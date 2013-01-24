مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. مع قاعدة SteamGlide الجديدة والمحرك بقوة 2100 واط الذي يوفر إخراج بخار ثابت ومرتفع وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية قيمة مقابل مبلغ المال المدفوع وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات