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Philips One by Sonicare

رأس الفرشاة

BH1022/03
التصنيف الإجمالي / 5
1 جائزة
  • ارتقِ بعملية تنظيف أسنانك مع One ارتقِ بعملية تنظيف أسنانك مع One ارتقِ بعملية تنظيف أسنانك مع One
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    Philips One by Sonicare رأس الفرشاة

    BH1022/03
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 جائزة

    ارتقِ بعملية تنظيف أسنانك مع One

    رؤوس فرشاة قابلة للاستبدال وسهلة التبديل لفرشاة One الكهربائية الجديدة. للحفاظ على فرشاة أسنانك بحالة جديدة، غيّر الرأس كل 90 يومًا. ما هو لون فرشاتك المفضّل؟ إكتشف كلّ المميزات

    Philips One by Sonicare رأس الفرشاة

    ارتقِ بعملية تنظيف أسنانك مع One

    رؤوس فرشاة قابلة للاستبدال وسهلة التبديل لفرشاة One الكهربائية الجديدة. للحفاظ على فرشاة أسنانك بحالة جديدة، غيّر الرأس كل 90 يومًا. ما هو لون فرشاتك المفضّل؟ إكتشف كلّ المميزات

    ارتقِ بعملية تنظيف أسنانك مع One

    رؤوس فرشاة قابلة للاستبدال وسهلة التبديل لفرشاة One الكهربائية الجديدة. للحفاظ على فرشاة أسنانك بحالة جديدة، غيّر الرأس كل 90 يومًا. ما هو لون فرشاتك المفضّل؟ إكتشف كلّ المميزات

    Philips One by Sonicare رأس الفرشاة

    ارتقِ بعملية تنظيف أسنانك مع One

    رؤوس فرشاة قابلة للاستبدال وسهلة التبديل لفرشاة One الكهربائية الجديدة. للحفاظ على فرشاة أسنانك بحالة جديدة، غيّر الرأس كل 90 يومًا. ما هو لون فرشاتك المفضّل؟ إكتشف كلّ المميزات

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      ارتقِ بعملية تنظيف أسنانك مع One

      • رأسا فرشاة لفرشاة One
      • فرشاة One لتنظيف أفضل
      • فرشاة One بألوان متعددة
      اهتزازات رائعة

      اهتزازات رائعة

      اعتبر فرشاة One بمثابة إصدار كهربائي من فرشاة أسنانك اليدوية. تقوم الاهتزازات الدقيقة والشعيرات المحدّدة بتنظيف أسنانك وتلميعها بلطف بلمسة زر.

      لون لكل أسلوب

      لون لكل أسلوب

      اختر اللون الذي يتماشى مع أسلوبك، من لون ميامي إلى الأسود الليلي، والمانغو إلى الأخضر النعناعي. يمكنك المزج والمطابقة بين رأس الفرشاة والمقبض، للحصول على مزيج اللون الخاص بك.

      اشتراك لفرشاة One للحفاظ على فرشاة أسنانك جديدة

      اشتراك لفرشاة One للحفاظ على فرشاة أسنانك جديدة

      يجب أن تكون صيانة فرشاة أسنانك سهلة. اشترك لتوصيل رؤوس الفرشاة البديلة وبطارية جديدة تلقائيًا إلى منزلك كل 90 يومًا. لا تقلق، استمتع بأسنانك الرائعة.

      نظّف أسنانك بالفرشاة لمدة 90 يومًا باستخدام بطارية واحدة

      نظّف أسنانك بالفرشاة لمدة 90 يومًا باستخدام بطارية واحدة

      نظّف أسنانك بواسطة One لمدة 90 يومًا باستخدام بطارية واحدة من نوع AAA. استمتع بابتسامة أكثر بياضًا وسطوعًا لمدة ثلاثة أشهر.

      المواصفات التقنية

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون
        أزرق مخضر

      • التوافق

        توافق مع رأس الفرشاة
        • متوافقة فقط مع
        • مقابض One من Philips

      • العناصر المضمنة

        رؤوس الفرشاة
        رؤوس فرشاة Philips One (عدد 2)

      • المواصفات الفنية

        فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
        لغاية 90 يومًا

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