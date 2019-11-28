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Philips Prestige Straightener BHS830/03 Personalized technology Maintains hair strength* Up to 70% moisture lock-in** 4x more ions for shiny hair***

BHS830/03
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips Prestige Straightener BHS830/03 Personalized technology Maintains hair strength* Up to 70% moisture lock-in** 4x more ions for shiny hair***

    BHS830/03

    Philips Prestige Straightener BHS830/03 Personalized technology Maintains hair strength* Up to 70% moisture lock-in** 4x more ions for shiny hair***

    Philips Prestige Straightener BHS830/03 Personalized technology Maintains hair strength* Up to 70% moisture lock-in** 4x more ions for shiny hair***

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