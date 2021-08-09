توسّع تقنية IPS Nano color مجموعة الألوان للحصول على مرئيات زاهية.

بالنسبة إلى احتياجات الصور والألعاب والإنتاجية الحرجة، تقدّم شاشة Nano IPS دقة ألوان مذهلة عبر زاوية مشاهدة عريضة من دون تحويل الألوان. تدرجات أغنى من اللون الأحمر، وتدرجات أزهى من اللون الأخضر، وتدرجات أعمق من اللون الأزرق. تستخدم تقنية Ultra Wide-Color مع IPS Nano Color جسيمات الفوسفور النانوية المحسّنة KSF لامتصاص الضوء الزائد الذي تولّده الشاشة لتزويدك بألوان مذهلة، وحقيقية. تغطي لوحات الشاشة التي نقدّمها لغاية 98% من معيار نطاق الألوان DCI-P3 لنقاوة الألوان، كما هو محدد من قبل جمعية مهندسي التليفزيون والصور المتحركة لجودة الصور السينمائية.