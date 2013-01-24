محطة طاقة للتخييم والمزيد غير ذلك
محطة طاقة فعالة بقوة 128000 مللي أمبير في الساعة لشحن كل أجهزتك، ما يجعلها مثالية للتخييم
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
محطة طاقة للتخييم والمزيد غير ذلك
محطة طاقة فعالة بقوة 128000 مللي أمبير في الساعة لشحن كل أجهزتك، ما يجعلها مثالية للتخييم
محطة طاقة للتخييم والمزيد غير ذلك
محطة طاقة فعالة بقوة 128000 مللي أمبير في الساعة لشحن كل أجهزتك، ما يجعلها مثالية للتخييم
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
محطة طاقة للتخييم والمزيد غير ذلك
محطة طاقة فعالة بقوة 128000 مللي أمبير في الساعة لشحن كل أجهزتك، ما يجعلها مثالية للتخييم
حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.
يتم اعتماد تقنية الشحن اللاسلكي Qi على نطاق واسع في الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة. تتوافق الشواحن اللاسلكية من Philips مع الهواتف والأجهزة الأخرى الممكّنة لاستخدام تقنية Qi اللاسلكية. ما عليك سوى وضع هذه الأجهزة على هذه اللوحة للاستمتاع بتجربة شحن من دون عناء.
يشكّل منفذ USB-C موصل الشحن الأحدث الذي يتم اعتماده حاليًا في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخليوية والكاميرات المخصصة للأماكن الخارجية والأجهزة اللوحية. ويشكّل بروتوكول تزويد الطاقة (PD) معيار تزويد الطاقة عبر منفذ USB الذي يحدد معايير تزويد الطاقة بقوة 15 و27 و45 واط وصولاً إلى 100 واط.
الملحقات
التوافق
الكرتون الخارجي
أبعاد العلبة
الطاقة