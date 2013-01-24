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Series 2000i

جهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء 2 في 1

AC2729/90
التصنيف الإجمالي / 5
  • تنشق هواء أنقى تنشق هواء أنقى تنشق هواء أنقى
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    Series 2000i جهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء 2 في 1

    AC2729/90
    التصنيف الإجمالي / 5

    تنشق هواء أنقى

    أصبح بإمكانك عرض جودة الهواء والتحكّم بها في أي مكان وأي وقت. يقوم جهاز تنقية الهواء وترطيبه 2 في 1 هذا بموازنة الوظيفتين اللتين يتمتّع بهما، ليعمل في غرف يصل حجمها إلى 65 مترًا مربعًا، وذلك للقضاء على التلوّث والانزعاج بسبب الهواء الجاف والغازات الضارة والجسيمات والبكتيريا والفيروسات. إكتشف كلّ المميزات

    Series 2000i جهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء 2 في 1

    تنشق هواء أنقى

    أصبح بإمكانك عرض جودة الهواء والتحكّم بها في أي مكان وأي وقت. يقوم جهاز تنقية الهواء وترطيبه 2 في 1 هذا بموازنة الوظيفتين اللتين يتمتّع بهما، ليعمل في غرف يصل حجمها إلى 65 مترًا مربعًا، وذلك للقضاء على التلوّث والانزعاج بسبب الهواء الجاف والغازات الضارة والجسيمات والبكتيريا والفيروسات. إكتشف كلّ المميزات

    تنشق هواء أنقى

    أصبح بإمكانك عرض جودة الهواء والتحكّم بها في أي مكان وأي وقت. يقوم جهاز تنقية الهواء وترطيبه 2 في 1 هذا بموازنة الوظيفتين اللتين يتمتّع بهما، ليعمل في غرف يصل حجمها إلى 65 مترًا مربعًا، وذلك للقضاء على التلوّث والانزعاج بسبب الهواء الجاف والغازات الضارة والجسيمات والبكتيريا والفيروسات. إكتشف كلّ المميزات

    Series 2000i جهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء 2 في 1

    تنشق هواء أنقى

    أصبح بإمكانك عرض جودة الهواء والتحكّم بها في أي مكان وأي وقت. يقوم جهاز تنقية الهواء وترطيبه 2 في 1 هذا بموازنة الوظيفتين اللتين يتمتّع بهما، ليعمل في غرف يصل حجمها إلى 65 مترًا مربعًا، وذلك للقضاء على التلوّث والانزعاج بسبب الهواء الجاف والغازات الضارة والجسيمات والبكتيريا والفيروسات. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل منقي الهواء

      تنشق هواء أنقى

      إزالة 99,97% من التلوّث والتخفيف من الانزعاج بسبب الهواء الجاف

      • إزالة 99,97% من الجسيمات بحجم 3 نانومتر
      • عرض جودة الهواء والرطوبة
      • لغاية 60 م2/ 645 قدم2
      • الوضع التلقائي ووضع النوم والتطبيق

      للقضاء على 99,97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون

      أثبتت تقنية التنقية VitaShield IPS المتطورة جدًا بأنها تخفف الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (800 مرة أصغر من PM2.5) بنسبة 99,97%، بما فيها الفيروسات والبكتيريا وغبار الطلع والغبار ووبر الحيوانات. وهي توفّر معدلاً فائقًا لتسليم الهواء النظيف (CADR) يبلغ 250 م3/الساعة. ويمكنها أن تنقي الهواء بسرعة أقل من 17,3 دقائق في غرفة تبلغ مساحتها 30 م2.

      ترطيب صحي يصل إلى 500 مل/الساعة

      تستخدم تقنية NanoCloud عملية تبخر طبيعية وصحيّة لضمان أداء فائق يصل إلى 500 مل/الساعة. حالما تتبخر المياه، يصبح رذاذ المياه غير مرئي وتخف قدرة الجزيئات الأصغر حجمًا على حمل البكتيريا ونقلها في الهواء. وتؤكد التجارب المخبرية التي أجريناها بأن تقنية NanoCloud تنشر بكتيريا أقل بنسبة 99% من أجهزة ترطيب الهواء الرائدة الأخرى التي تعمل بالموجات فوق الصوتية. كذلك، تمنع ظهور بقع الرطوبة والغبار الأبيض.

