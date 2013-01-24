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s-bag

أكياس المكنسة الكهربائية

FC8021/03
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • s-bag® Classic Long Performance s-bag® Classic Long Performance s-bag® Classic Long Performance
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    s-bag أكياس المكنسة الكهربائية

    FC8021/03
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    s-bag® Classic Long Performance

    إن s-bag®‎ هو كيس الغبار العام لكل المكانس الكهربائية المزوّدة بكيس من Philips وElectrolux ‏(Electrolux وAEG وVolta وTornado). عند شراء أكياس بديلة، ابحث عن شعار s-bag®‎. قد يؤدي استخدام أكياس غير أصلية إلى إلحاق الضرر بمكنستك. إكتشف كلّ المميزات

    s-bag أكياس المكنسة الكهربائية

    s-bag® Classic Long Performance

    إن s-bag®‎ هو كيس الغبار العام لكل المكانس الكهربائية المزوّدة بكيس من Philips وElectrolux ‏(Electrolux وAEG وVolta وTornado). عند شراء أكياس بديلة، ابحث عن شعار s-bag®‎. قد يؤدي استخدام أكياس غير أصلية إلى إلحاق الضرر بمكنستك. إكتشف كلّ المميزات

    s-bag® Classic Long Performance

    إن s-bag®‎ هو كيس الغبار العام لكل المكانس الكهربائية المزوّدة بكيس من Philips وElectrolux ‏(Electrolux وAEG وVolta وTornado). عند شراء أكياس بديلة، ابحث عن شعار s-bag®‎. قد يؤدي استخدام أكياس غير أصلية إلى إلحاق الضرر بمكنستك. إكتشف كلّ المميزات

    s-bag أكياس المكنسة الكهربائية

    s-bag® Classic Long Performance

    إن s-bag®‎ هو كيس الغبار العام لكل المكانس الكهربائية المزوّدة بكيس من Philips وElectrolux ‏(Electrolux وAEG وVolta وTornado). عند شراء أكياس بديلة، ابحث عن شعار s-bag®‎. قد يؤدي استخدام أكياس غير أصلية إلى إلحاق الضرر بمكنستك. إكتشف كلّ المميزات

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    أين يمكنني العثور على رقم الطراز؟

    كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300

     

    يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
    أنظر على العلبة
    أنظر داخل المنتج
    أنظر على المنتج
    أنظر على دليل الإستخدام

      s-bag® Classic Long Performance

      أداء أطول، تصفية أفضل

      • 4 أكياس غبار
      • معيار واحد لكل المنتجات
      • فترة استهلاك أطول بنسبة 50%
      • سعة إضافية بنسبة ‏‎15%
      معيار عالمي لاختيار سهل

      معيار عالمي لاختيار سهل

      يمكن استخدام كيس s-bag®‎ الأصلي لكل المكانس الكهربائية المزوّدة بكيس من Philips وElectrolux ‏(Electrolux وAEG وVolta وTornado). وفّر عناء البحث المتسمر عن كيس للغبار، وابحث عن شعار s-bag®‎ فقط.

      فترة استهلاك أطول بنسبة 50% مقارنة بالأكياس الورقية التقليدية

      فترة استهلاك أطول بنسبة 50% مقارنة بالأكياس الورقية التقليدية

      يدوم كيس s-bag® Classic Long Performance لمدة أطول بنسبة 50% مقارنة بالأكياس الورقية التقليدية. إذ تضمن المواد الاصطناعية التي يتألف منها الكيس والسعة الإضافية بنسبة 15% تدفق هواء مثالي للحفاظ على قوة الشفط لمكنستك لمدة أطول.

      ينقّي 99% من جزئيات الغبار

      ينقّي 99% من جزئيات الغبار

      تنقّي المواد الاصطناعية التي يتألف منها كيس المكنسة الكهربائية هذا ما يصل إلى 99% من الغبار والجزئيات. وهو ينقي الهواء بفعالية أكبر مقارنة بالكيس الورقي العادي ويساعدك في التخلص من الجزئيات المنقولة بالهواء مثل المواد المسببة للحساسية.

      يعتمد معيار TÜV للحصول على نتائج موثوقة

      يعتمد معيار TÜV للحصول على نتائج موثوقة

      تم اختبار كيس s-bag® Classic Long Performance من Philips بشكل منفصل وهو معتمد من TÜV Rheinland Group.

      نظام إقفال صحي للتخلص بكل سهولة من كيس الغبار

      نظام إقفال صحي للتخلص بكل سهولة من كيس الغبار

      يسمح نظام الإقفال الحائز على براءة اختراع والخاص بكيس الغبار s-bag®‎ من Philips بالتخلص السهل والنظيف من الغبار، من دون تتطاير الأوساخ المحبوسة في الداخل.

      مواد اصطناعية صلبة جدًا، مصنوع في السويد

      مواد اصطناعية صلبة جدًا، مصنوع في السويد

      يتألف كيس s-bag® Classic Long Performance من مواد اصطناعية صلبة جدًا وهو مصنوع في السويد.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات الملحق

        عدد أكياس الغبار
        4
        مواد كيس الغبار
        اصطناعية، 4 طبقات

      • ملائمة ل

        PowerLife
        • FC8320 - FC8329
        • FC8450 - FC8459
        PowerGo
        • FC8240 - FC8246
        • FC8293 - FC8296
        • FC8250
        • FC8253
        • FC8289
        Performer Compact
        • FC8366 - FC8367
        • FC8370 - FC8379
        • FC8383 - FC8389
        PerformerActive
        • FC8563
        • FC8574 - FC8579
        • FC8584 - FC8589
        Jewel
        FC9050 - FC9079
        Performer
        • FC8680 - FC8682
        • FC9150 - FC9179
        PerformerPro
        FC9180 - FC9199
        Performer Expert
        FC8720 - FC8728
        Performer Silent
        • FC8741
        • FC8743
        • FC8745
        • FC8779‏ - FC8786
        Performer Ultimate
        • FC8921 - FC8925
        • FC8941 - FC8957

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