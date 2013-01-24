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Lumea Advanced

جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

BRI923/60
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • بشرة خالية من الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل* بشرة خالية من الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل* بشرة خالية من الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل*
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    Lumea Advanced جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

    BRI923/60
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    بشرة خالية من الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل*

    تصنع آلة Lumea Advanced من Philips المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الجسم، كما تساعد نبضات الضوء الخفيفة، إذا تم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    Lumea Advanced جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

    بشرة خالية من الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل*

    تصنع آلة Lumea Advanced من Philips المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الجسم، كما تساعد نبضات الضوء الخفيفة، إذا تم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    بشرة خالية من الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل*

    تصنع آلة Lumea Advanced من Philips المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الجسم، كما تساعد نبضات الضوء الخفيفة، إذا تم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    Lumea Advanced جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

    بشرة خالية من الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل*

    تصنع آلة Lumea Advanced من Philips المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الجسم، كما تساعد نبضات الضوء الخفيفة، إذا تم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل IPL

      بشرة خالية من الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل*

      انخفاض نمو الشعر بنسبة 85% على الأقل في 3 جلسات علاج**

      • للجسم والوجه
      • مع مستشعر لون البشرة
      • 15 دقيقة للجزء السفلي من الساقَين
      • مع أداة تشذيب صغيرة Satin على شكل قلم
      تقنية IPL المتطورة في المنزل، طوّرها أطباء متخصصين بالأمراض الجلدية

      تقنية IPL المتطورة في المنزل، طوّرها أطباء متخصصين بالأمراض الجلدية

      إن عبارة IPL تعني الضوء النبضي المكثّف. إذ يقوم جهاز Lumea من Philips بتوجيه نبضات ضوء خفيفة على جذور الشعر، وتُدخل بالتالي جريبات الشعر في مرحلة الراحة. ونتيجةً لذلك، تخفّ كمية الشعر التي تنمو في جسمك تدريجيًا. وتكرار جلسات العلاج يترك بشرتك خالية من الشعر وجميلة وناعمة الملمس. العلاج لتفادي نمو الشعر مجددًا آمن ولطيف، حتى على المناطق الحساسة. تمّ اختبار جهاز Lumea من Philips سريريًا وتم تطويره من قبل أطباء متخصصين في الأمراض الجلدية لتوفير علاج سهل وفعّال من راحة منزلك.

      علاج مثبت على أنه آمن وفعّال

      علاج مثبت على أنه آمن وفعّال

      تُظهر الدراسات الموضوعية انخفاض نمو الشعر بنسبة 85% على الأقل في مدة قصيرة تصل إلى 3 جلسات علاج**. يجب إجراء أول أربع جلسات علاج مرة كل أسبوعَين، ويجب أن تكون النتائج المطلوبة ظاهرة بعد ذلك. للحفاظ على النتائج، يكفي إجراء جلسة متابعة كل 4 أسابيع. وبعد 8 جلسات متابعة فقط، يمكن الاستمتاع ببشرة خالية من الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل*. لتكبير هذه الصورة، يرجى النقر فوق الصورة في معرض الصور في الجهة العليا من هذه الصفحة.

      ملائم لأنواع مختلفة من الشعر والبشرة

      ملائم لأنواع مختلفة من الشعر والبشرة

      يعمل جهاز Lumea Prestige من Philips بكل فعالية وسهولة وأمان على مجموعة متنوعة من أنواع الشعر والبشرة. فهي تعمل على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود، وعلى لون البشرة التي تتراوح ما بين شديدة البياض إلى البني الداكن. وعلى غرار طرق العلاج الأخرى المستندة إلى تقنية IPL، لا يمكن استخدام جهاز Lumea من Philips لمعالجة الشعر الأبيض/الرمادي أو الأشقر الفاتح أو الأحمر. ويعتبر هذا المنتج غير مناسب أيضًا للبشرة الداكنة جدًا. ويعود ذلك إلى التباين العالي المطلوب بين الصباغ في الشعر والصباغ في لون البشرة.

      مستشعر لون البشرة مضمّن

      مستشعر لون البشرة مضمّن

      يطلعك جهاز استشعار لون البشرة المضمّن على لون البشرة التي تتم إزالة الشعر منها في بداية كل جلسة وأحيانًا أثناء الجلسة. إذا تم الكشف عن لون بشرة داكن جدًا لهذا المنتج، فسيتوقّف إصدار النبضات تلقائيًا.

