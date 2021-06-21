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Monitor

4K Ultra HD، شاشة LCD

288E2UAE/89
التصنيف الإجمالي / 5
  • اختبر ألوانًا واقعية ومرئيات غير مقيّدة اختبر ألوانًا واقعية ومرئيات غير مقيّدة اختبر ألوانًا واقعية ومرئيات غير مقيّدة
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    Monitor 4K Ultra HD، شاشة LCD

    288E2UAE/89
    التصنيف الإجمالي / 5

    اختبر ألوانًا واقعية ومرئيات غير مقيّدة

    تتميّز هذه الشاشة من Philips بدقة 4K UHD، وهي تقدّم مرئيات رائعة وواضحة جدًا وتصميمًا عصريًا لمكان العمل. تأتي الشاشة مزوّدة بـ USB 3.2 لنقل البيانات بسرعة فائقة ولعملية شحن سريعة. أما MultiView فتلبي احتياجات الاستخدام والإنتاجية الخاصة بك. إكتشف كلّ المميزات

    Monitor 4K Ultra HD، شاشة LCD

    اختبر ألوانًا واقعية ومرئيات غير مقيّدة

    تتميّز هذه الشاشة من Philips بدقة 4K UHD، وهي تقدّم مرئيات رائعة وواضحة جدًا وتصميمًا عصريًا لمكان العمل. تأتي الشاشة مزوّدة بـ USB 3.2 لنقل البيانات بسرعة فائقة ولعملية شحن سريعة. أما MultiView فتلبي احتياجات الاستخدام والإنتاجية الخاصة بك. إكتشف كلّ المميزات

    اختبر ألوانًا واقعية ومرئيات غير مقيّدة

    تتميّز هذه الشاشة من Philips بدقة 4K UHD، وهي تقدّم مرئيات رائعة وواضحة جدًا وتصميمًا عصريًا لمكان العمل. تأتي الشاشة مزوّدة بـ USB 3.2 لنقل البيانات بسرعة فائقة ولعملية شحن سريعة. أما MultiView فتلبي احتياجات الاستخدام والإنتاجية الخاصة بك. إكتشف كلّ المميزات

    Monitor 4K Ultra HD، شاشة LCD

    اختبر ألوانًا واقعية ومرئيات غير مقيّدة

    تتميّز هذه الشاشة من Philips بدقة 4K UHD، وهي تقدّم مرئيات رائعة وواضحة جدًا وتصميمًا عصريًا لمكان العمل. تأتي الشاشة مزوّدة بـ USB 3.2 لنقل البيانات بسرعة فائقة ولعملية شحن سريعة. أما MultiView فتلبي احتياجات الاستخدام والإنتاجية الخاصة بك. إكتشف كلّ المميزات

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      • E Line
      • 28 بوصة (71,1 سم)
      • 3840‏ × 2160 (4K UHD)
      دقة UltraClear 4K UHD ‏(3840x2160) لتفاصيل دقيقة

      دقة UltraClear 4K UHD ‏(3840x2160) لتفاصيل دقيقة

      تستخدم شاشات Philips هذه لوحات عالية الأداء لتوفير صور واضحة للغاية بدقة 4K UHD ‏(3840 x‏ 2160). سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم بمساعدة الحاسوب، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips أن تجعل صورك ورسوماتك البيانية تنبض بالحياة.

      مجموعة ألوان أوسع تقدّمها تقنية Ultra Wide-Color لتوفير صورة زاهية

      مجموعة ألوان أوسع تقدّمها تقنية Ultra Wide-Color لتوفير صورة زاهية

      تقدّم تقنية Ultra Wide-Color طيفًا أوسع من الألوان للحصول على صورة أكثر إشراقًا. وتنتج "سلسلة ألوان" Ultra Wide-Color الأوسع تدرجات أخضر أكثر طبيعية وتدرجات أحمر زاهية وتدرجات أزرق أعمق. استمتع بإضفاء حيوية وألوان زاهية على الصور ووسائط الترفيه والإنتاجية حتى بفضل تقنية Ultra Wide-Color.

      ألعاب سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية AMD FreeSync™‎

      ألعاب سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية AMD FreeSync™‎

      ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقلبًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. وبفضل شاشة Philips الجديدة، لن يكون الأمر كذلك. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية AMD FreeSync™‎، مع تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.

      وضع الألعاب SmartImage المحسّن للاعبين

      وضع الألعاب SmartImage المحسّن للاعبين

      تتميّز شاشة Philips الجديدة المخصصة للألعاب بلوحة تحكم محسنة للاعبين، تظهر على الشاشة ويمكن الوصول إليها بسرعة، لتزويدك بخيارات متعددة. فوضع "FPS" (الشخص الأول الذي يطلق النار) يحسّن النسق الداكنة في الألعاب، ما يتيح لك رؤية العناصر المخفية في المناطق الداكنة. أما وضع "Racing" فيعمد إلى تكييف الشاشة إلى أسرع وقت استجابة ومستوى ألوان مرتفع بالإضافة إلى تعديلات الصورة. ويتميّز وضع "RTS" (الإستراتيجية بالوقت الحقيقي) بوضع SmartFrame خاص، يسمح بتمييز مناطق محددة، وإجراء تعديلات على الحجم والصورة. أما ميزتا "Gamer 1" و"Gamer 2" فتتيحان لك حفظ إعداداتك الشخصية المخصصة بالاستناد إلى ألعاب مختلفة، لضمان الحصول على أفضل أداء.

