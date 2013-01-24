يتميّز جهاز تنقية الهواء السلسلة 2000i من Philips بتقنية استشعار وتنقية متطورة، وقد أثبت قدرته على تقليص مسببات الحساسية والروائح والمركبات العضوية المتطايرة، وبعض أنواع البكتيريا حتى. يقوم كل من الفلتر الأولي وفلتر HEPA الأصلي بإزالة الجسيمات، أما فلتر الكربون النشط فيخفف الغازات والروائح.
يأتي الجهاز مزوّدًا بنظام تنقية نشط ومتعدد المراحل، يلتقط لغاية 99,97% من الجسيمات التي تمرّ عبر الفلتر بحجم صغير جدًا يصل إلى 0,3 ميكرون؛ وهو حجم معظم مسببات الحساسية، والجسيمات والبكتيريا والفيروسات الشائعة المنقولة في الهواء.
بالمقارنة مع أي مستشعر محترف، تُعتبر تقنية AeraSense من Philips عالية الفعالية من حيث الاستشعار بأدنى تغيّر في ظروف الهواء في الداخل. تراقب الهواء باستمرار وتضبط سرعة المروحة تلقائيًا عندما تكتشف تغييرًا في الجسيمات.
تُظهر لك تقنية AeraSense بيانات حول جودة الهواء في الوقت الحقيقي، عبر شاشة رقمية وحلقة ضوئية على لوحة المعلومات الخاصة بجهاز تنقية الهواء. تُظهر الشاشة الرقمية مؤشر جودة الهواء داخل المنزل على مقياس من 1 إلى 12، حيث يشير الرقم 1 إلى أن جودة الهواء جيدة، بينما يشير الرقم 12 إلى أن الهواء ملوّث. أما الحلقة الضوئية فتوفّر إشارة بصرية إضافية، تتراوح ألوانها من الأزرق (مستوى جيد من التلوّث ومسببات الحساسية) إلى الأحمر (مستوى سيّئ من التلوّث ومسببات الحساسية).
يتميّز جهاز تنقية الهواء السلسلة 2000i من Philips بثلاثة إعدادات تنقية تلقائية: وضع General، ووضع Allergen الحساس جدًا، ووضع bacteria and virus القوي جدًا. يمكنك اختيار الوضع المفضّل لديك لتنقية الهواء بطريقة مثالية ومخصصة.
بالإضافة إلى الأوضاع التلقائية الثلاثة، يتميّز الجهاز أيضًا بـ 5 أوضاع يدوية. يمكنك الاختيار من بين إعدادات سرعة المروحة الخمسة: بدءًا من وضع "النوم" الهادئ جدًا ووصولًا إلى وضع "السرعة القصوى" القوي جدًا. اختر الوضع المثالي للحصول على التنقية التي تريدها.
تحكّم بجهاز تنقية الهواء من أي مكان بفضل التطبيق المتصّل. يمكنك تشغيل جهاز تنقية الهواء أو تغيير سرعة المروحة أو لاطلاع على فترة استخدام الفلتر من خلال تطبيق Air Matters.
استخدم التطبيق لتفقّد جودة الهواء داخل المنزل وفي الخارج؛ إذ يزوّد جهاز تنقية الهواء التطبيق ببيانات مستمرة حول جودة الهواء داخل المنزل. ثم يتم جمعها مع بيانات حول تلوث الهواء وغبار الطلع في الخارج، لمنحك صورة شاملة عن جودة الهواء.
بالاستناد إلى مستويات جودة الهواء داخل المنزل وفي الخارج، يقدّم لك التطبيق نصائح تساعدك في إدارة مسببات الحساسية.
تم تصميم جهاز تنقية الهواء السلسلة 2000i من Philips خصيصًا للغرف المتوسطة إلى الكبيرة، مثل غرفة المعيشة. ويوصى به للغرف التي تصل مساحتها إلى 25,7 أمتار مربعة.
Performance
الميزات
التصميم واللون الخارجي
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
استبدال
بلد المنشأ
الاستدامة