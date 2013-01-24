كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300
يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
s-bag® Classic Long Performance
إن s-bag® هو كيس الغبار العام لكل المكانس الكهربائية المزوّدة بكيس من Philips وElectrolux (Electrolux وAEG وVolta وTornado). عند شراء أكياس بديلة، ابحث عن شعار s-bag®. قد يؤدي استخدام أكياس غير أصلية إلى إلحاق الضرر بمكنستك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
s-bag® Classic Long Performance
إن s-bag® هو كيس الغبار العام لكل المكانس الكهربائية المزوّدة بكيس من Philips وElectrolux (Electrolux وAEG وVolta وTornado). عند شراء أكياس بديلة، ابحث عن شعار s-bag®. قد يؤدي استخدام أكياس غير أصلية إلى إلحاق الضرر بمكنستك. إكتشف كلّ المميزات
s-bag® Classic Long Performance
إن s-bag® هو كيس الغبار العام لكل المكانس الكهربائية المزوّدة بكيس من Philips وElectrolux (Electrolux وAEG وVolta وTornado). عند شراء أكياس بديلة، ابحث عن شعار s-bag®. قد يؤدي استخدام أكياس غير أصلية إلى إلحاق الضرر بمكنستك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
s-bag® Classic Long Performance
إن s-bag® هو كيس الغبار العام لكل المكانس الكهربائية المزوّدة بكيس من Philips وElectrolux (Electrolux وAEG وVolta وTornado). عند شراء أكياس بديلة، ابحث عن شعار s-bag®. قد يؤدي استخدام أكياس غير أصلية إلى إلحاق الضرر بمكنستك. إكتشف كلّ المميزات
كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300
يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
FC8383/61
FC8293/61
يمكن استخدام كيس s-bag® الأصلي لكل المكانس الكهربائية المزوّدة بكيس من Philips وElectrolux (Electrolux وAEG وVolta وTornado). وفّر عناء البحث المتسمر عن كيس للغبار، وابحث عن شعار s-bag® فقط.
يدوم كيس s-bag® Classic Long Performance لمدة أطول بنسبة 50% مقارنة بالأكياس الورقية التقليدية. إذ تضمن المواد الاصطناعية التي يتألف منها الكيس والسعة الإضافية بنسبة 15% تدفق هواء مثالي للحفاظ على قوة الشفط لمكنستك لمدة أطول.
تنقّي المواد الاصطناعية التي يتألف منها كيس المكنسة الكهربائية هذا ما يصل إلى 99% من الغبار والجزئيات. وهو ينقي الهواء بفعالية أكبر مقارنة بالكيس الورقي العادي ويساعدك في التخلص من الجزئيات المنقولة بالهواء مثل المواد المسببة للحساسية.
تم اختبار كيس s-bag® Classic Long Performance من Philips بشكل منفصل وهو معتمد من TÜV Rheinland Group.
يسمح نظام الإقفال الحائز على براءة اختراع والخاص بكيس الغبار s-bag® من Philips بالتخلص السهل والنظيف من الغبار، من دون تتطاير الأوساخ المحبوسة في الداخل.
يتألف كيس s-bag® Classic Long Performance من مواد اصطناعية صلبة جدًا وهو مصنوع في السويد.
مواصفات الملحق
ملائمة ل