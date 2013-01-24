تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.
يضيء الضوء الأحمر على زر المفتاح عند تشغيل آلة تحضير القهوة.
يمكن لآلة تحضير القهوة هذه تخمير كوبَين إلى 10 أكواب (بحجم كبير) / 15 كوبًا (بحجم صغير) من القهوة، أي 1,2 لتر كحد أقصى. إلا أنها تتميّز بتصميم صغير ولا تحتاج إلى مساحة كبيرة في المطبخ.
يمكن تنظيف الدورق وحامل الفلتر بسهولة في الجلاية.
املأي خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.
توزّع الفوهة الذكية هذه داخل الإبريق القهوة المتدفقة بشكل متساوٍ في الإبريق للحصول على نكهة مثالية ومتناسقة من الكوب الأول حتى الأخير.
الملحقات
بلد المنشأ
الاستدامة
الوزن والأبعاد
اللون الخارجي
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