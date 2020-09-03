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Philips 8000 Series Handheld Steamer GC800/86 Press-Steam laying or hanging Steam up to 32g/min De-Calc Technology No Burns guaranteed

GC800/86
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    Philips 8000 Series Handheld Steamer GC800/86 Press-Steam laying or hanging Steam up to 32g/min De-Calc Technology No Burns guaranteed

    GC800/86

    Philips 8000 Series Handheld Steamer GC800/86 Press-Steam laying or hanging Steam up to 32g/min De-Calc Technology No Burns guaranteed

    Philips 8000 Series Handheld Steamer GC800/86 Press-Steam laying or hanging Steam up to 32g/min De-Calc Technology No Burns guaranteed

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