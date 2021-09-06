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Gaming Monitor

شاشة LCD مع إضاءة Ambiglow

325M1RZ/89
التصنيف الإجمالي / 5
1 جائزة
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    Gaming Monitor شاشة LCD مع إضاءة Ambiglow

    325M1RZ/89
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 جائزة

    ارتقِ بألعاب الفيديو إلى المستوى التالي

    كن في قلب الحدث بفضل شاشة الألعاب Momentum هذه بدقة QHD مع إضاءة Ambiglow الغامرة. استمتع بتجربة لعب سلسلة بفضل مدة التأخير المنخفضة جدًا في الإدخال ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 165 هرتز. تمنحك شاشة DisplayHDR 400 جودة صور واضحة جدًا وزاهية لتشعر وكأنك في قلب الحدث. إكتشف كلّ المميزات

    Gaming Monitor شاشة LCD مع إضاءة Ambiglow

    ارتقِ بألعاب الفيديو إلى المستوى التالي

    كن في قلب الحدث بفضل شاشة الألعاب Momentum هذه بدقة QHD مع إضاءة Ambiglow الغامرة. استمتع بتجربة لعب سلسلة بفضل مدة التأخير المنخفضة جدًا في الإدخال ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 165 هرتز. تمنحك شاشة DisplayHDR 400 جودة صور واضحة جدًا وزاهية لتشعر وكأنك في قلب الحدث. إكتشف كلّ المميزات

    ارتقِ بألعاب الفيديو إلى المستوى التالي

    كن في قلب الحدث بفضل شاشة الألعاب Momentum هذه بدقة QHD مع إضاءة Ambiglow الغامرة. استمتع بتجربة لعب سلسلة بفضل مدة التأخير المنخفضة جدًا في الإدخال ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 165 هرتز. تمنحك شاشة DisplayHDR 400 جودة صور واضحة جدًا وزاهية لتشعر وكأنك في قلب الحدث. إكتشف كلّ المميزات

    Gaming Monitor شاشة LCD مع إضاءة Ambiglow

    ارتقِ بألعاب الفيديو إلى المستوى التالي

    كن في قلب الحدث بفضل شاشة الألعاب Momentum هذه بدقة QHD مع إضاءة Ambiglow الغامرة. استمتع بتجربة لعب سلسلة بفضل مدة التأخير المنخفضة جدًا في الإدخال ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 165 هرتز. تمنحك شاشة DisplayHDR 400 جودة صور واضحة جدًا وزاهية لتشعر وكأنك في قلب الحدث. إكتشف كلّ المميزات

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      • Momentum
      • 32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري)
      • 2560‏ × 1440 (QHD)
      صوت محسّن مع DTS Sound™‎

      صوت محسّن مع DTS Sound™‎

      DTS Sound هو حل لمعالجة الصوت تم تطويره لتحسين تشغيل الموسيقى والأفلام والبث والألعاب على الكمبيوتر الشخصي بغض النظر عن عوامل الشكل. توفر تقنية DTS Sound تجربة صوت محيط ظاهري غامر مع جهير غني وتحسين الحوار ومستويات صوت محسّنة إلى أقصى الحدود وخالية من أي مقاطعة أو تشويش.

      معدلات تحديث تبلغ 165 هرتز لصور سلسة جدًا وزاهية

      معدلات تحديث تبلغ 165 هرتز لصور سلسة جدًا وزاهية

      إذا كنت مهتمًا بالألعاب الحماسية والتنافسية، فأنت بحاجة إلى شاشة تعرض صورًا سلسة جدًا وخالية من أي تأخير. تُعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة لغاية 165 مرة في الثانية، ما يجعلها أسرع من الشاشة القياسية. يُظهر معدل الإطار الأدنى الأعداء وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، ما يجعلهم أهدافًا تصعب إصابتها. ولكن، بفضل معدل إطار يبلغ 165 هرتز، يمكنك رؤية تلك الصور المفقودة المهمة على الشاشة، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل بسهولة. تشكّل شاشة Philips هذه شريكك المثالي في الألعاب بفضل مدة تأخر منخفضة جدًا في الإدخال وانعدام تمزّق الشاشة.

