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Series 2000i

منقي الهواء

AC2889/41
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    Series 2000i منقي الهواء

    AC2889/41
    العثور على الدعم لهذا المنتج

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      تنقية هواء ذكية

      احصل على هواء أنقى

      • لغاية 79 م2/ 850 قدم2
      • الوضع التلقائي ووضع النوم والتطبيق
      • إعدادان يدويان للسرعة
      • اتصال بتطبيق CleanHome+‎

      تقليص مسببات الحساسية والغازات والروائح

      يتميّز جهاز تنقية الهواء السلسلة 2000i من Philips بتقنية استشعار وتنقية متطورة، وقد أثبت قدرته على تقليص مسببات الحساسية والروائح والمركبات العضوية المتطايرة، وبعض أنواع البكتيريا حتى. يقوم كل من الفلتر الأولي وفلتر HEPA الأصلي بإزالة الجسيمات، أما فلتر الكربون النشط فيخفف الغازات والروائح.

      التقاط 99,97% من الجسيمات التي تمرّ عبر الفلتر

      يأتي الجهاز مزوّدًا بنظام تنقية نشط ومتعدد المراحل، يلتقط لغاية 99,97% من الجسيمات التي تمرّ عبر الفلتر بحجم صغير جدًا يصل إلى 0,3 ميكرون؛ وهو حجم معظم مسببات الحساسية، والجسيمات والبكتيريا والفيروسات الشائعة المنقولة في الهواء.

      تراقب الهواء وتتفاعل معه وتنقّيه تلقائيًا

      بالمقارنة مع أي مستشعر محترف، تُعتبر تقنية AeraSense من Philips عالية الفعالية من حيث الاستشعار بأدنى تغيّر في ظروف الهواء في الداخل. تراقب الهواء باستمرار وتضبط سرعة المروحة تلقائيًا عندما تكتشف تغييرًا في الجسيمات.

      معلومات معروضة حول جودة الهواء

      تُظهر لك تقنية AeraSense بيانات حول جودة الهواء في الوقت الحقيقي، عبر شاشة رقمية وحلقة ضوئية على لوحة المعلومات الخاصة بجهاز تنقية الهواء. تُظهر الشاشة الرقمية مؤشر جودة الهواء داخل المنزل على مقياس من 1 إلى 12، حيث يشير الرقم 1 إلى أن جودة الهواء جيدة، بينما يشير الرقم 12 إلى أن الهواء ملوّث. أما الحلقة الضوئية فتوفّر إشارة بصرية إضافية، تتراوح ألوانها من الأزرق (مستوى جيد من التلوّث ومسببات الحساسية) إلى الأحمر (مستوى سيّئ من التلوّث ومسببات الحساسية).

      3 أوضاع تلقائية: General وAllergen وBacteria & Virus

      يتميّز جهاز تنقية الهواء السلسلة 2000i من Philips بثلاثة إعدادات تنقية تلقائية: وضع General، ووضع Allergen الحساس جدًا، ووضع bacteria and virus القوي جدًا. يمكنك اختيار الوضع المفضّل لديك لتنقية الهواء بطريقة مثالية ومخصصة.

      5 إعدادات يدوية، بما فيها وضع النوم الهادئ

      بالإضافة إلى الأوضاع التلقائية الثلاثة، يتميّز الجهاز أيضًا بـ 5 أوضاع يدوية. يمكنك الاختيار من بين إعدادات سرعة المروحة الخمسة: بدءًا من وضع "النوم" الهادئ جدًا ووصولًا إلى وضع "السرعة القصوى" القوي جدًا. اختر الوضع المثالي للحصول على التنقية التي تريدها.

      تحكّم بجهاز تنقية الهواء من أي مكان

      تحكّم بجهاز تنقية الهواء من أي مكان بفضل التطبيق المتصّل. يمكنك تشغيل جهاز تنقية الهواء أو تغيير سرعة المروحة أو لاطلاع على فترة استخدام الفلتر من خلال تطبيق Air Matters.

      تعقب جودة الهواء في الداخل والخارج

      استخدم التطبيق لتفقّد جودة الهواء داخل المنزل وفي الخارج؛ إذ يزوّد جهاز تنقية الهواء التطبيق ببيانات مستمرة حول جودة الهواء داخل المنزل. ثم يتم جمعها مع بيانات حول تلوث الهواء وغبار الطلع في الخارج، لمنحك صورة شاملة عن جودة الهواء.

      نصائح حول كيفية إدارة مسببات الحساسية

      بالاستناد إلى مستويات جودة الهواء داخل المنزل وفي الخارج، يقدّم لك التطبيق نصائح تساعدك في إدارة مسببات الحساسية.

      مثالي للغرف المتوسطة إلى الكبيرة

      تم تصميم جهاز تنقية الهواء السلسلة 2000i من Philips خصيصًا للغرف المتوسطة إلى الكبيرة، مثل غرفة المعيشة. ويوصى به للغرف التي تصل مساحتها إلى 25,7 أمتار مربعة.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        حجم الغرفة
        25,7  م²
        معدل استلام الهواء النظيف (الدخان)
        179  م³/س
        معدل استلام الهواء النظيف (الغبار)
        198  م³/س
        معدل استلام الهواء النظيف (غبار الطلع)
        211  م³/س
        إزالة الجسيمات بحجم 0,3 ميكرون
        99,97  %
        إزالة الجسيمات الصغيرة جدًا
        20  نانومتر
        فترة استخدام فلتر HEPA الموصى بها
        12  أشهر
        فترة استخدام مكيّف الهواء الموصى بها
        6  أشهر
        قوة الصوت
        32-64  ديسيبل (أ)
        ضغط الصوت
        20,5-52  ديسيبل

      • الميزات

        VitaShield IPS
        نعم
        تقنية Aerasense
        نعم
        معلومات حول جودة الهواء
        رقمي
        مستشعر PM2.5
        نعم
        الأوضاع
        3 أوضاع تلقائية
        تصميم أيروديناميكي
        3 مداخل
        سرعة المروحة
        5 إعدادات
        قفل وتنبيه لحماية الهواء الصحي
        نعم
        موقت
        12  ساعة (ساعات)
        المحرّك
        تيار مستمر

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون (الألوان)
        باللون الأبيض
        لون لوحة التحكم
        أسود ‎7 C
        نوع لوحة التحكّم
        زر
        مواد الهيكل الرئيسي
        ABS
        مواد حلقة الزينة
        بولي ميثاكريليت الميثيل

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        110  فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        الطاقة
        56  واط

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        7.7  كلغ
        الوزن مع التغليف
        9,3  كلغ
        أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
        412*294*612
        أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
        359*240*558  ملليمترًا

      • استبدال

        فلتر الجسيمات
        883442240540
        فلتر مكيف الهواء
        883442040540

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

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