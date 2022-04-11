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تبلغ شاشة B line المقوسة والعريضة جدًا من Philips مقاس 34 بوصة، وهي توفر لك إمكانية عرض عملك بشكل يلتف حول الشاشة. استمتع بظروف عمل مثالية بفضل منفذ USB-C المتكامل وتصميم الحامل المريح. كذلك، تتوفر ميزات مخصصة لراحة العينَين مع شهادة TUV للحد من تعب العينَين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
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تبلغ شاشة B line المقوسة والعريضة جدًا من Philips مقاس 34 بوصة، وهي توفر لك إمكانية عرض عملك بشكل يلتف حول الشاشة. استمتع بظروف عمل مثالية بفضل منفذ USB-C المتكامل وتصميم الحامل المريح. كذلك، تتوفر ميزات مخصصة لراحة العينَين مع شهادة TUV للحد من تعب العينَين. إكتشف كلّ المميزات
شاهد المزيد. تمكّن من إنجاز المزيد.
تبلغ شاشة B line المقوسة والعريضة جدًا من Philips مقاس 34 بوصة، وهي توفر لك إمكانية عرض عملك بشكل يلتف حول الشاشة. استمتع بظروف عمل مثالية بفضل منفذ USB-C المتكامل وتصميم الحامل المريح. كذلك، تتوفر ميزات مخصصة لراحة العينَين مع شهادة TUV للحد من تعب العينَين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شاهد المزيد. تمكّن من إنجاز المزيد.
تبلغ شاشة B line المقوسة والعريضة جدًا من Philips مقاس 34 بوصة، وهي توفر لك إمكانية عرض عملك بشكل يلتف حول الشاشة. استمتع بظروف عمل مثالية بفضل منفذ USB-C المتكامل وتصميم الحامل المريح. كذلك، تتوفر ميزات مخصصة لراحة العينَين مع شهادة TUV للحد من تعب العينَين. إكتشف كلّ المميزات
توفر شاشات Philips هذه صورًا واضحة وعريضة جدًا بدقة Quad HD تبلغ 3440 x 1440 بكسل. تستخدم هذه الشاشات الجديدة لوحات عالية الأداء مع عدد وحدات بكسل مكثّف وزوايا مشاهدة عريضة تبلغ 178/178، للاستمتاع بصور ورسومات تنبض بالحياة. يسمح تنسيق 21:9 العريض جدًا بالحصول على إنتاجية أعلى مع مساحة إضافية لإجراء المقارنات جنبًا إلى جنب ورؤية المزيد من الأعمدة في جدول البيانات. سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على معلومات تفصيلية جدًا لحلول التصميم/التصنيع بمساعدة الكمبيوتر، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips تزويدك بصور واضحة جدًا.
وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.
بفضل مفتاح KVM MultiClient المضمّن، يمكنك التحكّم بجهازَي كمبيوتر شخصي منفصلَين بواسطة جهاز واحد للشاشة ولوحة المفاتيح والماوس. يتيح لك الزر الملائم التبديل بسرعة بين المصادر. استفد من هذا المفتاح في الإعدادات التي تتطلب طاقة حوسبة ثنائية للكمبيوتر الشخصي أو مشاركة شاشة كبيرة واحدة لإظهار جهازَي كمبيوتر شخصي مختلفَين.
تتميّز شاشة Philips بقاعدة إرساء USB مضمّنة من نوع C مع إمكانية توفير الطاقة. ويوفر موصل USB-C الرفيع وذو الوجهَين عملية إرساء سهلة باستخدام كبل واحد. يُمكنك تسهيل هذه العملية من خلال توصيل كل أجهزتك الطرفية كلوحة المفاتيح والماوس وكبل إيثرنت RJ-45 بقاعدة إرساء الشاشة. يمكنك توصيل الكمبيوتر الدفتري بكل بساطة بهذه الشاشة باستخدام كبل USB-C واحد لمشاهدة فيديو عالي الدقة ولنقل البيانات بسرعة فائقة أثناء تشغيل الكمبيوتر الدفتري وشحنه في الوقت نفسه.
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية Adaptive-Sync، بالإضافة إلى تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.
تتوافق شاشة Philips مع معيار راحة العين TUV Rheinland لتفادي إجهاد العينَين بسبب استخدام الكمبيوتر لمدة طويلة. بفضل شهادة TUV لراحة العين، تضمن شاشات Philips تزويدك بصور خالية من الوميض ووضع اللون الأزرق المنخفض، وانعكاسات غير مزعجة، وزاوية مشاهدة عريضة، تقليل انخفاض جودة الصور من زوايا مشاهدة متعددة، بالإضافة إلى تصاميم الحامل المريحة لتجربة مشاهدة مثالية. حافظ على سلامة عينَيك وعزز إنتاجيتك في العمل.
يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.
أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.
إن PowerSensor هو "مستشعر مضمّن لحركة الأشخاص"، فيرسل إشارات غير مؤذية بالأشعة تحت الحمراء ويتلقاها بهدف تحديد ما إذا كان المستخدم حاضرًا ويخفف سطوع الشاشة تلقائيًا عندما يبتعد المستخدم عن المكتب، ويوفّر بالتالي تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70 بالمئة ويمدد فترة استخدام الشاشة.
يستخدم LightSensor مستشعرًا ذكيًا لضبط سطوع الصورة بحسب ظروف الإضاءة في الغرفة، لتزويدك بصورة مثالية مع استهلاك أدنى مستوى من الطاقة.
تستخدم شاشة VA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور نقية جدًا.
تقدّم Philips قاعدة الشاشة Ergo الصغيرة السهلة الاستخدام. وهي قاعدة يمكن إمالتها وتدويرها وضبط ارتفاعها، ليتمكّن كل مستخدم من ضبط وضعية الشاشة لأعلى مستوى من الراحة والفعالية أثناء المشاهدة.
الصورة/الشاشة
إمكانية الاتصال
USB
الراحة
الحامل
الطاقة
الأبعاد
الوزن
شروط التشغيل
الاستدامة
التوافق والمعايير
الحاوية
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