      تزيل البكتيريا والفيروسات

      تقوم وظيفة التنقية المحسّنة بالكشف عن البكتيريا والفيروسات مثل فيروس H1N1 (الإنفلونزا) وتخففها بطريقة فعالة، لهواء أنقى ومنزل صحي أكثر.

      يمكن اختيار وضع 2 في 1 أو وضع تنقية الهواء فقط

      يمكن التبديل بين وضع 2 في 1 ووضع تنقية الهواء فقط بكبسة زر. اختَر وضع 2 في 1 للحصول على هواء أنقى بدون الانزعاج بسبب الهواء الجاف أثناء الفصول الجافة. أما وضع تنقية الهواء فقط، فيوقف تشغيل وظيفة الترطيب عندما لا تكون ضرورية.

      شاشة رقمية تظهر مستويات PM2.5 في الداخل في الوقت الحقيقي

      يأتي الجهاز مزوّدًا بمستشعر محترف مع تقنية AeraSense للكشف عن أدنى تغيير في الجسيمات في الهواء والاستجابة له، فيقدّم لك راحة البال من خلال تزويدك بمعلومات حول PM2.5 في الوقت الحقيقي.

      يعرض مؤشر مسببات الحساسية في الداخل (IAI) مستوى خطر هذه المسببات

      تكشف تقنية Aerasense عن مسببات الحساسية في الهواء داخل المنزل وتعرض مستوى خطرها على مقياس من 1 إلى 12.

      شاشة رقمية تظهر مستويات الرطوبة في الداخل في الوقت الحقيقي

      تعرض الشاشة الرقمية مستوى الرطوبة في الغرفة في الوقت الحقيقي، بفضل مستشعر الرطوبة الذكي، ما يمكّن الجهاز أيضاً من إدارة مستوى الرطوبة في الغرفة تلقائيًا.

      تعقّب جودة الهواء وراقبها بفضل تطبيق هاتفك الذكي

      يمكنك التحكّم بجهاز تنقية الهواء في أي مكان وأي وقت باستخدام تطبيق Clean Home +‎. تفقّد جودة الهواء من خلال التطبيق للاستمتاع براحة البال أينما كنت، ولمقارنة جودة الهواء داخل المنزل بجودة الهواء في الخارج. يمكنك أيضًا استخدام التطبيق لتغيير سرعة المروحة وللاطّلاع على حالة الفلتر.

      3 أوضاع تلقائية: General‏، وAllergen، وSleep

      يأتي هذا المنتج مزوّدًا بثلاثة إعدادات: وضع General، ووضع Allergen الحساس جدًا، ووضع Sleep. في وضع Sleep، يتم خفت أضواء الشاشة وتتحول حركة المروحة إلى أدنى سرعة. اختر وضعًا لتحسين الأداء وفقًا لاحتياجاتك.

      4 مستويات رطوبة محددة مسبقًا

      حافظ على مستوى رطوبة مستقر بفضل إعدادات الرطوبة التلقائية. اختر ما بين نسبة 40% أو 50% أو 60% كمستوى الرطوبة الهدف، وسيتم تشغيل جهاز ترطيب الهواء أو إيقاف تشغيله تلقائيًا عند بلوغ مستوى الرطوبة المطلوب.

      تشغيل هادئ جدًا لنوم هنيء

      يسمح التصميم الانسيابي الفريد من نوعه بتوفير أعلى مستوى من الأداء مع أدنى مستوى من الضجيج. وفي وضع Sleep، يعمل الجهاز بهدوء لتقديم هواء أنقى وراحة أعلى أثناء النوم.

      توفير استهلاك الطاقة وخفض التكلفة، أقل من كيلوواط واحد بالساعة في اليوم

      يوفّر هذا المنتج استهلاك الطاقة ويخفّض التكلفة، فهو يستلزم أقل من كيلوواط واحد بالساعة في اليوم.

