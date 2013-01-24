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Avance Collection

Airfryer

HD9905/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer
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    Avance Collection Airfryer

    HD9905/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer

    يمكنك زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer بفضل الملحق المؤلف من طبقتَين. يمكنك خَبز البرغر وأجنحة الدجاج والسمك الشهي والمزيد غيرها أو شويها أو قليها بطريقة سهلة وسريعة وصحية. للاستمتاع بتعددية أكبر، استخدم الأسياخ لتحضير شاشليك الخضار أو اللحم. إكتشف كلّ المميزات

    Avance Collection Airfryer

    زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer

    يمكنك زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer بفضل الملحق المؤلف من طبقتَين. يمكنك خَبز البرغر وأجنحة الدجاج والسمك الشهي والمزيد غيرها أو شويها أو قليها بطريقة سهلة وسريعة وصحية. للاستمتاع بتعددية أكبر، استخدم الأسياخ لتحضير شاشليك الخضار أو اللحم. إكتشف كلّ المميزات

    زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer

    يمكنك زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer بفضل الملحق المؤلف من طبقتَين. يمكنك خَبز البرغر وأجنحة الدجاج والسمك الشهي والمزيد غيرها أو شويها أو قليها بطريقة سهلة وسريعة وصحية. للاستمتاع بتعددية أكبر، استخدم الأسياخ لتحضير شاشليك الخضار أو اللحم. إكتشف كلّ المميزات

    Avance Collection Airfryer

    زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer

    يمكنك زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer بفضل الملحق المؤلف من طبقتَين. يمكنك خَبز البرغر وأجنحة الدجاج والسمك الشهي والمزيد غيرها أو شويها أو قليها بطريقة سهلة وسريعة وصحية. للاستمتاع بتعددية أكبر، استخدم الأسياخ لتحضير شاشليك الخضار أو اللحم. إكتشف كلّ المميزات

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    أين يمكنني العثور على رقم الطراز؟

    كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300

     

    يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):

    أنظر على العلبة
    أنظر داخل المنتج
    أنظر على المنتج
    أنظر على دليل الإستخدام

      زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer

      • ملحق مؤلف من طبقتين
      • مناسب لمجموعة HD924x ‏(XL)
      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

      درج قابل للفك وميزة سلة الطعام وطلاء مانع للالتصاق، وكلها قابلة للغسل في غسالة الأطباق لسهولة التنظيف.

      ملحق مؤلف من طبقتين لمزيد من الوصفات المتنوعة

      ملحق مؤلف من طبقتين لمزيد من الوصفات المتنوعة

      يمكنك زيادة مساحة الطهو لمقلاة Airfryer إلى أقصى حد بفضل الأكسسوار المؤلف من طبقتين. بات بإمكانك خبز البرغر وأجنحة الدجاج والسمك وغيرها من الأصناف الشهية أو شويها أو قليها بطريقة سهلة وسريعة وصحية.

      يسمح لك الملحق بطهو طعام مسطّح وأرفع

      يسمح لك الملحق بطهو طعام مسطّح وأرفع

      يسمح لك الملحق بطهو طعام مسطّح وأرفع مثل البرغر.

      المواصفات التقنية

      • التصميم واللون الخارجي

        المواد
        فولاذ مطلي

      • المواصفات العامّة

        طلاء مانع للالتصاق
        نعم

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