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Beardtrimmer series 3000

آلة تقصير اللحية

BT3206/13
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    Beardtrimmer series 3000 آلة تقصير اللحية

    BT3206/13
    العثور على الدعم لهذا المنتج

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      احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام

      نظام الرفع والتشذيب لقص الشعر بوقت أسرع بنسبة 30%*

      • إعدادات طول بدقة تبلغ 1 مم
      • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • استخدام لاسلكي لـ 45 دقيقة/شحن 10 ساعات
      • نظام الرفع والتشذيب
      تشذيب متساوٍ والتقاط الشعر المسطح

      تشذيب متساوٍ والتقاط الشعر المسطح

      تتميز آلة تشذيب اللحية من Philips المثالية للحية القصيرة بنظام الرفع والتشذيب الجديد: يرفع المشط الشعر ويوجّهه إلى مستوى الشفرات للحصول على عملية تشذيب متساوية.

      احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

      احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

      تبقى الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميّزة الشحذ الذاتي الموجودة في آلة تشذيب اللحية Philips 3000 بنفس الحدة والفعالية التي كانت عليها منذ اليوم الأول من الاستعمال لتمنحك عملية تشذيب مثالية تحمي البشرة في الوقت نفسه مرة تلو الأخرى.

      شفرات ناعمة على البشرة لملمس ناعم

      شفرات ناعمة على البشرة لملمس ناعم

      تم تصميم الشفرات التي تتميز برؤوس مستديرة لتفادي الخدوش والتهيّجات لملامسة أكثر نعومة للبشرة.

      تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

      تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

      أداة تشذيب للحية فعالة تقص الشعر على الطول الذي ترغب فيه بالضبط. ما عليك سوى تدوير عجلة التكبير والتصغير على أحد إعدادات الطول العشرة التي تتراوح ما بين 0,5 و10 مم بزيادات قدرها 1 مم.

      استخدام لاسلكي لمدة تصل إلى 45 دقيقة

      استخدام لاسلكي لمدة تصل إلى 45 دقيقة

      لا تنشغل بتشابك أسلاك آلة تشذيب اللحية القصيرة – يمنحك عملية الشحن الواحدة لمدة 10 ساعات مدة عناية بالمظهر تصل إلى 45 دقيقة.

      الصيانة البسيطة

      الصيانة البسيطة

      افصل رأس أداة تشذيب اللحية من Philips واغسله تحت الحنفية لتنظيفه بسهولة. ثم جففه قبل أن تعيد تركيبه على الجهاز.

      مقابض يسهل الإمساك بها

      مقابض يسهل الإمساك بها

      آلة تشذيب سريعة مريحة في الحمل والاستخدام، حتى تتمكن من الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بسهولة أكبر.

      ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

      ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

      صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.

      معرفة متى يحين وقت الشحن

      يضيء الضوء الأخضر على المحوّل للإشارة إلى أن جهازك قيد الشحن.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        الدقة (حجم التدرجات)
        1 مم
        مجموعة من إعدادات الطول
        0,5 حتى 10 مم
        عرض رأس التشذيب
        32  ملليمترًا
        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        أسنان مانعة للخدش
        لمزيد من الراحة

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        عدد إعدادات الطول
        10 إعدادات طول مضمّنة

      • الملحقات

        المشط
        نظام الرفع والتشذيب
        الصيانة
        فرشاة التنظيف

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        45 دقيقة
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة 10 ساعات
        نوع البطارية
        NiMH
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • سهولة الاستعمال

        عجلة التكبير والتصغير
        إعدادات طول قابلة للضبط بسهولة
        شاشة عرض
        مؤشر الشحن على المحوّل
        تنظيف
        ملحقات قابلة للتشطيف
        تشغيل
        استخدام بدون أسلاك

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مريح سهل الاستخدام

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        لا حاجة إلى زيوت
        نعم

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