الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

PowerPro Active

مكنسة كهربائية بدون كيس

FC8670/61
التصنيف الإجمالي / 5
  • قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4 قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4 قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4
    -{discount-value}

    PowerPro Active مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC8670/61
    التصنيف الإجمالي / 5

    قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4

    تقدّم المكنسة الكهربائية بدون كيس PowerPro Active الجديدة من Philips أداء تنظيف عالٍ بفضل تقنية PowerCyclone وفوهة Multi Clean، وهي مصممة لتحسن التقاط الغبار إلى أقصى حد. تتميّز حاوية الغبار بأنها سهلة التفريغ، من دون التسبب بانتشار الغبار في الهواء إكتشف كلّ المميزات

    PowerPro Active مكنسة كهربائية بدون كيس

    قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4

    تقدّم المكنسة الكهربائية بدون كيس PowerPro Active الجديدة من Philips أداء تنظيف عالٍ بفضل تقنية PowerCyclone وفوهة Multi Clean، وهي مصممة لتحسن التقاط الغبار إلى أقصى حد. تتميّز حاوية الغبار بأنها سهلة التفريغ، من دون التسبب بانتشار الغبار في الهواء إكتشف كلّ المميزات

    قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4

    تقدّم المكنسة الكهربائية بدون كيس PowerPro Active الجديدة من Philips أداء تنظيف عالٍ بفضل تقنية PowerCyclone وفوهة Multi Clean، وهي مصممة لتحسن التقاط الغبار إلى أقصى حد. تتميّز حاوية الغبار بأنها سهلة التفريغ، من دون التسبب بانتشار الغبار في الهواء إكتشف كلّ المميزات

    PowerPro Active مكنسة كهربائية بدون كيس

    قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4

    تقدّم المكنسة الكهربائية بدون كيس PowerPro Active الجديدة من Philips أداء تنظيف عالٍ بفضل تقنية PowerCyclone وفوهة Multi Clean، وهي مصممة لتحسن التقاط الغبار إلى أقصى حد. تتميّز حاوية الغبار بأنها سهلة التفريغ، من دون التسبب بانتشار الغبار في الهواء إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل bagless-vacuum-cleaner

      قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4

      تفريغ سريع وسهل

      • 2000 واط
      • فلتر EPA 10
      • 1.7 لتر
      محرك بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية

      محرك بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية

      يولّد المحرك بقوة 2000 واط قوة شفط عالية لنتائج تنظيف ممتازة.

      تقنية PowerCyclone 4 تفصل الغبار عن الهواء في مرحلة واحدة

      تقنية PowerCyclone 4 تفصل الغبار عن الهواء في مرحلة واحدة

      تحسّن تقنية PowerCyclone 4 تدفق الهواء والأداء من خلال فصل الأوساخ عن الهواء في آن. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقدّم نتائج تنظيف استثنائية من خلال خطوات عالية الفعالية: 1) يدخل الهواء بسرعة في PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المسطّح والمالس. 2) يسرّع ممر الهواء المنعطف تدفق الهواء إلى الأعلى في الحجرة الإعصارية، وذلك لفصل الغبار عن الهواء.

      فوهة Multi Clean الجديدة لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

      فوهة Multi Clean الجديدة لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

      تنظف فوهة Multi Clean الجديدة كل أنواع الأرضيات بدقة. فقد تم تصميمها لتثبت على الأرض بإحكام لضمان التقاط جسيمات الغبار الصغيرة بشكل جيد.

      فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

      فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

      تم تضمين ملحق للفرشاة المخصصة لإزالة الغبار في المقبض مباشرة، بحيث يكون جاهزًا دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد.

      وصلات ActiveLock للتأقلم بسهولة مع كل مهمة تنظيف

      وصلات ActiveLock للتأقلم بسهولة مع كل مهمة تنظيف

      تسمح لك وصلات ActiveLock بتركيب الفوهات والملحقات المختلفة وفكّها بسهولة من الأنبوب القابل للتوسيع أثناء التنظيف.

      الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

      الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

      إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

      إعدادات طاقة قابلة للضبط

      إعدادات طاقة قابلة للضبط

      تسمح لك إعدادات الطاقة القابلة للضبط بتحديد مستوى الشفط الأمثل لأنواع الأرضيات المختلفة التي يتم تنظيفها.

      نظام فلتر EPA10 وAirSeal لهواء صحيّ

      نظام فلتر EPA10 وAirSeal لهواء صحيّ

      يلتقط فلتر HEPA 10 وAirSeal جزئيات الغبار الصغيرة قبل تدفق الهواء للاستمتاع بجو خالٍ من الغبار ونظيف وبهواء صحي.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        37  لتر/الثانية
        طاقة الإدخال (IEC)
        1800  واط
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        2000  واط
        مستوى قوة الصوت
        80  ديسيبل
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        370  واط
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        33  كيلو باسكال

      • مدى الاستفادة

        دائرة العمل نصف القطرية
        9  أمتار
        مقبض الحمل
        الجهة العلوية والأمامية
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        نوع العجلات
        مطاط
        وصلات الأنبوب
        ActiveLock
        التحكم بالطاقة
        التحكم بالطاقة على الجهاز

      • التصميم

        اللون
        أسود حبري

      • تصفية

        سعة كيس الغبار
        1.7  لتر
        مرشح لمخرج الهواء
        مرشح صغير
        مرشح المحرك
        فلتر EPA 10 قابل للغسيل

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فرشاة مضمّنة
        مخزن الملحقات
        على ملقط الأنبوب
        فوهة عادية
        فوهة متعددة الاستعمالات

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        473 x‏ 304 x‏ 301  ملليمترًا
        وزن المنتج
        6  كلغ

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      العثور على قطعة بديلة أو ملحق

      الانتقال إلى القطع والملحقات

      ملحقات لهذا المنتج

      عرض كافة الأكسسوارات

        المنتجات المقترحة

          المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

            الآراء

            كن أول من يراجع هذا البند