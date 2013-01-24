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Series 3

فلتر Nano Protect

FY2180/30
التصنيف الإجمالي / 5
  • هواء صحي أكثر، على الدوام هواء صحي أكثر، على الدوام هواء صحي أكثر، على الدوام
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    Series 3 فلتر Nano Protect

    FY2180/30
    التصنيف الإجمالي / 5

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    يلتقط فلتر HEPA من الكربون النشط المضمّن هذا الجسيمات الضارة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون بفعالية، بما في ذلك، PM2.5 ومسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات. وهو يمتصّ أيضًا الفورمالديهايد وإجمالي المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC) والروائح الكريهة ويحبسها داخل مسامه الصغيرة جدًا.

    Series 3 فلتر Nano Protect

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    يلتقط فلتر HEPA من الكربون النشط المضمّن هذا الجسيمات الضارة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون بفعالية، بما في ذلك، PM2.5 ومسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات. وهو يمتصّ أيضًا الفورمالديهايد وإجمالي المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC) والروائح الكريهة ويحبسها داخل مسامه الصغيرة جدًا.

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    يلتقط فلتر HEPA من الكربون النشط المضمّن هذا الجسيمات الضارة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون بفعالية، بما في ذلك، PM2.5 ومسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات. وهو يمتصّ أيضًا الفورمالديهايد وإجمالي المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC) والروائح الكريهة ويحبسها داخل مسامه الصغيرة جدًا.

    Series 3 فلتر Nano Protect

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    يلتقط فلتر HEPA من الكربون النشط المضمّن هذا الجسيمات الضارة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون بفعالية، بما في ذلك، PM2.5 ومسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات. وهو يمتصّ أيضًا الفورمالديهايد وإجمالي المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC) والروائح الكريهة ويحبسها داخل مسامه الصغيرة جدًا.

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      هواء صحي أكثر، على الدوام

      التقاط الجسيمات الضارة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون

      إزالة مسببات الحساسية، على سبيل المثال غبار الطلع والغبار ووبر الحيوانات وغير ذلك

      تم ثبيت قدرته على القضاء على مسببات الحساسية، بما فيها غبار الطلع والغبار وعثّ الغبار ووبر الحيوانات من قِبل المركز الأوروبي لمؤسسة الأبحاث حول الحساسية (Ecarf)

      إزالة ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا والفيروسات (H1N1)

      تم تثبيت فعاليته في إزالة ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا والفيروسات مثل H1N1 من قِبل Airmid.

      صيانة الفلتر من دون عناء بفضل التصميم المتكامل

      عملية تركيب سهلة ومريحة بفضل فلتر الكربون النشط HEPA المضمّن.

      امتصاص الفورمالديهايد، وإجمالي المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC) والروائح الكريهة واحتباسها

      تبلغ مساحة سطح الطبقة من الكربون النشط حجم 24 ملعب كرة قدم.

      إزالة الجسيمات بحجم 0,003 ميكرون (أصغر بـ 800 مرة من PM2.5) بفعالية

      تأتي طبقة HEPA مزوّدة بتقنية VitaShield من Philips، وهي مصنوعة من قماش غير منسوج ورقيق للغاية وتبلغ مساحة سطحها 2,4 م2. كذلك، تتميّز بأداء ثابت وطويل الأمد.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        ينقّي البكتيريا
        نعم
        إزالة الفورمالديهايد
        نعم
        ينقي PM2.5
        نعم
        إزالة مادة التولوين
        نعم
        ينقي الفيروسات
        نعم

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        1.1  كلغ
        الوزن مع التغليف
        1.3  كلغ
        أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
        228*288*286
        أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
        325*325*500  ملليمترًا

      • استبدال

        الفلتر المضمّن
        لجهاز التنقية من السلسلة ‎2000(i)‎

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

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