هواء صحي أكثر، على الدوام
إن AeraSense عبارة عن تقنية جديدة تتميّز بدقة مستشعر احترافي وأدائه. فهي تستشعر الجسيمات الأصغر من PM2.5، وتزيل ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء* وتتكيّف تلقائيًا مع المعلومات في الوقت الحقيقي. إكتشف كلّ المميزات
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هواء صحي أكثر، على الدوام
إن AeraSense عبارة عن تقنية جديدة تتميّز بدقة مستشعر احترافي وأدائه. فهي تستشعر الجسيمات الأصغر من PM2.5، وتزيل ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء* وتتكيّف تلقائيًا مع المعلومات في الوقت الحقيقي. إكتشف كلّ المميزات
يزيل الرذاذات، بما في ذلك تلك التي تحتوي على فيروسات الجهاز التنفسي، من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر. يقوم أيضًا بتنظيف الهواء من خلال إزالة ما يصل إلى 99,9% من الرذاذات في الهواء التي قد تحتوي على فيروسات.*
عندما يعمل جهاز تنقية الهواء في الوضع الصامت، يتم تخفيف سرعة المروحة ومستوى الضجيج، لتحظى بنوم هانئ ومريح في الليل.
يمكن إطفاء ضوء مؤشر جودة الهواء وضوء واجهة المستخدم و/أو خفته لتفادي انزعاج المستهلكين من الضوء.
يتميّز جهاز تنقية الهواء من Philips بثلاثة إعدادات تنقية تلقائية: وضع General العام، ووضع Allergen الفائق الحساسية تجاه مسببات الحساسية، ووضع bacteria and virus القوي جدًا على البكتيريا والفيروسات. ويمكنك اختيار وضعك المفضّل لتخصيص عملية تنقية الهواء وجعلها مثالية.
حائز شهادة أو تم اختباره من قِبل ECARF وAirmid*
AeraSense عبارة عن مستشعر يحدد بدقة الجسيمات الصغيرة التي يقلّ حجمها عن PM2.5 (بما فيها المواد المسببة للحساسية المحمولة في الهواء داخل المنزل). ومن ثم يعالج هذه المعلومات للتأكد من أنّ إعدادات جهاز تنقية الهواء هي بالمستوى المثالي في ظل ظروف الهواء الحالية، ولضمان تعيين الإعدادات المناسبة طوال الوقت. ومن ثم يقدّم لك معلومات حول جودة الهواء في الداخل في الوقت الحقيقي من خلال إظهار مستوى PM2.5.
تتميّز تقنية Vitashield IPS بفضل تصميمها الانسيابي وفلتر NanoProtect بمعدل تسليم معزز للهواء النظيف يصل إلى 344 م3/الساعة* (بحسب المعيار الصيني GB/T 18801-2015). ويمكنها بالتالي إزالة جسيمات صغيرة جدًا يبلغ حجمها 20 نانومترًا، وتقليل مستوى الغازات المؤذية والمضرة مثل الفورمالديهايد والمركبات العضوية المتطايرة والروائح الكريهة بفعالية. وهي تزيل البكتيريا بنسبة تصل إلى 99,9%*.
تعزز الهندسة الأيروديناميكية تدفق الهواء الفعّال
يتم احتساب فترة استخدام الفلتر بدقّة استنادًا إلى مستوى التلوث داخل المنزل وتدفق الهواء ووقت التشغيل. وبفضل تنبيه حماية الهواء الصحيّ، ستدرك سريعًا متى يحين الوقت لاستبدال الفلتر. وإن لم يتمّ تغيير الفلتر بسرعة يتوقف الجهاز عن العمل، لتفادي التنقية غير المجدية. وبالتالي، تكون مطمئنًا من أنك تحصل على هواء صحي على الدوام.
تقدّم حلقة الخطوات الأربع الملونة معلومات في الوقت الحقيقي حول جودة الهواء في الداخل.
التصميم واللون الخارجي
Performance
المواصفات التقنية
بلد المنشأ
استبدال
الاستدامة
الوزن والأبعاد