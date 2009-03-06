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  • تغلي الكمية المطلوبة فقط تغلي الكمية المطلوبة فقط تغلي الكمية المطلوبة فقط

    غلاية صغيرة

    HD4619/20

    تغلي الكمية المطلوبة فقط

    يتيح لك ''مؤشر كوب واحد'' الفريد بالغلاية الصغيرة HD4619/20 هذه إمكانية غلي كمية المياه المطلوبة فقط من دون أن تشغل مساحة كبيرة في المطبخ. ويمكنك بذلك توفير ما يصل إلى 50% من الطاقة والحدّ من التأثير السلبي في البيئة بسهولة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    غلاية صغيرة

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    تغلي الكمية المطلوبة فقط

    توفير استهلاك الطاقة لغاية 50%

    • 0,8 لترات، 900 واط
    • مؤشر كوب واحد
    • معدني مصقول
    • غطاء بمفصلة
    كوب مؤشر واحد لغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط

    كوب مؤشر واحد لغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط

    لتمكين المستهلكين من غلي كمية المياه المطلوبة، وبالتالي توفير استهلاك الطاقة والمياه بنسبة تصل إلى 50% والمساهمة في توفير بيئة أفضل.

    لفّاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

    لفّاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

    يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.

    مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

    مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

    مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.

    فلتر مضاد للكلس لكوب من المياه النقية

    فلتر مضاد للكلس لكوب من المياه النقية

    فلتر مضاد للكلس قابل للفك للحصول على كوب ماء نظيف وغلاية أنظف.

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.

    أدوات تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

    أدوات تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

    يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.

    غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

    غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

    غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.

    يشير الضوء الدليلي إلى تشغيل الغلاية

    يشير الضوء الدليلي إلى تشغيل الغلاية

    ضوء أنيق مضمّن في مفتاح التشغيل/الإيقاف يشير إلى تشغيل الغلاية.

    نظام أمان متعدد المستويات

    نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      مضمنة
      فلتر القمع

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      900  W
      طول سلك الطاقة
      0,75  m
      التردد
      50-60  Hz
      سعة خزان المياه
      0،8  l

    • التصميم

      اللون
      معدني مصقول

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      158‏x‏185‏x‏233  mm
      أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
      225x225x225  mm

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • قاعدة تدور 360 درجة
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • حماية من الغليان حتى الجفاف
      • مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      • أداة تسخين مسطّحة
      • أقدام مقاومة للانزلاق
      • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
      • مؤشر الجهوزية

    • اللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      غلاف معدني
      مادة عنصر التسخين
      فولاذ مقاوم للصدأ
      تبديل المواد
      بلاستيك PP

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      التغليف
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    Badge-D2C

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