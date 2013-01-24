إيقاف تشغيل مباشر وتلقائي لتوفير استهلاك الطاقة ولتوفير الأمان

بعد تخمير القهوة، تتوقف آلة تحضير القهوة عن التشغيل لتوفير استهلاك الطاقة ولتوفير الأمان. بالإضافة إلى ذلك، يضمن الإبريق الحراري الحفاظ على القهوة ساخنة.