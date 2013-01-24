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Hairclipper series 3000

آلة قص الشعر

HC3530/13
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • قصة شعر سهلة ومتساوية قصة شعر سهلة ومتساوية قصة شعر سهلة ومتساوية
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    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر

    HC3530/13
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    قصة شعر سهلة ومتساوية

    استمتع بقصة شعر سهلة وسريعة. فتأتي تقنية DualCut مزوّدة بشفرات بميزة الشحذ الذاتي، لقص الشعر بوتيرة أسرع بمرتَين*. أما تقنية Trim-n-Flow فتتميّز بمشط مصمم خصيصًا لمنع الانسداد، لإنهاء تسريحتك بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر

    قصة شعر سهلة ومتساوية

    استمتع بقصة شعر سهلة وسريعة. فتأتي تقنية DualCut مزوّدة بشفرات بميزة الشحذ الذاتي، لقص الشعر بوتيرة أسرع بمرتَين*. أما تقنية Trim-n-Flow فتتميّز بمشط مصمم خصيصًا لمنع الانسداد، لإنهاء تسريحتك بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    قصة شعر سهلة ومتساوية

    استمتع بقصة شعر سهلة وسريعة. فتأتي تقنية DualCut مزوّدة بشفرات بميزة الشحذ الذاتي، لقص الشعر بوتيرة أسرع بمرتَين*. أما تقنية Trim-n-Flow فتتميّز بمشط مصمم خصيصًا لمنع الانسداد، لإنهاء تسريحتك بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر

    قصة شعر سهلة ومتساوية

    استمتع بقصة شعر سهلة وسريعة. فتأتي تقنية DualCut مزوّدة بشفرات بميزة الشحذ الذاتي، لقص الشعر بوتيرة أسرع بمرتَين*. أما تقنية Trim-n-Flow فتتميّز بمشط مصمم خصيصًا لمنع الانسداد، لإنهاء تسريحتك بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

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      قصة شعر سهلة ومتساوية

      عملية قص أسرع من دون انسداد*

      • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • 13 إعداد طول
      • استخدام لاسلكي 75 دقيقة/شحن لـ 8 ساعات
      • مع مشط للحية
      تقنية Trim-n-Flow لعملية قص متواصلة

      تقنية Trim-n-Flow لعملية قص متواصلة

      تم تصميم أداة قص الشعر من Philips بمشط جديد ومبتكر لمنع الشعر من أن يعلق، فتتمكن من قص شعرك، من البداية حتى النهاية، من دون توقّف.

      دقة قصوى مع شفرات مزدوجة

      دقة قصوى مع شفرات مزدوجة

      تتميّز أداة قص الشعر 3000 من Philips بتقنية DualCut التي توفّر دقة قصوى. تأتي هذه الأداة مزوّدة بشفرات مزدوجة وهي مصممة لتحافظ على حدتها تمامًا مثل وقت شرائها.

      عملية تشذيب مثالية تحمي البشرة

      عملية تشذيب مثالية تحمي البشرة

      تم تصميم الشفرات الفولاذية بميزة الشحذ الذاتي لتدوم طويلاً للغاية. حتى بعد 5 سنوات، تقص هذه الشفرات الشعيرات بالدقة نفسها تمامًا مثل وقت شرائها.

      تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

      تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

      يمكنك أن تقص شعرك بالطول الذي تريده بالضبط. ما عليك سوى تحديد أحد إعدادات الطول الـ 12 التي تتراوح ما بين 1 مم و23 مم مع زيادات بمقدار 2 مم، أو إزالة المشط لعملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 مم.

      لغاية 75 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي

      لغاية 75 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي

      لا تنشغل بتشابك الأسلاك في أداة قص الشعر اللاسلكية، إذ يوفر لك الشحن لمدة 8 ساعات قص الشعر بقوة لغاية 75 دقيقة، أو يمكنك أن تبقي الأداة موصولة بالكهرباء لتشذيب متواصل.

      تصميم مريح لتوفير الراحة والتحكم

      تصميم مريح لتوفير الراحة والتحكم

      تتميز أدوات قص الشعر من Philips بمقبض غير مالس مصمم للاستخدام السهل لتتمكن من التحكم بشكل مريح بقص شعرك.

      ترتيب اللحية واللحية الخفيفة

      ترتيب اللحية واللحية الخفيفة

      أدوات قص الشعر الكهربائية لتشذيب اللحية أو اللحية الخفيفة بسهولة، يتميز مشط اللحية القابل للضبط بـ 12 إعداد طول يتراوح ما بين 1 مم و23 مم مع زيادات بمقدار 2 مم، أو يمكنك إزالة المشط بالكامل للحصول على عملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 مم.

      شفرات سهلة التحرير لتنظيف سهل

      شفرات سهلة التحرير لتنظيف سهل

      يمكنك تنظيف أدوات قص الشعر الكهربائية بسهولة. ما عليك سوى النقر لفتح الرأس من أجل تحرير الشفرات وتنظيفها.

      لا تحتاج الشفرات إلى التزييت على الإطلاق

      لا تحتاج الشفرات إلى التزييت على الإطلاق

      قوة قص شعر سهلة الصيانة، لا تحتاج شفراتنا إلى التزييت على الإطلاق.

      ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

      ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

      صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي معتمد في كل أنحاء العالم.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        تقنية Trim-n-Flow
        نعم
        عرض رأس التشذيب
        41 ملم
        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        عدد إعدادات الطول
        13
        الدقة (حجم التدرجات)
        2 مم
        مجموعة من إعدادات الطول
        من 0,5 إلى 23 مم

      • الملحقات

        المشط
        • مشط شعر قابل للضبط
        • مشط للحية قابل للضبط للغاية
        • مشط العناية بالمظهر
        الصيانة
        فرشاة التنظيف

      • سهولة الاستعمال

        تنظيف
        • مقص قابل للفك
        • شفرات قابلة للغسل
        تشغيل
        للاستخدام السلكي واللاسلكي
        لا تحتاج إلى صيانة
        لا حاجة إلى زيوت

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        لغاية 75 دقيقة
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة 8 ساعات
        نوع البطارية
        Ni-MH
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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          الآراء

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