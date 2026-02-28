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تم إيقافه

6800 seriesLED Smart TV دقة FHD

43PFT6815/56

ذكي بكل بساطة. رائع بالتأكيد.

شاهد المحتويات وشغّلها واستمتع بها. يضعك تلفزيون Philips بدقة Full HD هذا في قلب الحدث مع صورة واضحة جدًا وصوت نقي. تمنحك لوحة معلومات SAPHI وصولاً سهلاً إلى المحتويات، كما أن التأخر المنخفض في الإدخال عبر HDMI مثالي للألعاب.

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تلفزيون LED دقة Full HD | تلفزيون بنظام Saphi

ذكي بكل بساطة. رائع بالتأكيد.

  • 108 سم (43 بوصة)

  • Full HD، تلفزيون LED

  • HDR 10

  • Pixel Plus HD

تلفزيون LED دقة Full HD. ألوان غنية، تفاصيل رائعة.

حوار نقي وواضح. جهير مدوِّ.

Philips TV Collection. ‏Netflix وPrime Video والمزيد غيرهما.

Philips TV Collection. ‏Netflix وPrime Video والمزيد غيرهما.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.

  3. تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.