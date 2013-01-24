قصة شعر سهلة ومتساوية
استمتع بقصة شعر سهلة وسريعة. فتأتي تقنية DualCut مزوّدة بشفرات بميزة الشحذ الذاتي، لقص الشعر بوتيرة أسرع بمرتَين*. أما تقنية Trim-n-Flow فتتميّز بمشط مصمم خصيصًا لمنع الانسداد، لإنهاء تسريحتك بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قصة شعر سهلة ومتساوية
استمتع بقصة شعر سهلة وسريعة. فتأتي تقنية DualCut مزوّدة بشفرات بميزة الشحذ الذاتي، لقص الشعر بوتيرة أسرع بمرتَين*. أما تقنية Trim-n-Flow فتتميّز بمشط مصمم خصيصًا لمنع الانسداد، لإنهاء تسريحتك بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
قصة شعر سهلة ومتساوية
استمتع بقصة شعر سهلة وسريعة. فتأتي تقنية DualCut مزوّدة بشفرات بميزة الشحذ الذاتي، لقص الشعر بوتيرة أسرع بمرتَين*. أما تقنية Trim-n-Flow فتتميّز بمشط مصمم خصيصًا لمنع الانسداد، لإنهاء تسريحتك بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قصة شعر سهلة ومتساوية
استمتع بقصة شعر سهلة وسريعة. فتأتي تقنية DualCut مزوّدة بشفرات بميزة الشحذ الذاتي، لقص الشعر بوتيرة أسرع بمرتَين*. أما تقنية Trim-n-Flow فتتميّز بمشط مصمم خصيصًا لمنع الانسداد، لإنهاء تسريحتك بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
تم تصميم أداة قص الشعر من Philips بمشط جديد ومبتكر لمنع الشعر من أن يعلق، فتتمكن من قص شعرك، من البداية حتى النهاية، من دون توقّف.
تتميّز أداة قص الشعر 3000 من Philips بتقنية DualCut التي توفّر دقة قصوى. تأتي هذه الأداة مزوّدة بشفرات مزدوجة وهي مصممة لتحافظ على حدتها تمامًا مثل وقت شرائها.
تم تصميم الشفرات الفولاذية بميزة الشحذ الذاتي لتدوم طويلاً للغاية. حتى بعد 5 سنوات، تقص هذه الشفرات الشعيرات بالدقة نفسها تمامًا مثل وقت شرائها.
يمكنك أن تقص شعرك بالطول الذي تريده بالضبط. ما عليك سوى تحديد أحد إعدادات الطول الـ 12 التي تتراوح ما بين 1 مم و23 مم مع زيادات بمقدار 2 مم، أو إزالة المشط لعملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 مم.
لا تنشغل بتشابك الأسلاك في أداة قص الشعر اللاسلكية، إذ يوفر لك الشحن لمدة 8 ساعات قص الشعر بقوة لغاية 75 دقيقة، أو يمكنك أن تبقي الأداة موصولة بالكهرباء لتشذيب متواصل.
تتميز أدوات قص الشعر من Philips بمقبض غير مالس مصمم للاستخدام السهل لتتمكن من التحكم بشكل مريح بقص شعرك.
أدوات قص الشعر الكهربائية لتشذيب اللحية أو اللحية الخفيفة بسهولة، يتميز مشط اللحية القابل للضبط بـ 12 إعداد طول يتراوح ما بين 1 مم و23 مم مع زيادات بمقدار 2 مم، أو يمكنك إزالة المشط بالكامل للحصول على عملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 مم.
يمكنك تنظيف أدوات قص الشعر الكهربائية بسهولة. ما عليك سوى النقر لفتح الرأس من أجل تحرير الشفرات وتنظيفها.
قوة قص شعر سهلة الصيانة، لا تحتاج شفراتنا إلى التزييت على الإطلاق.
صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي معتمد في كل أنحاء العالم.
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