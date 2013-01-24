معلومات معروضة حول جودة الهواء

تُظهر لك تقنية AeraSense بيانات حول جودة الهواء في الوقت الحقيقي، عبر شاشة رقمية وحلقة ضوئية على لوحة المعلومات الخاصة بجهاز تنقية الهواء. تُظهر الشاشة الرقمية مؤشر جودة الهواء داخل المنزل على مقياس من 1 إلى 12، حيث يشير الرقم 1 إلى أن جودة الهواء جيدة، بينما يشير الرقم 12 إلى أن الهواء ملوّث. أما الحلقة الضوئية فتوفّر إشارة بصرية إضافية، تتراوح ألوانها من الأزرق (مستوى جيد من التلوّث ومسببات الحساسية) إلى الأحمر (مستوى سيّئ من التلوّث ومسببات الحساسية).