صورة مذهلة. صوت سينمائي.
شاهد أفلامك على التلفزيون الذي تستحقّه. يتميّز تلفزيون OLED+ المذهل هذا من Philips بمكبرات صوت توجّه الصوت إلى الأعلى من Bowers & Wilkins وبأحدث معالجة للصور P5 مع الذكاء الاصطناعي. احصل على صور شبيهة بالواقع وصوت استثنائي مع حوار واضح جدًا. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صورة مذهلة. صوت سينمائي.
شاهد أفلامك على التلفزيون الذي تستحقّه. يتميّز تلفزيون OLED+ المذهل هذا من Philips بمكبرات صوت توجّه الصوت إلى الأعلى من Bowers & Wilkins وبأحدث معالجة للصور P5 مع الذكاء الاصطناعي. احصل على صور شبيهة بالواقع وصوت استثنائي مع حوار واضح جدًا. إكتشف كلّ المميزات
صورة مذهلة. صوت سينمائي.
شاهد أفلامك على التلفزيون الذي تستحقّه. يتميّز تلفزيون OLED+ المذهل هذا من Philips بمكبرات صوت توجّه الصوت إلى الأعلى من Bowers & Wilkins وبأحدث معالجة للصور P5 مع الذكاء الاصطناعي. احصل على صور شبيهة بالواقع وصوت استثنائي مع حوار واضح جدًا. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صورة مذهلة. صوت سينمائي.
شاهد أفلامك على التلفزيون الذي تستحقّه. يتميّز تلفزيون OLED+ المذهل هذا من Philips بمكبرات صوت توجّه الصوت إلى الأعلى من Bowers & Wilkins وبأحدث معالجة للصور P5 مع الذكاء الاصطناعي. احصل على صور شبيهة بالواقع وصوت استثنائي مع حوار واضح جدًا. إكتشف كلّ المميزات
احصل على صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر أنه يمكن الدخول إليها بفضل معالج P5 من Philips المزوّد بمحرك صور مزدوج بالذكاء الاصطناعي. تعالج خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتعلّم المعمق الصور بطريقة مشابهة لدماغ الإنسان. بغضّ النظر عن المحتوى الذي تشاهده، ستحصل على تفاصيل تنبض بالحياة وتباين ولون غني وحركة سلسة.
تصميم مكبر صوت حصري من توقيع مهندسي الصوت الأسطوريين Bowers & Wilkins، لتزويدك بأداء استثنائي وشبيه بالواقع. تتميّز مكبرات الصوت بأنها توجّه الصوت إلى الأعلى، وتسمح لك بالاستفادة من Dolby Atmos إلى أقصى حد. يحافظ التويتر المركزي على نقاوة الحوار بغض النظر عن مستوى الدراما.
مع Ambilight من 4 جوانب من Philips، ستبدو كل لحظة أقرب. تستجيب أضواء LED الذكية المتوفرة حول حافة التلفزيون للحركة على الشاشة وتُصدر وهجًا غامرًا وآسرًا بكل بساطة. اختبره مرة واحدة وستستغرب كيفية الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون بدونه.
يتوافق تلفزيون OLED+ من Philips بدقة 4K UHD مع كل تنسيقات HDR الأساسية، سواء أكنت تشاهد مسلسلاً رائجًا أم أحدث لعبة فيديو، ستكون الظلال أعمق، والأسطح الساطعة بارزة، والألوان أكثر واقعية، والحركة سلسة بشكل رائع.
يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيتميّز بصوت وصورة حقيقيين إلى حد مذهل. فسواء أكنت تشاهد أحدث مسلسل يتم بثه، أم مجموعة أقراص Blu-Ray، ستستمتع بالتباين والسطوع والألوان التي تعكس نوايا المخرج الأساسية. ويمكنك أن تسمع صوتًا واسعًا بكل تفاصيله وبنقاء وعمق.
استخدم صوتك للتحكّم بتلفزيون Philips الذي يعمل بنظام Android. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو العثور على المحتويات والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك للتلفزيون. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية والمتوافقة مع مساعد Google، مثل خفت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة. فقد ولّت أيام البحث عن جهاز التحكّم عن بُعد بالتلفزيون، وأصبح بإمكانك استخدام صوتك للتحكّم بالتلفزيون الذكي من Philips بواسطة الأجهزة الممكّنة لاستخدام Alexa، مثل Amazon Echo. شغّل التلفزيون أو غيّر القناة أو بدّل إلى وحدة التحكّم بالألعاب والمزيد غير ذلك مع Alexa.
يأتي تلفزيون Philips مزوّدًا بـ DTS Play-Fi لتوصيل مكبرات الصوت المتوافقة في أي غرفة. هل لديك مكبرات صوت لاسلكية في المطبخ؟ استمع إلى الأفلام أثناء تحضير وجبة خفيفة، أو تابع التعليق الرياضي أثناء تحضير مشروب للجميع.
يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.
تُحدث المواد الفاخرة كل الفرق في تلفزيون Philips. يتيح قماش Kvadrat الخاص بمكبرات الصوت والمصنوع من مزيج الصوف اختراقَ الصوت، ليتدفق الصوت بحرية في أرجاء الغرفة. تم استصدار جلد Muirhead بطريقة مسؤولة، أما المفاتيح التي تتميّز بإضاءة خلفية فتضيف لمسة متطورة إلى جهاز التحكّم عن بُعد.
Ambilight
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
تلفزيون Android
ميزات Smart TV
المعالجة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
إمكانية الاتصال
تطبيقات الوسائط المتعددة
الطاقة
الصوت
الأبعاد
الملحقات
بطاقة الطاقة للاتحاد الأوروبي