بشرة خالية من الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل*
تصنع آلة Lumea Advanced من Philips المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الجسم، كما تساعد نبضات الضوء الخفيفة، إذا تم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بشرة خالية من الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل*
تصنع آلة Lumea Advanced من Philips المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الجسم، كما تساعد نبضات الضوء الخفيفة، إذا تم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
بشرة خالية من الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل*
تصنع آلة Lumea Advanced من Philips المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الجسم، كما تساعد نبضات الضوء الخفيفة، إذا تم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بشرة خالية من الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل*
تصنع آلة Lumea Advanced من Philips المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الجسم، كما تساعد نبضات الضوء الخفيفة، إذا تم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
إن عبارة IPL تعني الضوء النبضي المكثّف. إذ يقوم جهاز Lumea من Philips بتوجيه نبضات ضوء خفيفة على جذور الشعر، وتُدخل بالتالي جريبات الشعر في مرحلة الراحة. ونتيجةً لذلك، تخفّ كمية الشعر التي تنمو في جسمك تدريجيًا. وتكرار جلسات العلاج يترك بشرتك خالية من الشعر وجميلة وناعمة الملمس. العلاج لتفادي نمو الشعر مجددًا آمن ولطيف، حتى على المناطق الحساسة. تمّ اختبار جهاز Lumea من Philips سريريًا وتم تطويره من قبل أطباء متخصصين في الأمراض الجلدية لتوفير علاج سهل وفعّال من راحة منزلك.
تُظهر الدراسات الموضوعية انخفاض نمو الشعر بنسبة 85% على الأقل في مدة قصيرة تصل إلى 3 جلسات علاج**. يجب إجراء أول أربع جلسات علاج مرة كل أسبوعَين، ويجب أن تكون النتائج المطلوبة ظاهرة بعد ذلك. للحفاظ على النتائج، يكفي إجراء جلسة متابعة كل 4 أسابيع. وبعد 8 جلسات متابعة فقط، يمكن الاستمتاع ببشرة خالية من الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل*. لتكبير هذه الصورة، يرجى النقر فوق الصورة في معرض الصور في الجهة العليا من هذه الصفحة.
يعمل جهاز Lumea Prestige من Philips بكل فعالية وسهولة وأمان على مجموعة متنوعة من أنواع الشعر والبشرة. فهي تعمل على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود، وعلى لون البشرة التي تتراوح ما بين شديدة البياض إلى البني الداكن. وعلى غرار طرق العلاج الأخرى المستندة إلى تقنية IPL، لا يمكن استخدام جهاز Lumea من Philips لمعالجة الشعر الأبيض/الرمادي أو الأشقر الفاتح أو الأحمر. ويعتبر هذا المنتج غير مناسب أيضًا للبشرة الداكنة جدًا. ويعود ذلك إلى التباين العالي المطلوب بين الصباغ في الشعر والصباغ في لون البشرة.
يطلعك جهاز استشعار لون البشرة المضمّن على لون البشرة التي تتم إزالة الشعر منها في بداية كل جلسة وأحيانًا أثناء الجلسة. إذا تم الكشف عن لون بشرة داكن جدًا لهذا المنتج، فسيتوقّف إصدار النبضات تلقائيًا.
استخدمي الجهاز بثقة لإزالة الشعر من الوجه (الشفة العلوية والذقن والسوالف) وأجزاء الجسم، بما في ذلك الساقَين ومنطقة الإبطَين ومنطقة البكيني والمعدة والذراعَين.
نافذة علاج كبيرة لاستخدام سريع على المناطق الكبيرة مثل الساقَين.
بفضل فلتر الضوء المضمّن، يمكن استخدام الجهاز لعلاج شعر الوجه بطريقة آمنة على الشفة العلوية والذقن والخدَين وغيرها من المناطق الحساسة.
يمكن تنزيل تطبيق Lumea مجانًا وهو يزوّدك بتجربة فريدة ومخصصة لتقنية IPL. يتحوّل التطبيق إلى مدرّبك الشخصي لضمان الاستفادة من جهاز Lumea إلى أقصى حدّ واستخدامه بالطريقة الصحيحة للحصول على نتائج تدوم طويلًا. يساعدك التطبيق على إنشاء جدولٍ مخصصٍ للعلاج بحسب منطقة الجسم، كما يقدّم لك النصائح والإرشادات أثناء كل جلسة علاج. ما عليك سوى تفقّد التطبيق بانتظام للتأكد من أنك علم بأي إشعار أو تذكير.
يمكن استخدام أداة التشذيب من Philips أثناء التنقل، وهي أداة متميّزة للعناية بالجمال تُسهّل إزالة حتى أرفع شعيرات الوجه بسرعة وسهولة.
الطاقة
إعدادات قابلة للضبط والأمان
الطاقة
الخدمة
وقت الاستخدام
وضع الاستخدام
مناطق الاستخدام
الملحقات
العناصر المضمنة
أداة تشذيب على شكل قلم