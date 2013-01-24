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محطة الطاقة

DLP8088NC/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • محطة طاقة للتخييم والمزيد غير ذلك محطة طاقة للتخييم والمزيد غير ذلك محطة طاقة للتخييم والمزيد غير ذلك
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    محطة الطاقة

    DLP8088NC/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    محطة طاقة للتخييم والمزيد غير ذلك

    محطة طاقة فعالة بقوة 128000 مللي أمبير في الساعة لشحن كل أجهزتك، ما يجعلها مثالية للتخييم

    محطة الطاقة

    محطة طاقة للتخييم والمزيد غير ذلك

    محطة طاقة فعالة بقوة 128000 مللي أمبير في الساعة لشحن كل أجهزتك، ما يجعلها مثالية للتخييم

    محطة طاقة للتخييم والمزيد غير ذلك

    محطة طاقة فعالة بقوة 128000 مللي أمبير في الساعة لشحن كل أجهزتك، ما يجعلها مثالية للتخييم

    محطة الطاقة

    محطة طاقة للتخييم والمزيد غير ذلك

    محطة طاقة فعالة بقوة 128000 مللي أمبير في الساعة لشحن كل أجهزتك، ما يجعلها مثالية للتخييم

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      11 جهازًا كحد أقصى

      يعمل في أي مكان، ويُعد رائعًا عند عدم توفر مصدر طاقة بالقرب منك

      حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.

      تقنية Qi اللاسلكية

      يتم اعتماد تقنية الشحن اللاسلكي Qi على نطاق واسع في الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة. تتوافق الشواحن اللاسلكية من Philips مع الهواتف والأجهزة الأخرى الممكّنة لاستخدام تقنية Qi اللاسلكية. ما عليك سوى وضع هذه الأجهزة على هذه اللوحة للاستمتاع بتجربة شحن من دون عناء.

      منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة

      يشكّل منفذ USB-C موصل الشحن الأحدث الذي يتم اعتماده حاليًا في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخليوية والكاميرات المخصصة للأماكن الخارجية والأجهزة اللوحية. ويشكّل بروتوكول تزويد الطاقة (PD) معيار تزويد الطاقة عبر منفذ USB الذي يحدد معايير تزويد الطاقة بقوة 15 و27 و45 واط وصولاً إلى 100 واط.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        الأسلاك
        سلك الشحن

      • التوافق

        يعمل مع الأجهزة التالية
        الأجهزة يتم شحنها بواسطة USB

      • الكرتون الخارجي

        GTIN
        ‎1 48 95229 10730 1
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        2

      • أبعاد العلبة

        EAN
        48‎ 95229 10730 4

      • الطاقة

        قدرة البطارية
        128000 مللي أمبير في الساعة
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        الإخراج
        460,8 واط في الساعة
        وحدتا USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (تدعم كل وحدة 60 واط كحد أقصى)، 4 وحدات USB-A (ويدعم منفذان تقنية الشحن السريع QC 3.0)، مأخذا تيار متردد (220 فولت/50 هرتز)، جهازان بتقنية الشحن اللاسلكي qi (بقوة 10 واط كحد أقصى لكل منهما)، مأخذ تيار مباشر واحد في السيارة بقوة 96 واط كحد أقصى عند 12 فولت/8 أمبير
        إدخال الطاقة
        طاقة التيار المتردد والتيار المباشر
        التيار المتردد، 220 فولت/50 هرتز، حوالي 6 ساعات. التيار المباشر، 12 فولت، مأخذ الطاقة في السيارة، حوالي 10 ساعات

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