690 x‏ 462 x‏ 250  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        7,03  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        4,59  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        9,30  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) (مثبت)
        70000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • PowerSensor
        • EnergyStar 8.0
        • EPEAT*
        • حافة حائزة شهادة TCO
        • WEEE
        • RoHS
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %
        مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد استهلاكها
        85%
        مواد محددة
        • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة
        • خالٍ من مادة الزئبق

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • علامة CE
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
        • SEMKO
        • CU-EAC
        • TUV/GS
        • TUV Ergo
        • الأوكرانية
        • ICES-003
        • PSE
        • MEPS
        • RCM
        • VCCI
        • PSB
        • CB

      • الحاوية

        الحافة الأمامية
        أسود
        الغطاء الخلفي
        أسود
        القائمة
        أسود
        التشطيب
        الملمس

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          الآراء

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          • تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
          • تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP أو USB-C.
          • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
          • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
          • نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
          • قد تؤثّر الأنشطة مثل مشاركة الشاشة وبث الفيديو والصوت عبر الإنترنت في أداء الشبكة. سيتم تحديد إجمالي جودة الصوت والفيديو بالاستناد إلى الجهاز ونطاق الشبكة وأدائها.
          • في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.
          • لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt
          • يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/‎ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.
          • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.

          ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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