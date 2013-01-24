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ابدأ يومك بالطريقة التي تحبها!
تتميّز الساعة الأنيقة هذه المزوّدة براديو من Philips بشكلها الرائع، كما أنها توقظك من نومك في الموعد المحدد. تأتي مزوّدة براديو FM مضمّن، وتتيح لك الاختيار بين الاستيقاظ على صوت محطة الراديو المفضّلة لديك أو على صوت صفارة المنبّه. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ابدأ يومك بالطريقة التي تحبها!
تتميّز الساعة الأنيقة هذه المزوّدة براديو من Philips بشكلها الرائع، كما أنها توقظك من نومك في الموعد المحدد. تأتي مزوّدة براديو FM مضمّن، وتتيح لك الاختيار بين الاستيقاظ على صوت محطة الراديو المفضّلة لديك أو على صوت صفارة المنبّه. إكتشف كلّ المميزات
ابدأ يومك بالطريقة التي تحبها!
تتميّز الساعة الأنيقة هذه المزوّدة براديو من Philips بشكلها الرائع، كما أنها توقظك من نومك في الموعد المحدد. تأتي مزوّدة براديو FM مضمّن، وتتيح لك الاختيار بين الاستيقاظ على صوت محطة الراديو المفضّلة لديك أو على صوت صفارة المنبّه. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ابدأ يومك بالطريقة التي تحبها!
تتميّز الساعة الأنيقة هذه المزوّدة براديو من Philips بشكلها الرائع، كما أنها توقظك من نومك في الموعد المحدد. تأتي مزوّدة براديو FM مضمّن، وتتيح لك الاختيار بين الاستيقاظ على صوت محطة الراديو المفضّلة لديك أو على صوت صفارة المنبّه. إكتشف كلّ المميزات
استيقظ على صوت محطة الراديو المفضلة لديك أو على صافرة المنبه، ما عليك سوى ضبط المنبه في ساعة Philips المزودة براديو لإيقاظك على صوت محطة الراديو التي استمعت إليها في آخر مرة أو اختيار الاستيقاظ على صوت الصافرة. وعندما يحين وقت الاستيقاظ، سيتم التشغيل التلقائي لراديو ساعة Philips على هذه المحطة أو سيتم تشغيل صوت الصافرة.
يوفر راديو FM الرقمي المزيد من خيارات الموسيقى لمجموعة الموسيقى المشغلة بواسطة نظام صوت Philips. ما عليك سوى توليف المحطة التي ترغب في ضبطها بشكل مسبق والضغط باستمرار فوق زر الإعداد المسبق لتذكر التردد. ومع إمكانية تخزين المحطات التي تم ضبطها بشكل مسبق، تستطيع الوصول بسرعة إلى محطة الراديو المفضلة لديك من دون الحاجة إلى ضبط الترددات يدويًا في كل مرة.
ابدأ يومك بالاستيقاظ بلطف على صوت منبه يتصاعد مستوى صوته تدريجياً. تتميز أصوات المنبه العادية الذي تم إعداد مستوى الصوت فيه مسبقاً بكونها إما منخفضة جداً بدرجة غير كافية لإيقاظك أو مرتفعة ومزعجة جداً لدرجة أنك ستستيقظ مرعوباً. اختر أن تستيقظ إما على صوت موسيقاك أو محطة الراديو المفضلة لديك أو صفارة المنبه. يرتفع مستوى صوت منبه الاستيقاظ اللطيف تدريجياً من الانخفاض الشديد إلى الارتفاع المعقول لإيقاظك بلطف.
للتغلب على النوم، تتضمن ساعة Philips المزودة براديو ميزة الغفوة. فإذا رن المنبه ووجدت أنك لا تزال ترغب في متابعة النوم قليلًا، فما عليك سوى الضغط على زر "إعادة التنبيه" مرة واحدة والعودة إلى النوم. سيرن المنبه مرة أخرى بعد مرور تسع دقائق. ويمكنك متابعة الضغط على زر "تكرار التنبيه" كل تسع دقائق إلى أن تقوم بإيقاف تشغيل المنبه تمامًا.
يسمح لك مؤقت النوم بتحديد المدة التي ترغب في خلالها في الاستماع إلى الموسيقى أو محطة الراديو التي تختارها قبل أن يغلبك النعاس. ما عليك سوى تعيين حد زمني (حتى ساعة) واختيار محطة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها حالما يغلبك النعاس. سيستمر تشغيل مجموعة الراديو من Philips طوال الفترة المحددة وبعد ذلك سيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا والانتقال إلى وضع توفير استهلاك الطاقة والاستعداد الصامت. بفضل مؤقت النوم يمكنك النوم على ألحان موسيقى مشغل الأغاني المفضل على الراديو، مما يوفر عليك محاولة التغلب على الأرق أو القلق بشأن الطاقة المهدورة.
يأتي نظام صوت Philips مزودًا بتوقيتين للمنبه. عين واحدًا لإيقاظك والآخر لإيقاظ زوجتك.
تمكّنك الشاشة الكبيرة من سهولة قراءة المحتوى الموجود على الشاشة. ويمكنك الآن قراءة الوقت والمنبه بسهولة، حتى من على مسافة. إنها مثالية لكبار السن ومن يعاني مشاكل في الرؤية.
الراحة
الصوت
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الملحقات
الأبعاد
الطاقة