      أمان وفعالية حتى على المناطق الحساسة

      أمان وفعالية حتى على المناطق الحساسة

      استخدمي الجهاز بثقة لإزالة الشعر من الوجه (الشفة العلوية والذقن والسوالف) وأجزاء الجسم، بما في ذلك الساقَين ومنطقة الإبطَين ومنطقة البكيني والمعدة والذراعَين.

      نافذة علاج كبيرة لاستخدام سريع

      نافذة علاج كبيرة لاستخدام سريع

      نافذة علاج كبيرة لاستخدام سريع على المناطق الكبيرة مثل الساقَين.

      ملحق الدقة لأمان إضافي عند الاستخدام على الوجه

      ملحق الدقة لأمان إضافي عند الاستخدام على الوجه

      بفضل فلتر الضوء المضمّن، يمكن استخدام الجهاز لعلاج شعر الوجه بطريقة آمنة على الشفة العلوية والذقن والخدَين وغيرها من المناطق الحساسة.

      تطبيق Lumea مجاني للحصول على مدرّب خاص في متناول يديك

      تطبيق Lumea مجاني للحصول على مدرّب خاص في متناول يديك

      يمكن تنزيل تطبيق Lumea مجانًا وهو يزوّدك بتجربة فريدة ومخصصة لتقنية IPL. يتحوّل التطبيق إلى مدرّبك الشخصي لضمان الاستفادة من جهاز Lumea إلى أقصى حدّ واستخدامه بالطريقة الصحيحة للحصول على نتائج تدوم طويلًا. يساعدك التطبيق على إنشاء جدولٍ مخصصٍ للعلاج بحسب منطقة الجسم، كما يقدّم لك النصائح والإرشادات أثناء كل جلسة علاج. ما عليك سوى تفقّد التطبيق بانتظام للتأكد من أنك علم بأي إشعار أو تذكير.

      إصدار خاص للجمال يتضمّن أداة تشذيب صغيرة Satin على شكل قلم

      إصدار خاص للجمال يتضمّن أداة تشذيب صغيرة Satin على شكل قلم

      يمكن استخدام أداة التشذيب من Philips أثناء التنقل، وهي أداة متميّزة للعناية بالجمال تُسهّل إزالة حتى أرفع شعيرات الوجه بسرعة وسهولة.

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        استخدام سلكي
        Yes

      • إعدادات قابلة للضبط والأمان

        مستشعر لون البشرة
        اكتشاف لون بشرتك
        نظام أمان مضمّن
        تفادي الوميض غير المقصود
        فلتر مضمّن للأشعة فوق البنفسجية
        حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية
        5 إعدادات لطاقة الضوء
        قابلة للضبط بحسب نوع بشرتك

      • الطاقة

        الفولتية
        100-240 فولت

      • الخدمة

        الضمان
        ضمان عالمي لمدة سنتَين

      • وقت الاستخدام

        مناطق الوجه
        دقيقتان
        منطقة الإبطَين
        2,5 دقائق
        الجزء السفلي من الساق
        15 دقيقة
        البيكيني
        4 دقائق

      • وضع الاستخدام

        وضع الضغط والوميض
        للعلاج على المناطق المتعرجة
        وضع التمرير والوميض
        لتطبيق الحركة السهلة
        استخدام سلكي / لاسلكي
        سلكي

      • مناطق الاستخدام

        مناطق الجسم
        • الذراعان
        • الساقان
        • البطن
        • منطقة الإبطَين
        • البيكيني
        مناطق الوجه
        • الذقن
        • السوالف
        • الشفة العلوية

      • الملحقات

        ملحق مخصص للجسم (4 سم2)
        For use below the neckline
        ملحق مخصص للوجه (2 سم2)
        للاستخدام أسفل العينين
        ملحق مخصص لمنطقة البيكيني (2 سم2)
        Special treatment bikini hair

      • العناصر المضمنة

        تعليمات الاستخدام
        دليل المستخدم
        المحوّل
        24 فولت / 1500 مللي أمبير
        التخزين
        حقيبة
        الملحق
        Cleaning cloth

      • أداة تشذيب على شكل قلم

        الطاقة
        بطارية من نوع AAA
        Accessories
        • Eyebrow comb
        • Cleaning brush
        سهولة الاستخدام
        مقبض صغير

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          • * تم القياس على الساقَين، استفادَت 67% من بين 45 امرأة، بنسبة 85% أو أكثر.