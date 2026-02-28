تأمين المنزل من خلال فحص موثوق به عبر الإنترنت

عندما يرن زائر جرس الباب، يقوم قفل الباب بإخطار التطبيق على الفور. من خلال قبول المكالمة الصوتية، يمكنك الدخول في محادثة صوتية ثنائية الاتجاهات مع الزائر ومشاهدة عتبة الباب عن بُعد. بالإضافة إلى ذلك، يلتقط منظار الباب الصور أو يسجل مقاطع الفيديو تلقائيًا عند الضغط على جرس الباب. حتى إذا لم تجب على الفور، يمكنك دائمًا مراجعة معلومات الزائر في سجل الرسائل.