معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات

يمكنك تحضير حفلة مرحة وصحية مع كل الأطباق المفضّلة لديك بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان تحضير أطباق الحفلات باستخدام Airfryer. استفِد من قدرات الطهو التي يقدّمها Airfryer إلى أقصى حد بفضل الملحق المؤلّف من طبقتَين وأكواب فطائر المافن. إكتشف كلّ المميزات