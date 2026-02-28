ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
75PUT6303/56
دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV
استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. تتميّز السلسلة 6000 من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء،
189 سم (75 بوصة)
4K Ultra HD، LED TV
DVB-T/T2
عندما قررنا ابتكار تلفزيون جديد، أخذ فريقنا كل النواحي في عين الاعتبار: بدءًا من التكنولوجيا ووصولاً إلى التصميم. فقد تم تصميم القاعدتين الجانبيتين الجديدتين لإنشاء مساحة تحت التلفزيون حيث تكون عادةً الحاملة التقليدية، مما يوفر لك تجربة عرض غامرة أكثر. والتأثير؟ تلفزيون يقف بثقة مع لمسة عصرية مستقبلية.
تحسّن الدقة المذهلة حدة الصورة ككل وتفاصيلها، كل منطقة على حدة. وبالإضافة إلى التحسينات المتطورة للصورة الإجمالية، يتم إجراء تحليل إضافي للتفاصيل والألوان المحلية. وتكون النتيجة النهائية صورًا تنبض بالحياة وطبيعية وشبيهة بالواقع.
يُضفي التلفزيون الرفيع جدًا من Philips طابعًا فريدًا بفضل أبعاده الرفيعة والمتطورة. فما المانع أن يكون التلفزيون جميلاً وعمليًا في الوقت نفسه؟
المراجعات
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
لا تضمن Philips TV التوافق مع كل أجهزة HDMI CEC بنسبة 100%
تجدر الإشارة إلى أن وظيفة HDR في التلفزيون لديك لن تكون متوفرة إلا عبر تحديث البرنامج الثابت بواسطة USB.