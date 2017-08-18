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فلتر الكلس والمياه

CA6903/10
التصنيف الإجمالي / 5
  • عدم إزالة الكلس حتى 5000 كوب* عدم إزالة الكلس حتى 5000 كوب* عدم إزالة الكلس حتى 5000 كوب*
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    فلتر الكلس والمياه

    CA6903/10
    التصنيف الإجمالي / 5

    عدم إزالة الكلس حتى 5000 كوب*

    يقلل فلتر المياه AquaClean المبتكر من تراكم الترسبات الكلسية. يمكنك الاستمتاع بقهوة طازجة من المياه النقية. يرجى استخدام فلتر المياه AquaClean من Philips فقط لضمان فترة استهلاك قصوى وسلامة أجهزة Philips وSaeco. إكتشف كلّ المميزات

    فلتر الكلس والمياه

    عدم إزالة الكلس حتى 5000 كوب*

    يقلل فلتر المياه AquaClean المبتكر من تراكم الترسبات الكلسية. يمكنك الاستمتاع بقهوة طازجة من المياه النقية. يرجى استخدام فلتر المياه AquaClean من Philips فقط لضمان فترة استهلاك قصوى وسلامة أجهزة Philips وSaeco. إكتشف كلّ المميزات

    عدم إزالة الكلس حتى 5000 كوب*

    يقلل فلتر المياه AquaClean المبتكر من تراكم الترسبات الكلسية. يمكنك الاستمتاع بقهوة طازجة من المياه النقية. يرجى استخدام فلتر المياه AquaClean من Philips فقط لضمان فترة استهلاك قصوى وسلامة أجهزة Philips وSaeco. إكتشف كلّ المميزات

    فلتر الكلس والمياه

    عدم إزالة الكلس حتى 5000 كوب*

    يقلل فلتر المياه AquaClean المبتكر من تراكم الترسبات الكلسية. يمكنك الاستمتاع بقهوة طازجة من المياه النقية. يرجى استخدام فلتر المياه AquaClean من Philips فقط لضمان فترة استهلاك قصوى وسلامة أجهزة Philips وSaeco. إكتشف كلّ المميزات

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      عدم إزالة الكلس حتى 5000 كوب*

      مع كل فلتر يمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 625* كوبًا!

      • مثل CA6903/00 تمامًا
      • عدم إزالة الكلس حتى 5000 كوب*
      • تمديد فترة استخدام الآلة
      • فلتر AquaClean واحد
      إزالة الكالسيوم بصورة طبيعية بفضل تقنية التبادل الأيوني

      إزالة الكالسيوم بصورة طبيعية بفضل تقنية التبادل الأيوني

      تزيل تقنية التبادل الأيوني الكالسيوم من المياه قبل دخولها في آلة تحضير القهوة، وتمنع بالتالي تكوّنه. وفي حال تم استبدال الفلتر في الوقت المناسب عندما تطالبك الآلة بذلك، فيمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 625 كوبًا مع كل فلتر*

      لن يحدث أي انسداد في آلتك بفضل الفلتر ذي الثقوب الصغيرة جدًا

      لن يحدث أي انسداد في آلتك بفضل الفلتر ذي الثقوب الصغيرة جدًا

      سيساعد AquaClean في الحفاظ على مذاق القهوة لمدة أطول وفي منع آلتك من الانسداد بفضل ميزات مبتكرة مثل تقنية التبادل الأيوني وتدفق المياه الحائز براءة اختراع والفلتر ذي الثقوب الصغيرة جدًا.

      مياه تمت تنقيتها بشكل مثالي بواسطة تدفق المياه الحائز براءة اختراع

      مياه تمت تنقيتها بشكل مثالي بواسطة تدفق المياه الحائز براءة اختراع

      يضمن AquaClean تدفق المياه التي تمت تنقيتها فقط إلى آلة تحضير القهوة الأوتوماتيكية بالكامل، ويحدّ من الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية. بفضل AquaClean، يمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 5000* كوب من دون إزالة الترسبات الكلسية من خلال استبدال الفلتر 8 مرات.

      يمنع الفلتر ذو الثقوب الصغيرة جدًا دخول أي أوساخ

      يمنع الفلتر ذو الثقوب الصغيرة جدًا دخول أي أوساخ

      إن إزالة أي جسيمات صغيرة من القهوة المخمرة يُحدث فرقًا ملحوظًا في جودة القهوة في كوبك. فالفلتر ذو الثقوب الصغيرة جدًا يمنع الأوساخ من التسرّب إلى المياه، ليضمن بالتالي أن يكون كل كوب طازجًا ونظيفًا ولذيذًا.

      تنشيط الفلتر بسهولة بفضل نظام click&go

      تنشيط الفلتر بسهولة بفضل نظام click&go

      يمكن تركيب هذه الميزة الرائعة بسرعة تامة. ما عليك سوى تثبيت فلتر AquaClean على خزان المياه في آلة تحضير الإسبرسبو الأوتوماتيكية تمامًا من Saeco وتنشيطه من خلال واجهة المستخدم لتصبح جاهزًا للاستمتاع بما يصل إلى 5000 كوب قهوة نقية من دون إزالة الترسبات الكلسية*.

      يؤدي تنشيط AquaClean إلى إلغاء تنشيط منبّه إزالة الترسبات الكلسية

      يؤدي تنشيط AquaClean إلى إلغاء تنشيط منبّه إزالة الترسبات الكلسية

      يؤدي تنشيط فلتر AquaClean، إلى إلغاء تنشيط منبّه إزالة الترسبات الكلسية بصورة تلقائية. استمتع بأجود أنواع القهوة وبطعم يدوم طويلاً من دون أي عناء. وتجدر الإشارة إلى أنه لن تعيد الآلة تنشيط منبّه عملية إزالة الترسبات الكلسية إلا بعد استبدال الفلتر 8 مرات. تحمل الآلات المزوّدة بـ AquaClean ملصقًا على خزان المياه.

      استخدم منتجات Philips القابلة للاستهلاك فقط

      استخدم منتجات Philips القابلة للاستهلاك فقط

      يرجى استخدام منتجات Philips الاستهلاكية فقط لضمان أقصى فترة استخدام قصوى وسلامة أجهزة Philips وSaeco.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        سويسرا

      • المواصفات الفنية

        يتضمن
        فلتر مياه AquaClean واحد

      • اللمسات النهائية

        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك

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          • بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما هو محدد من الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعملية التشطيف والتنظيف.
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