تقنية NanoCloud: ترطيب صحي من دون عناء

ترطّب تقنية NanoCloud الهواء بصمت وفعالية مع كمية بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99% (6). وتعمل تقنية NanoCloud من خلال التبخر الطبيعي لإنشاء ضباب غير مرئي من جزيئات بخار المياه النقية بحجم صغير جدًا. بفضل حجمها الصغير، ترطّب الهواء بصورة متساوية ويصعب جدًا على البكتيريا والمعادن التعلق بها، ما يمنع انتشار البكتيريا والغبار الأبيض في الغرفة (7).