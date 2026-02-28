ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
50PUT7906/56
صورة زاهية. حركة سلسة. إضاءة سحرية
ستشعر وكأنك في قلب الحدث بفضل هذا التلفزيون من Philips بنظام Android بدقة 4K. سيبدو محتوى HDR رائعًا وستضفي ميزة Ambilight لمسة أضخم وغامرة أكثر على الأفلام والبرامج والألعاب. أما Dolby Atmos، فتمنحك صوتًا متميّزًا ليتماشى مع الصورة الزاهية.
تلفزيون Ambilight من 3 جوانب
دعم تنسيقات HDR الأساسية
Dolby Vision وDolby Atmos
تلفزيون Android بحجم 126 سم (50 بوصة)
مع Ambilight من Philips، ستبدو كل لحظة أقرب. تستجيب أضواء LED الذكية المتوفرة حول حافة التلفزيون للحركة على الشاشة وتُصدر وهجًا غامرًا وآسرًا بكل بساطة. اختبره مرة واحدة وستستغرب كيفية الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون بدونه.
يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيكون استثنائيًا. استمتع بصورة تعكس نوايا المخرج الأساسية واختبر صوتًا واسعًا يتميّز بمستوى وضوح وعمق حقيقي.
يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.
المراجعات
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com
يتوفر مساعد Google على أجهزة التلفزيون بنظام Android من Philips التي تعمل بنظام Android O (8) أو إصدار نظام تشغيل أعلى. يتوفر مساعد Google باللغات والبلدان المحددة مع دعم اللغة الإنجليزية - UK والألمانية - DE والفرنسية - FR منذ البداية. سيتم توسيع قائمة اللغات/البلدان المدعومة بمرور الوقت.
إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.