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مكواة ملابس بدون بخار

GC135
التصنيف الإجمالي / 5
  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة
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    مكواة ملابس بدون بخار

    GC135
    التصنيف الإجمالي / 5

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة بالبخار العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    مكواة ملابس بدون بخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة بالبخار العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة بالبخار العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    مكواة ملابس بدون بخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة بالبخار العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

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      مكواة ملابس عالية الجودة وخفيفة الوزن

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      ضوء جهوزية حرارة الكي

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      ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.

      قاعدة مكواة من الألمنيوم لسهولة الانزلاق فوق الأقمشة كافةً

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      مكواة قوية بقدرة 1100 واط

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      تقنية إحماء القاعدة

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      المواصفات التقنية

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        قاعدة المكواة
        الألمنيوم
        الطاقة
        950 - 1100  واط

      • سهولة الاستخدام

        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار

      • المواصفات التقنية

        وزن المكواة
        0.76  كلغ
        أبعاد المنتج
        25.5 x 11.1 x 12.8  سم
        فولتية
        220 - 240

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