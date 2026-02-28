ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
43PFT6815/56
ذكي بكل بساطة. رائع بالتأكيد.
شاهد المحتويات وشغّلها واستمتع بها. يضعك تلفزيون Philips بدقة Full HD هذا في قلب الحدث مع صورة واضحة جدًا وصوت نقي. تمنحك لوحة معلومات SAPHI وصولاً سهلاً إلى المحتويات، كما أن التأخر المنخفض في الإدخال عبر HDMI مثالي للألعاب.
108 سم (43 بوصة)
Full HD، تلفزيون LED
HDR 10
Pixel Plus HD
المراجعات
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.