      حجم صغير وإمكانية نقل سهلة بفضل العجلات الصغيرة

      يتميّز الجهاز بحجم أصغر من حجم ورقة A4 ونصف، وبسهولة وضعه في الأماكن الصغيرة. وهو مزوّد أيضًا بأربع عجلات صغيرة، ما يسهّل إمكانية نقله.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        حجم الغرفة
        65  م²
        معدل استلام الهواء النظيف (الجسيمات)
        250  م³/س
        إزالة الجسيمات بحجم 0,3 ميكرون
        99,97  %
        إزالة الجسيمات الصغيرة جدًا
        99,97% بحجم يصل إلى 3  نانومتر
        ينقي ويزيل فيروس H1N1
        99,9  %
        ينقّي البكتيريا
        99,9  %

      • الميزات

        VitaShield IPS
        نعم
        تقنية Aerasense
        نعم
        معلومات حول جودة الهواء
        رقمي
        مستشعر PM2.5
        نعم
        الأوضاع
        3 أوضاع تلقائية
        تصميم أيروديناميكي
        مدخل خلفي
        سرعة المروحة
        4 إعدادات يدوية للسرعة
        قفل الأطفال
        نعم
        قفل وتنبيه لحماية الهواء الصحي
        نعم
        موقت
        1~12  ساعة (ساعات)
        المحرّك
        تيار مستمر

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون (الألوان)
        أبيض
        لون لوحة التحكم
        أسود ‎7 C
        نوع لوحة التحكّم
        لوحة لمس
        مواد الهيكل الرئيسي
        ABS

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        220  فولت
        التردد
        50  هرتز
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
        396 x‏ 230 x‏ 580
        أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
        446 x‏ 310 x‏ 695  ملليمترًا

      • بلد المنشأ

        بلد المنشأ
        الصين

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

      • بيانات لوجيستية

        رمز 12NC
        ‎8834 729 50010
        صندوق EAN F
        8710103882916

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          الآراء

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          • معدل استلام الهواء النظيف (CADR): خضع للاختبار من قِبل طرف ثالث وفقًا لمعيار GB/T 18801-2015
          • معدل الترطيب: خضع للاختبار في غرفة المناخ الداخلي الخاصة بـ Philips وفقًا لمعيار GB/T 23332 في العام 2017. حجم الغرفة 25 م2 ودرجة حرارتها الأولية 20±2 درجة مئوية والرطوبة النسبية 30±3%.
          • تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Healthgroup Ltd.‎ في حجرة اختبار بمساحة 28,5 م3 وملوثة بفيروس الإنفلونزا من نوع "أ"(H1N1) المنقول في الهواء.
          • يمنع ظهور بقع الرطوبة والغبار الأبيض: اختبار مستقل من طرف ثالث لتحديد ترسب المعادن من القطرات السائلة على الأثاث وفقًا لـ DIN 44973‏، وIUTA e.V. لتحديد ترسب المعادن على الأثاث من القطرات السائلة المحمولة في الهواء على مدار 3 ساعات.
          • مستشعر محترف: خضع لاختبار المعيار مع مستشعر Grim وتمّت مقارنته بمستشعر بالأشعة تحت الحمراء مستخدم في الصناعة.
          • تخفيف البكتيريا: خضع للاختبار في معهد شنغهاي للقياس والاختبار (SIMT) في غرفة تبلغ مساحتها 30 م3 وفقًا لمعيار GB21551.3-2010، (وباستخدام العنقودية البيضاء) 8032 كبكتيريا اختبار
          • حجم الغرفة: محتسب وفقًا لمعيار GB/T18801-2015.
          • خضع للاختبار على مادة الفلتر مع رذاذ كلوريد الصوديوم، ومصنّف بحجم 3 نانومتر وفقًا لمعيار DIN71460-1 في العام 2017 من قِبل مختبر تابع لجهة ثالثة.
          • خضع للاختبار على مادة الفلتر من خلال التمرير مرة واحدة بتدفق هواء يبلغ 5,33 سم في الثانية في العام 2017 من قِبل مختبر تابع لجهة خارجية.
          • يعتمد تركيز البكتيريا المنقولة في الهواء في غرفة محددة على عدد من العوامل مثل تبادل الهواء وحجم الغرفة وتكوينها.
          • تستند النتائج إلى عملية إفراز بكتيريا العنقودية البيضاء من الجهاز. تم استخدام مياه معقّمة تتضمّن البكتيريا المذكورة في خزانات المياه أثناء الاختبارات التي تم إجراؤها. (تمت إزالة الفلاتر من الأجهزة- في حال توفرها).
          • في غرفة تبلغ مساحتها 20 م2: إنه وقت افتراضي لعملية تنظيف لمرة واحدة، وهو محتسب عبر قسمة معدل استلام الهواء النظيف 250 م3/الساعة على حجم الغرفة الذي يبلغ 48 م3 (افتراضًا أن حجم الغرفة يبلغ 20 م2 في المساحة الأرضية و2,4 م في الارتفاع).