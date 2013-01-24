كما تحبها تماماً!
تعتبر آلة تحضير القهوة HD7690/90 هذه من Philips مثالية للأشخاص الذي يريدون الاستمتاع بجودة استثنائية، في النكهة والتصميم على حد سواء. يسمح لك كل من ميزة التحكم بالكثافة والمؤقت بتخمير القهوة بحسب تفضيلاتك الشخصية، وفي الوقت الذي تريده إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كما تحبها تماماً!
تعتبر آلة تحضير القهوة HD7690/90 هذه من Philips مثالية للأشخاص الذي يريدون الاستمتاع بجودة استثنائية، في النكهة والتصميم على حد سواء. يسمح لك كل من ميزة التحكم بالكثافة والمؤقت بتخمير القهوة بحسب تفضيلاتك الشخصية، وفي الوقت الذي تريده إكتشف كلّ المميزات
كما تحبها تماماً!
تعتبر آلة تحضير القهوة HD7690/90 هذه من Philips مثالية للأشخاص الذي يريدون الاستمتاع بجودة استثنائية، في النكهة والتصميم على حد سواء. يسمح لك كل من ميزة التحكم بالكثافة والمؤقت بتخمير القهوة بحسب تفضيلاتك الشخصية، وفي الوقت الذي تريده إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كما تحبها تماماً!
تعتبر آلة تحضير القهوة HD7690/90 هذه من Philips مثالية للأشخاص الذي يريدون الاستمتاع بجودة استثنائية، في النكهة والتصميم على حد سواء. يسمح لك كل من ميزة التحكم بالكثافة والمؤقت بتخمير القهوة بحسب تفضيلاتك الشخصية، وفي الوقت الذي تريده إكتشف كلّ المميزات
تتميّز آلة تحضير القهوة من Philips بمضخة عالية السرعة، لتحضير القهوة بسرعة أكبر وبنكهة مثالية.
تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.
هل نسيت إيقاف تشغيل آلة تحضير القهوة؟ لا داعي للقلق! سيتم إيقاف تشغيل آلة تحضير القهوة تلقائيًا بعد ساعتَين من تخمير القهوة لتوفير استهلاك الطاقة.
يمكن فك خزان المياه، لتسهيل تعبئته أو تنظيفه.
يمكن فتح حامل الفلتر من خلال تدويره إلى الجهة الجانبية، مما يسهّل تعبئة القهوة. بالإضافة إلى ذلك، فهو قابل للفك لتنظيفه بسهولة تامة.
يمكن تخزين الكبل الاحتياطي في حجرة الكبل تحت آلة تحضير القهوة. وهي تمكّنك من وضع آلة تحضير القهوة في المطبخ بطريقة جميلة.
يمكن تنظيف الدورق وحامل الفلتر بسهولة في الجلاية.
استيقظ على رائحة القهوة الطازجة بفضل المؤّقت. جهّز آلة تحضير القهوة وعيّن الوقت وسيتم تخمير إبريق من القهوة الطازجة في الوقت الذي تريده.
اضبط كثافة القهوة من قهوة خفيفة أو متوسطة أو كثيفة جدًا.
ستذكّرك آلة تحضير القهوة من Philips عندما يحين وقت إزالة الترسبات الكلسية من الجهاز. تضمن إزالة الترسبات الكلسية بانتظام الحصول على أفضل مذاق لقهوتك وتحمي الجهاز من الترسبات الكلسية الناتجة من مياه الحنفية.
التصميم
قهوة معدّة بالتقطير على طريقتك الخاصة
تحضير قهوة لذيذة بواسطة الفلتر بسهولة تامة
الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية
مواصفات التصميم
الملحقات