      وقت استجابة سريع (MPRT) يبلغ 1 ميللي ثانية، لصور واضحة وألعاب سلسة

      وقت استجابة سريع (MPRT) يبلغ 1 ميللي ثانية، لصور واضحة وألعاب سلسة

      إن MPRT (وقت استجابة الصور المتحركة) عبارة عن طريقة أسهل لوصف وقت الاستجابة، وهي تشير مباشرة إلى المدة المستغرقة من وقت رؤية التشويش الضبابي إلى وقت الحصول على صور نقية وواضحة. تتميّز شاشة Philips المخصصة للألعاب بوقت استجابة MPRT يبلغ 1 ميللي ثانية، للقضاء على التشويش والحركة الضبابية بفعالية، وتزويدك بمرئيات أوضح ودقيقة بهدف تحسين تجربة اللعب. إنها الخيار المثالي لتشغيل الألعاب الحماسية والتي تتطلب ردود فعل سريعة.

      يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين الأجهزة والشاشة

      يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين الأجهزة والشاشة

      تأخير الإدخال هو الوقت بين تنفيذ إجراء مع أجهزة متصلة ورؤية النتيجة على الشاشة. يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين إدخال أمر من أجهزتك إلى الشاشة ويحسّن بشكل كبير تشغيل ألعاب الفيديو التي تتطلب ردود فعل سريعة، ويُعدّ مهمًا بشكل خاص لهواة الألعاب التنافسية والسريعة الحركة.

      توفر لك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

      توفر لك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

      تستخدم شاشة VA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور نقية جدًا.

      صور واضحة جدًا بدقة Quad HD، ‏2560 x‏ 1440 بكسل

      صور واضحة جدًا بدقة Quad HD، ‏2560 x‏ 1440 بكسل

      تقدّم شاشات Philips هذه صورًا واضحة جدًا بدقة Quad HD، تبلغ ‏2560‏x‏1440 بكسل أو 2560‏x‏1080 بكسل. تستخدم هذه الشاشات الجديدة لوحات عالية الأداء مع عدد وحدات بكسل مكثّف، وممكّنة بواسطة مصادر النطاق الترددي العالي مثل Displayport‏، وHDMI‏، وDual link DVI، لتزويدك بصور ورسوميات تنبض بالحياة. سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم/التصنيع بمساعدة الكمبيوتر، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips تزويدك بصور واضحة جدًا.

      يمنحك SmartImage HDR مشاهدة مثالية من محتوى HDR لديك

      يمنحك SmartImage HDR مشاهدة مثالية من محتوى HDR لديك

      حدد أحد أوضاع SmartImage HDR ليناسب احتياجاتك على أفضل وجه. HDR للألعاب: محسّن للاستمتاع بألعاب الفيديو. مع تدرجات أغنى من اللون الأبيض والأسود، يصبح مشهد الألعاب حيويًا ويكشف عن مزيد من التفاصيل لتسهيل العثور على الأعداء المختبئين في الزاوية المظلمة والظلال. HDR للأفلام: وضع مثالي لمشاهدة فيلم HDR. يقدم تباينًا وسطوعًا أفضل لتجربة مشاهدة واقعية وغامرة أكثر. HDR للصور: تعزيز الأحمر والأخضر والأزرق لمرئيات تنبض بالحياة. DisplayHDR: معتمد من VESA DisplayHDR*. الوضع الشخصي: تخصيص الإعدادات في قائمة الصور. *يرجى مراجعة المواصفات لدرجة HDR.

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

      ضبط الإمالة والتدوير والارتفاع للحصول على زاوية المشاهدة المثالية

      ضبط الإمالة والتدوير والارتفاع للحصول على زاوية المشاهدة المثالية

      تقدّم Philips قاعدة الشاشة Ergo الصغيرة السهلة الاستخدام. وهي قاعدة يمكن إمالتها وتدويرها وضبط ارتفاعها، ليتمكّن كل مستخدم من ضبط وضعية الشاشة لأعلى مستوى من الراحة والفعالية أثناء المشاهدة.