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

      يؤدي تنظيم الكابلات إلى التخفيف من الفوضى الناجمة عنها للحصول على مساحة عمل مرتّبة

      يؤدي تنظيم الكابلات إلى التخفيف من الفوضى الناجمة عنها للحصول على مساحة عمل مرتّبة

      إن إدارة الكبلات عبارة عن تصميم يحافظ على مكان العمل مرتّبًا من خلال تنظيم الكبلات والأسلاك الضرورية لتشغيل جهاز عرض.

      مفتاح تشغيل القائمة بخاصية EasySelect لوصول سريع إلى قائمة الشاشة

      مفتاح تشغيل القائمة بخاصية EasySelect لوصول سريع إلى قائمة الشاشة

      يسمح لك مفتاح تشغيل القائمة بخاصية EasySelect الموجود بشكل خفي بالقيام بتعديلات سريعة وسهلة في إعدادات الشاشة في قائمة العرض على الشاشة.

      مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

      مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

      يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

      تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

      تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

      تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، ما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فبعكس ألواح TN المعيارية العادية، توفر شاشات IPS صورًا واضحة جدًا مع ألوان زاهية، وهي مناسبة بشكل خاص للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع ثابتًا في كل الأوقات.

      SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

      SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

      SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.

      1,07 مليار لون، لألوان مذهلة وتدرجات دقيقة

      تقدّم الشاشة عمق ألوان مذهلاً مع 1,07 مليار لون، وأدق التدرجات، لإعادة ابتكار صور سلسة ودقيقة وزاهية. استمتع بمرئيات دقيقة وشبيهة بالواقع، سواء أكنت تشغّل الألعاب أم تشاهد مقاطع الفيديو أو تعمل على تطبيقات رسوميات دقيقة من حيث اللون.

      تسمح MultiView بإجراء توصيل ثنائي والمشاهدة في الوقت نفسه

      وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        تقنية IPS
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        28 بوصة / 71,1 سم
        غلاف شاشة العرض
        مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 25%
        منطقة مشاهدة فعالة
        620,93 (أفقي) x‏ 341,28 (عمودي)
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة القصوى
        3840‏ × 2160 على 60 هرتز
        كثافة البكسل
        157 بكسل لكل بوصة
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        4 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
        السطوع
        300  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1000:1
        SmartContrast
        نسبة التباين الديناميكي Mega Infinity DCR
        دقة البكسل
        0,16 x‏ 0,16 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        تحسين الصورة
        ألعاب SmartImage
        سلسلة الألوان (نموذجية)
        NTSC ‏106,9‏%، sRGB:‏ 119,7‏%*
        ألوان الشاشة
        دعم اللون، 1,07 مليارات لون
        تردد المسح
        30 - 140 كيلوهرتز (أفقي) / 40 - 60 هرتز (عمودي)
        SmartUniformity
        93 ~ 105%
        Delta E
        < 2 ‏(sRGB)
        خالية من الوميض
        نعم
        وضع LowBlue
        نعم
        EasyRead
        نعم
        sRGB
        نعم
        تقنية AMD FreeSync™‎
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        • DisplayPort (عدد 1)
        • HDMI (رقمي، HDCP)
        USB:
        USB 3.2 (عدد واحد) (للتوصيل بالكمبيوتر)، USB 3.2 (عدد 4) (للتوصيل بالأجهزة، مع منفذ واحد بميزة الشحن السريع B.C 1.2)
        إدخال المزامنة
        فصل المزامنة
        الصوت (إدخال/إخراج)
        إخراج الصوت

      • الراحة

        مكبرا صوت مضمّنان
        3 واط X ‏2
        MultiView
        • وضع صورة في صورة/ صورة بعد صورة (PIP/PBP)
        • جهاز عدد 2
        راحة المستخدم
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        • القائمة
        • مستوى الصوت
        • الإدخال
        • ألعاب SmartImage
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية التقليدية
        • التركية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7

      • الحامل

        ضبط الارتفاع
        100  ملليمترًا
        الإمالة
        -5‏/20  درجة

      • الطاقة

        وضع التشغيل
        27,6 واط (نموذجي) (طريقة الاختبار EnergyStar)
        وضع الاستعداد
        0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0,3 واط (نموذجي)
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • خارجي
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
        637 ‏x‏ 494‏ x‏ 224  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        637 x‏ 367‏ x‏ 41  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        730 x‏ 522‏ x‏ 159  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        6,09  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        4,27  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        7,85  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • EnergyStar 8.0
        • مع شهادة TCO
        • RoHS
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %
        مواد محددة
        • خالٍ من مادة الزئبق
        • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • الأوكرانية
        • cETLus
        • CB
        • TUV/GS
        • TUV Ergo
        • SEMKO
        • CU-EAC
        • EAEU RoHS
        • علامة CE

      • الحاوية

        اللون
        أسود
        التشطيب
        غير مالس

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          • تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
          • تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
          • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
          • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
          • نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
          • ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.
          • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.

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