تنشق هواء أنقى
أصبح بإمكانك عرض جودة الهواء والتحكّم بها في أي مكان وأي وقت. يقوم جهاز تنقية الهواء وترطيبه 2 في 1 هذا بموازنة الوظيفتين اللتين يتمتّع بهما، ليعمل في غرف يصل حجمها إلى 65 مترًا مربعًا، وذلك للقضاء على التلوّث والانزعاج بسبب الهواء الجاف والغازات الضارة والجسيمات والبكتيريا والفيروسات. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنشق هواء أنقى
أصبح بإمكانك عرض جودة الهواء والتحكّم بها في أي مكان وأي وقت. يقوم جهاز تنقية الهواء وترطيبه 2 في 1 هذا بموازنة الوظيفتين اللتين يتمتّع بهما، ليعمل في غرف يصل حجمها إلى 65 مترًا مربعًا، وذلك للقضاء على التلوّث والانزعاج بسبب الهواء الجاف والغازات الضارة والجسيمات والبكتيريا والفيروسات. إكتشف كلّ المميزات
تنشق هواء أنقى
أصبح بإمكانك عرض جودة الهواء والتحكّم بها في أي مكان وأي وقت. يقوم جهاز تنقية الهواء وترطيبه 2 في 1 هذا بموازنة الوظيفتين اللتين يتمتّع بهما، ليعمل في غرف يصل حجمها إلى 65 مترًا مربعًا، وذلك للقضاء على التلوّث والانزعاج بسبب الهواء الجاف والغازات الضارة والجسيمات والبكتيريا والفيروسات. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنشق هواء أنقى
أصبح بإمكانك عرض جودة الهواء والتحكّم بها في أي مكان وأي وقت. يقوم جهاز تنقية الهواء وترطيبه 2 في 1 هذا بموازنة الوظيفتين اللتين يتمتّع بهما، ليعمل في غرف يصل حجمها إلى 65 مترًا مربعًا، وذلك للقضاء على التلوّث والانزعاج بسبب الهواء الجاف والغازات الضارة والجسيمات والبكتيريا والفيروسات. إكتشف كلّ المميزات
أثبتت تقنية التنقية VitaShield IPS المتطورة جدًا بأنها تخفف الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (800 مرة أصغر من PM2.5) بنسبة 99,97%، بما فيها الفيروسات والبكتيريا وغبار الطلع والغبار ووبر الحيوانات. وهي توفّر معدلاً فائقًا لتسليم الهواء النظيف (CADR) يبلغ 250 م3/الساعة. ويمكنها أن تنقي الهواء بسرعة أقل من 17,3 دقائق في غرفة تبلغ مساحتها 30 م2.
تستخدم تقنية NanoCloud عملية تبخر طبيعية وصحيّة لضمان أداء فائق يصل إلى 500 مل/الساعة. حالما تتبخر المياه، يصبح رذاذ المياه غير مرئي وتخف قدرة الجزيئات الأصغر حجمًا على حمل البكتيريا ونقلها في الهواء. وتؤكد التجارب المخبرية التي أجريناها بأن تقنية NanoCloud تنشر بكتيريا أقل بنسبة 99% من أجهزة ترطيب الهواء الرائدة الأخرى التي تعمل بالموجات فوق الصوتية. كذلك، تمنع ظهور بقع الرطوبة والغبار الأبيض.
تقوم وظيفة التنقية المحسّنة بالكشف عن البكتيريا والفيروسات مثل فيروس H1N1 (الإنفلونزا) وتخففها بطريقة فعالة، لهواء أنقى ومنزل صحي أكثر.
يمكن التبديل بين وضع 2 في 1 ووضع تنقية الهواء فقط بكبسة زر. اختَر وضع 2 في 1 للحصول على هواء أنقى بدون الانزعاج بسبب الهواء الجاف أثناء الفصول الجافة. أما وضع تنقية الهواء فقط، فيوقف تشغيل وظيفة الترطيب عندما لا تكون ضرورية.
يأتي الجهاز مزوّدًا بمستشعر محترف مع تقنية AeraSense للكشف عن أدنى تغيير في الجسيمات في الهواء والاستجابة له، فيقدّم لك راحة البال من خلال تزويدك بمعلومات حول PM2.5 في الوقت الحقيقي.
تكشف تقنية Aerasense عن مسببات الحساسية في الهواء داخل المنزل وتعرض مستوى خطرها على مقياس من 1 إلى 12.
تعرض الشاشة الرقمية مستوى الرطوبة في الغرفة في الوقت الحقيقي، بفضل مستشعر الرطوبة الذكي، ما يمكّن الجهاز أيضاً من إدارة مستوى الرطوبة في الغرفة تلقائيًا.
يمكنك التحكّم بجهاز تنقية الهواء في أي مكان وأي وقت باستخدام تطبيق Clean Home +. تفقّد جودة الهواء من خلال التطبيق للاستمتاع براحة البال أينما كنت، ولمقارنة جودة الهواء داخل المنزل بجودة الهواء في الخارج. يمكنك أيضًا استخدام التطبيق لتغيير سرعة المروحة وللاطّلاع على حالة الفلتر.
يأتي هذا المنتج مزوّدًا بثلاثة إعدادات: وضع General، ووضع Allergen الحساس جدًا، ووضع Sleep. في وضع Sleep، يتم خفت أضواء الشاشة وتتحول حركة المروحة إلى أدنى سرعة. اختر وضعًا لتحسين الأداء وفقًا لاحتياجاتك.
حافظ على مستوى رطوبة مستقر بفضل إعدادات الرطوبة التلقائية. اختر ما بين نسبة 40% أو 50% أو 60% كمستوى الرطوبة الهدف، وسيتم تشغيل جهاز ترطيب الهواء أو إيقاف تشغيله تلقائيًا عند بلوغ مستوى الرطوبة المطلوب.
يسمح التصميم الانسيابي الفريد من نوعه بتوفير أعلى مستوى من الأداء مع أدنى مستوى من الضجيج. وفي وضع Sleep، يعمل الجهاز بهدوء لتقديم هواء أنقى وراحة أعلى أثناء النوم.
يوفّر هذا المنتج استهلاك الطاقة ويخفّض التكلفة، فهو يستلزم أقل من كيلوواط واحد بالساعة في اليوم.
يتميّز الجهاز بحجم أصغر من حجم ورقة A4 ونصف، وبسهولة وضعه في الأماكن الصغيرة. وهو مزوّد أيضًا بأربع عجلات صغيرة، ما يسهّل إمكانية نقله.
Performance
الميزات
التصميم واللون الخارجي
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
بلد المنشأ
الاستدامة
الخدمة
بيانات لوجيستية