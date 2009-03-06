تغلي الكمية المطلوبة فقط

يتيح لك ''مؤشر كوب واحد'' الفريد بالغلاية الصغيرة HD4619/20 هذه إمكانية غلي كمية المياه المطلوبة فقط من دون أن تشغل مساحة كبيرة في المطبخ. ويمكنك بذلك توفير ما يصل إلى 50% من الطاقة والحدّ من التأثير السلبي في البيئة بسهولة.