      تعزز تقنية Ambiglow مستوى الترفيه بواسطة هالة من الضوء

      تضفي تقنية Ambiglow المبتكرة بعدًا جديدًا إلى تجربة المشاهدة، فتعمد إلى تحسين محتوى الشاشة من خلال إنشاء هالة ضوء من الشاشة نفسها. وهي تتميّز بمعالج سريع، يقوم بتحليل محتوى الصورة الواردة وبتكييف الضوء الذي يتم إرساله ومستوى سطوعه باستمرار ليتطابق مع الصورة. تم تصميم Ambiglow من Philips بشكل خاص لمشاهدة الأفلام أو المباريات الرياضية أو للمشاركة في الألعاب، وهي تزوّدك بتجربة مشاهدة فريدة وغامرة.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        VA LCD
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        31,5 بوصات / 80 سم
        غلاف شاشة العرض
        مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 25%
        منطقة مشاهدة فعالة
        697,344 (أفقي) x‏ 392,256 (عمودي) مم
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة القصوى
        HDMI:‏ 2560 x‏ 1440 على 144 هرتز*؛ DP:‏ 2560 x‏ 1440 على 165 هرتز*
        كثافة البكسل
        93 بكسل لكل بوصة
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        4 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
        MPRT
        1 ميللي ثانية
        تأخير منخفض في الإدخال
        نعم
        السطوع
        550  cd/m²
        SmartContrast
        نسبة التباين الديناميكي Mega Infinity DCR
        نسبة التباين (نموذجي)
        3000:1
        دقة البكسل
        0,2724 x ‏0,2724 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        خالية من الوميض
        نعم
        HDR
        معتمدة من قِبل DisplayHDR 400
        سلسلة الألوان (نموذجية)
        NTSC ‏100‏%*، sRGB ‏ 120‏%*، Adobe RGB ‏98‏%*
        تحسين الصورة
        ألعاب SmartImage
        ألوان الشاشة
        16,7 مليون
        تردد المسح
        HDMI: ‏30 - 230 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 144 هرتز (عمودي)؛ DP‏: 30 - 250 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 165 هرتز (عمودي)
        SmartUniformity
        93 ~ 105%
        Delta E
        < 2 ‏(لـ sRGB)
        وضع LowBlue
        نعم
        sRGB
        نعم
        Ambiglow
        4 جوانب
        مزامنة متكيّفة
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        • HDMI 2.0 (عدد 2)
        • DisplayPort (عدد 1)
        USB:
        USB-B (عدد 1) (للتوصيل بالكمبيوتر)، USB 3.2 (عدد 4) (للتوصيل بالأجهزة، مع منفذَين بميزة الشحن السريع B.C 1.2)
        إدخال المزامنة
        فصل المزامنة
        الصوت (إدخال/إخراج)
        خرج سماعة الرأس

      • الراحة

        مكبرا صوت مضمّنان
        5 واط (عدد 2) مع DTS Sound
        راحة المستخدم
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        • القائمة/موافق
        • إدخال/أعلى
        • إعدادات اللعبة/لأسفل
        • ألعاب SmartImage/رجوع
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الأسبانية
        • الصينية المبسطة
        • السويدية
        • التركية
        • الصينية التقليدية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7

      • الحامل

        ضبط الارتفاع
        130  ملليمترًا
        دوّار
        -/+ 35  درجة
        الإمالة
        -5‏/20  درجة

      • الطاقة

        وضع التشغيل
        48,0 واط (نموذجي)
        وضع الاستعداد
        0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0,3 واط (نموذجي)
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • داخليًا
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
        714 x‏ 584 x‏ 252  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        714 x‏ 427 x‏ 78  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        800 x‏ 526 x‏ 226  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        10  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        7,00  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        12,58  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50000 (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        RoHS
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %
        مواد محددة
        • خالٍ من مادة الزئبق
        • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • CCC
        • CECP
        • CEL
        • CB
        • علامة CE

      • الحاوية

        اللون
        أسود
        التشطيب
        غير أملس / لامع

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          الآراء

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          • تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
          • للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.
          • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
          • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
          • نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
          • تغطية Adobe RGB استنادًا إلى CIE1976
          • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.

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