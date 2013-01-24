مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. مع قاعدة SteamGlide الجديدة والمحرك بقوة 2100 واط الذي يوفر إخراج بخار ثابت ومرتفع وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية قيمة مقابل مبلغ المال المدفوع وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. مع قاعدة SteamGlide الجديدة والمحرك بقوة 2100 واط الذي يوفر إخراج بخار ثابت ومرتفع وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية قيمة مقابل مبلغ المال المدفوع وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. مع قاعدة SteamGlide الجديدة والمحرك بقوة 2100 واط الذي يوفر إخراج بخار ثابت ومرتفع وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية قيمة مقابل مبلغ المال المدفوع وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. مع قاعدة SteamGlide الجديدة والمحرك بقوة 2100 واط الذي يوفر إخراج بخار ثابت ومرتفع وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية قيمة مقابل مبلغ المال المدفوع وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات
يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.
تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.
بخار مستمر حتى 32 غ/دقيقة لإزالة مثلى للتجاعيد.
قوة 2100 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.
تعمد وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن إلى إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لبضع دقائق، وتوفّر بالتالي استهلاك الطاقة.
إزالة الثنيات بقوة وسرعة
سهولة الاستخدام
التحكم بالترسبات الكلسية
المواصفات التقنية