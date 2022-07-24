استمتع بتقنية IMAX في منزلك. معتمد من IMAX Enhanced.

أهلاً بك في هوليوود! يسمح لك تلفزيون MniLED من Philips اختبار الأثر الكامل للأفلام المصنوعة خصيصًا لمشاهدتها في صالات سينما IMAX. انغمس في المشاهد مع عرض أكبر، وشاهد المزيد من التفاصيل في كل مشهد. اضِف ميزة Ambilight إلى كل ذلك، وستحصل أمسية لمشاهدة الأفلام لا مثيل لها.