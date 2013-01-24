DisplayHDR 400 لمرئيات ملوّنة تنبض بالحياة

يقدّم معيار DisplayHDR 400 المعتمد من VESA تجربةً مختلفة بالكامل عن شاشات SDR العادية. فعلى عكس الشاشات الأخرى المتوافقة مع ميزة HDR، إن DisplayHDR 400 الفعلي ينتج مستوى سطوع وتباين وألوان مذهلاً. وبفضل ميزة التعتيم العام ومستوى سطوع مرتفع جدًا يصل إلى 400 نت، ستنبض الصور تنبض بالحياة مع مناطق مشرقة أكثر سطوعًا وتدرجات أكثر تنوعًا من اللون الأسود. ستحصل بالتالي على مجموعة كاملة من الألوان الجديدة والغنية، لتجربة مرئية تأسر حواسك.