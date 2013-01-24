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PowerPro Compact

مكنسة كهربائية بدون كيس

FC8472/61
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    PowerPro Compact مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC8472/61
    العثور على الدعم لهذا المنتج

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      طاقة امتصاص أعلى بنسبة 20%* لتنظيف أفضل

      مع تقنية PowerCyclone 4

      • 1800 واط
      • PowerCyclone 4
      • فلتر المحرك EPA 10
      محرك بقوة 2000 واط لأداء مثالي

      محرك بقوة 2000 واط لأداء مثالي

      يوّلد المحرك الذي تبلغ قوته 1800 واط قوة امتصاص قصوى تبلغ 370 واط لتوفير أداء قوي في التنظيف.

      تصميم حاوية غبار متقدّم لإفراغها بسهولة

      تصميم حاوية غبار متقدّم لإفراغها بسهولة

      صُممت حاوية الغبار بشكل مثالي للتخلّص من الغبار من دون إنشاء غيمة من الغبار. بفضل شكلها الفريد وسطحها الناعم، يتم جمع الغبار في جانب واحد من الحاوية وانزلاقه انسيابيًا في حاوية الغبار.

      تقنية PowerCyclone 4 تفصل الغبار عن الهواء في مرحلة واحدة

      تقنية PowerCyclone 4 تفصل الغبار عن الهواء في مرحلة واحدة

      تحسّن تقنية PowerCyclone 4 تدفق الهواء والأداء من خلال فصل الأوساخ عن الهواء في آن. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقدّم نتائج تنظيف استثنائية من خلال خطوات عالية الفعالية: 1) يدخل الهواء بسرعة في PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المسطّح والمالس. 2) يسرّع ممر الهواء المنعطف تدفق الهواء إلى الأعلى في الحجرة الإعصارية، وذلك لفصل الغبار عن الهواء.

      يلتقط فلتر EPA الطفيليات المجهرية التي تسبب الحساسية

      يلتقط فلتر EPA الطفيليات المجهرية التي تسبب الحساسية

      يتمتع فلتر EPA المطوي بمساحة تصفية كبيرة وأداء جيد. وبالإضافة إلى ميزة تدفق الهواء بتيارات إعصارية، يمنع هذا الأمر الفلتر من الانسداد بسرعة ويوفر لك أفضل نتائج التصفية التي تدوم طويلاً.

      الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

      الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

      إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        أرجواني

      • Performance

        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        1800  واط
        طاقة الإدخال (IEC)
        1600  واط
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        350  واط
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        25  كيلو باسكال
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        35  لتر/الثانية
        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        84  ديسيبل

      • تصفية

        سعة كيس الغبار
        1.5  لتر
        مرشح لمخرج الهواء
        إسفنجة
        مرشح المحرك
        فلتر اسفنجي للمدخل قابل للغسل

      • مدى الاستفادة

        دائرة العمل نصف القطرية
        9  أمتار
        طول سلك الطاقة
        6  أمتار
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        مقبض الحمل
        الجهة الأمامية
        وصلات الأنبوب
        على شكل قمع
        نوع العجلات
        بلاستيك

      • الفوهات والملحقات

        فوهة عادية
        فوهة متعددة الاستعمالات
        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        4.5  كلغ
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        406×285×238  ملليمترًا

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          • طاقة امتصاص تم اختبارها بالتوافق مع المعايير العالمية DIN EN 60312/11/2008، اختبرتها الجمعية المستقلة للاختبار SLG Prüf-und zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V.‎، يناير 2013)