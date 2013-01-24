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راديو محمول

AE2160/00C
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التصنيف الإجمالي / 5
  • فترة عمل بطارية تدوم حتي 300 ساعة فترة عمل بطارية تدوم حتي 300 ساعة فترة عمل بطارية تدوم حتي 300 ساعة
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    راديو محمول

    AE2160/00C
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    فترة عمل بطارية تدوم حتي 300 ساعة

    راديو Philips المحمول يعمل على الكهرباء والبطاريات. يتميز بوقت تشغيل طويل وعناصر تحكم مناسبة لتتمكن من ضبط الأخبار أو الموسيقى بسرعة وسهولة. كما يتميز بلون متناغم أزرق رمادي ليتناسب تمامًا مع أي مكان تضعه فيه. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    راديو محمول

    فترة عمل بطارية تدوم حتي 300 ساعة

    راديو Philips المحمول يعمل على الكهرباء والبطاريات. يتميز بوقت تشغيل طويل وعناصر تحكم مناسبة لتتمكن من ضبط الأخبار أو الموسيقى بسرعة وسهولة. كما يتميز بلون متناغم أزرق رمادي ليتناسب تمامًا مع أي مكان تضعه فيه. إكتشف كلّ المميزات

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      فترة عمل بطارية تدوم حتي 300 ساعة

      • FM/MW، توليف تناظري
      • مقبس سماعة الرأس
      • يعمل بالبطارية أو بالتيار المتردد
      سماعة مضمنة للاستمتاع بصوت راديو مرتفع وجيد

      سماعة مضمنة للاستمتاع بصوت راديو مرتفع وجيد

      توفر السماعة جودة صوت جيدة لمزيد من الاستمتاع.

      يعمل على الكهرباء أو بالبطاريات لتسهيل وضعه في أي مكان

      يعمل على الكهرباء أو بالبطاريات لتسهيل وضعه في أي مكان

      شغل جهاز راديو Philips بالبطاريات أو وحدة تيار كهربائي مباشر، وتمتع بمرونة وراحة كبيرة عند الاستعمال. إذا لم يتوفر مقبس كهرباء أو إذا لم تكن ترغب في تعقب الأسلاك، فما عليك سوى تشغيل الجهاز باستخدام البطاريات. أما إذا رغبت في وحدة تزويد بالطاقة ثابتة ومستمرة، فقم بتوصيل الجهاز مباشرةً بالمقبس الموجود في الحائط. ويمكنك الآن بحق التمتع بحرية الاستماع في أي مكان تريده.

      وصلة سماعة رأس استيريو لاستمتاع أفضل بموسيقى ذات طابع شخصي

      صِل سماعات الرأس بجهاز Philips هذا لتحصل، في الوقت الذي تريده، على تجربة استماع تتميز بطابع شخصي أكبر. يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك بصوت رائع من دون إزعاج الآخرين عبر توصيل سماعات الرأس بهذا الجهاز.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        تحسين الصوت
        التحكم في النغمة
        نظام الصوت
        أحادي
        التحكم في شدة الصوت
        دوار (تماثلي)
        قوة الإخراج
        جذر متوسط المربعات 300 ملي واط

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        نطاقات جهاز الموالفة
        • FM
        • MW

      • إمكانية الاتصال

        إخراج الصوت أو الفيديو
        سماعة رأس (مقاس 3.5 ملم)

      • الأبعاد

        وزن المنتج
        0.52  كلغ
        عمق الوحدة الرئيسية
        60  ملليمترًا
        ارتفاع الوحدة الرئيسية
        135  ملليمترًا
        عرض الوحدة الرئيسية
        210  ملليمترًا

      • الطاقة

        نوع البطارية
        حجم D ‏(LR20)‏
        فولتية البطارية
        1.5  فولت
        عدد البطاريات
        2

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