إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء

التقاط الرذاذ بما في ذلك الرذاذ الذي قد يحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختباره بشكلٍ منفصل من قبل airmid health-group للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجود في الهواء (3). وتم اختبار فعاليته ضد فيروس كورونا (5).