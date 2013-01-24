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PowerPro Expert

مكنسة كهربائية بدون كيس

FC9732/61
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • لالتقاط 99% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها بالداخل* لالتقاط 99% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها بالداخل* لالتقاط 99% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها بالداخل*
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    PowerPro Expert مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC9732/61
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    لالتقاط 99% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها بالداخل*

    تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس PowerPro Expert من Philips بأعلى قوة شفط نقدّمها على الإطلاق. استمتع بتنظيف متميّز بدون مجهود بفضل تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive+‎ التي تتميّز بـ 3 إجراءات تنظيف محسّنة بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    PowerPro Expert مكنسة كهربائية بدون كيس

    لالتقاط 99% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها بالداخل*

    تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس PowerPro Expert من Philips بأعلى قوة شفط نقدّمها على الإطلاق. استمتع بتنظيف متميّز بدون مجهود بفضل تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive+‎ التي تتميّز بـ 3 إجراءات تنظيف محسّنة بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    لالتقاط 99% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها بالداخل*

    تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس PowerPro Expert من Philips بأعلى قوة شفط نقدّمها على الإطلاق. استمتع بتنظيف متميّز بدون مجهود بفضل تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive+‎ التي تتميّز بـ 3 إجراءات تنظيف محسّنة بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    PowerPro Expert مكنسة كهربائية بدون كيس

    لالتقاط 99% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها بالداخل*

    تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس PowerPro Expert من Philips بأعلى قوة شفط نقدّمها على الإطلاق. استمتع بتنظيف متميّز بدون مجهود بفضل تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive+‎ التي تتميّز بـ 3 إجراءات تنظيف محسّنة بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

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      بفضل قوة الشفط الاستثنائية وميزة قفل المواد المسببة للحساسية

      • محرك بقوة 2100 واط
      • PowerCyclone 8
      • قفل المواد المسببة للحساسية
      • الملحقات المتوفرة
      محرك قوي بقدرة 2100 واط لقوة شفط عالية

      محرك قوي بقدرة 2100 واط لقوة شفط عالية

      يولّد المحرك بقدرة 2100 واط قوة شفط عالية جدًا تصل إلى 470 واط لتوفير أداء قوي ونتائج تنظيف فائقة.

      PowerCyclone 8 لتوفير قوة شفط عالية جدًا لمدة أطول

      PowerCyclone 8 لتوفير قوة شفط عالية جدًا لمدة أطول

      تتميز تقنية PowerCyclone 8 بحركة دوامية قوية لتحسين تدفق الهواء إلى أقصى حد وتنشيط قوة الشفط العالية جدًا. يقوم تدفق الهواء الفائق السرعة في الحجرة الأسطوانية بفصل الغبار عن الهواء بطريقة فعالة بسرعة >185 كم/الساعة، ما يضمن توفر قوة شفط أعلى لمدة أطول للحصول على نتائج تنظيف فائقة.

      يعمل قفل المواد المسببة للحساسية على حبس الغبار بالداخل لمستوى أعلى من النظافة

      يعمل قفل المواد المسببة للحساسية على حبس الغبار بالداخل لمستوى أعلى من النظافة

      يستخدم نظام قفل المواد المسببة للحساسية مستشعرًا لضمان إقفال حاوية الغبار بإحكام قبل التشغيل مع حبس الغبار والمواد المسببة للحساسية بالداخل لبيئة صحية وفائقة النظافة.

      فوهة TriActive+‎ لأداء عالٍ على كل الأرضيات

      فوهة TriActive+‎ لأداء عالٍ على كل الأرضيات

      تستخدم فوهة TriActive+‎ ‏3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة. تتميز بفتحة أكبر في الجهة الأمامية لشفط الأوساخ الكبيرة فيما تقوم القاعدة المصممة بشكل خاص بإزالة الغبار من عمق السجاد. أما قنوات الهواء والفراشي الموجودة في جانبَي الفوهة، فتلتقط الغبار والأوساخ على طول الجدران أو الأثاث.

      الملحقات المرفقة: سهلة التخزين ودائمًا في متناول اليد

      الملحقات المرفقة: سهلة التخزين ودائمًا في متناول اليد

      يتم تخزين الملحقات المرفقة بسهولة داخل الحجرة الخلفية لتسهيل الوصول إليها عند الحاجة.

      وظيفة التحكم الرقمي بالطاقة لضبط قوة الشفط

      وظيفة التحكم الرقمي بالطاقة لضبط قوة الشفط

      تقوم وظيفة التحكم الرقمي بالطاقة بضبط قوة الشفط بسهولة وبكبسة زر لتناسب مختلف مهام التنظيف، بدءًا من الأرضيات الصلبة ووصولًا إلى المفروشات الناعمة.

      حاوية غبار مصممة لإفراغ صحي باستخدام يد واحدة

      حاوية غبار مصممة لإفراغ صحي باستخدام يد واحدة

      تم تصميم حاوية الغبار السهلة التفريغ لفكّها وتفريغها بشكل صحي وباستخدام يد واحدة، ما يساعد في تقليل انتشار الغبار في الهواء.

      فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

      فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

      تم تضمين فرشاة مخصصة لإزالة الغبار في المقبض مباشرة، بحيث تكون جاهزةً دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد.

      يلتقط نظام الفلتر Allergy H13 ‏> 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة

      يلتقط نظام الفلتر Allergy H13 ‏> 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة

      يقوم نظام فلتر Allergy H13 بالتقاط > 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة، بما فيها غبار الطلع وزغب الحيوانات وعثّ الغبار، ما يعدّ مثاليًا للأشخاص الذين يشكون من الحساسية. يبلغ مستوى التنقية HEPA 13**.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        41  لتر/الثانية
        طاقة الإدخال (IEC)
        1800  واط
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        2100  واط
        مستوى قوة الصوت
        <79  ديسيبل
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        470  واط

      • مدى الاستفادة

        دائرة العمل نصف القطرية
        10  أمتار
        مقبض الحمل
        الجهة العلوية والأمامية
        طول سلك الطاقة
        7  أمتار
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        نوع العجلات
        مطاط
        وصلات الأنبوب
        ActiveLock
        التحكم بالطاقة
        التحكم بالطاقة على الجهاز

      • التصميم

        اللون
        أسود قاتم

      • تصفية

        سعة كيس الغبار
        2  لتر
        مرشح لمخرج الهواء
        فلتر Allergy H13
        مرشح المحرك
        فلتر قابل للغسل يدوم طويلاً
        مستوى التنقية
        مستوى HEPA13**

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة
        • فرشاة مضمّنة
        مخزن الملحقات
        على الهيكل
        فوهة عادية
        فوهة TriActive+‎
        ملحقات إضافية
        استبدال الفلتر: FC6042/01

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
        < 0,5  واط
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        505‏x‏292‏x‏292  ملليمترًا
        وزن المنتج
        5.5  كلغ

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          الآراء

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          • تم اختبار أداء التقاط الغبار على الأرضيات الصلبة المتشققة وأداء الفلترة وفقًا لمعيار DIN EN60312-1:2013.
          • *تم اختبار مستويات التنقية بحسب EN60312-1-2017، وهي موازية لمستوى HEPA 13.