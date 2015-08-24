Google Cast: أطلق العنان لقدرات Smart TV

استخدم Google Cast مع جهازك الذكي* للاستفادة من قوى Smart TV من Philips. فهي تسمح لك باستعراض مواقع الويب، والمحتوى والتطبيقات و"إرسالها" إلى تلفزيونك بكبسة زر. وأفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك متابعة استخدام جهازك الذكي لمهام أخرى فيما يتم تشغيل المحتوى الذي تم إرساله على التلفزيون.