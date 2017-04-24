العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
- حامل التثبيت على الطاولة
- بطاريتان AAA
دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV
استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. يتميّز 6100 Series من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إذ إن Smart TV المدمج سهل الاستخدام، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV
استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. يتميّز 6100 Series من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إذ إن Smart TV المدمج سهل الاستخدام، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات
دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV
استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. يتميّز 6100 Series من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إذ إن Smart TV المدمج سهل الاستخدام، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV
استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. يتميّز 6100 Series من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إذ إن Smart TV المدمج سهل الاستخدام، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات
يتميّز تلفزيون Ultra HD بدقة تبلغ أربعة أضعاف دقة تلفزيون Full HD التقليدي. اختبر أفضل جودة صور على الإطلاق مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. فكلما ازدادت جودة المحتوى الأساسي لديك، تحسّنت جودة الصور والدقة التي ستختبرها. استمتع بحدّة محسّنة وعمق إضافي للمنظور وتباين استثنائي وحركة طبيعية سلسة وتفاصيل مثالية.
اكتشف تجربة أكثر ذكاء تتجاوز حدود التلفزيون التقليدي. قم باستئجار الأفلام أو مقاطع الفيديو أو الألعاب وبثها من متاجر الفيديو عبر الإنترنت. وشاهد ما فاتك من البرامج على قنواتك المفضّلة واستمتع بمجموعة متزايدة من التطبيقات عبر الإنترنت مع Smart TV.
بفضل برنامجنا المميز الذي يحلل الصورة في 6400 خانة مختلفة ويعدّلها وفقًا لذلك، ستستمتع بتباين رائع وجودة صور مذهلة لتجربة مشاهدة شبيهة بالواقع إلى حد كبير.
رفيع. متطوّر. أنيق. دقيق. إنه تصميم Philips الرفيع جدًا. لا شكّ أن تصميمًا رفيعًا لهذه الدرجة سيلفت الأنظار، فهو يضفي طابعًا عصريًا مميزًا على ديكور منزلك.
اختبر حدّة 4K Ultra HD مع محرّك Pixel Plus Ultra HD من Philips. فهو يحسّن جودة الصورة لتزويدك بصور سلسة وطبيعية مع عمق وتفاصيل استثنائية. استمتع بصور أكثر حدّة بدقة 4K مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق في كل مرة.
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
ميزات Smart TV
تطبيقات الوسائط المتعددة
الصوت
إمكانية الاتصال
الطاقة
الملحقات
الأبعاد
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.