مصمم لتوفير صوت هادئ

يسمح تصميم شبكة مدخل الهواء بزيادة تدفق الهواء، بينما يحسّن تصميم مجفف الشعر وحجمه تدفق الهواء في المجفف. يؤدي ذلك إلى قوة تجفيف أسرع وأكثر فعالية مع صوت هادئ*. بات بإمكانك الآن الاستمتاع بتجربة تجفيف فعالة ومريحة. *تم اختباره من قبل 75 امرأة في فرنسا في العام 2014.