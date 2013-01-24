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معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات

HD9904/01
التصنيف الإجمالي / 5
  • معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات
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    معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات

    HD9904/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات

    يمكنك تحضير حفلة مرحة وصحية مع كل الأطباق المفضّلة لديك بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان تحضير أطباق الحفلات باستخدام Airfryer. استفِد من قدرات الطهو التي يقدّمها Airfryer إلى أقصى حد بفضل الملحق المؤلّف من طبقتَين وأكواب فطائر المافن. إكتشف كلّ المميزات

    معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات

    معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات

    يمكنك تحضير حفلة مرحة وصحية مع كل الأطباق المفضّلة لديك بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان تحضير أطباق الحفلات باستخدام Airfryer. استفِد من قدرات الطهو التي يقدّمها Airfryer إلى أقصى حد بفضل الملحق المؤلّف من طبقتَين وأكواب فطائر المافن. إكتشف كلّ المميزات

    معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات

    يمكنك تحضير حفلة مرحة وصحية مع كل الأطباق المفضّلة لديك بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان تحضير أطباق الحفلات باستخدام Airfryer. استفِد من قدرات الطهو التي يقدّمها Airfryer إلى أقصى حد بفضل الملحق المؤلّف من طبقتَين وأكواب فطائر المافن. إكتشف كلّ المميزات

    معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات

    معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات

    يمكنك تحضير حفلة مرحة وصحية مع كل الأطباق المفضّلة لديك بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان تحضير أطباق الحفلات باستخدام Airfryer. استفِد من قدرات الطهو التي يقدّمها Airfryer إلى أقصى حد بفضل الملحق المؤلّف من طبقتَين وأكواب فطائر المافن. إكتشف كلّ المميزات

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      ملحقات ونصائح لإتقان تحضير الوجبات الخفيفة للحفلات

      • مجموعة الملحقات
      • ملحق مؤلّف من طبقتَين
      • 7 أكواب من السيليكون لفطائر المافن
      • كتيّب وصفات
      كتيّب لإتقان مهارات التحضير للحفلات مع Airfryer

      كتيّب لإتقان مهارات التحضير للحفلات مع Airfryer

      كتيّب يتضمّن نصائح من الشيف، ووصفة للمبتدئين وأوقات الطهو في Airfryer

      يمكن الاستخدام في الجلاية لعملية تنظيف سهلة

      يمكن الاستخدام في الجلاية لعملية تنظيف سهلة

      يمكنك وضع هذه الملحقات في الجلاية بأمان لتنظيفها.

      ضاعف مساحة الطهو بفضل الملحق المؤلّف من طبقتَين

      يمكنك زيادة مساحة الطهو لمقلاة Airfryer إلى أقصى حد بفضل الأكسسوار المؤلف من طبقتين. بات بإمكانك خبز البرغر وأجنحة الدجاج والسمك وغيرها من الأصناف الشهية أو شويها أو قليها بطريقة سهلة وسريعة وصحية.

      7 أكواب من السيليكون لفطائر المافن للاستمتاع بأطباق مختلفة

      هناك عذر دائمًا لتناول المافن، سواء أكنت تحتفل بعيد ميلاد قريب أم تريد أن تدلل عائلتك. تسمح لك أكواب المافن هذه بابتكار حلويات لذيذة وفردية لضيوفك.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        كتيّب وصفات

      • المواصفات العامّة

        ميزات المنتج
        قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • التصميم واللون الخارجي

        مواد الأكسسوارات
        أكواب المافن: سيليكون أحمر
        مواد الهيكل الرئيسي
        الطبقتان: فولاذ مطلي

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