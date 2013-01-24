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معدّات لإتقان عملية الخَبز

HD9925/01
التصنيف الإجمالي / 5
  • معدّات لإتقان عملية الخَبز معدّات لإتقان عملية الخَبز معدّات لإتقان عملية الخَبز
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    معدّات لإتقان عملية الخَبز

    HD9925/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    معدّات لإتقان عملية الخَبز

    يمكنك تحضير كل وصفات الخَبز المفضّلة لديك بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان عملية الخَبز باستخدام Airfryer. أتقن طريقة خَبز قوالب الحلوى والخبز والغراتان والكيش والمزيد غير ذلك بطريقة صحية وسهلة. إكتشف كلّ المميزات

    معدّات لإتقان عملية الخَبز

    معدّات لإتقان عملية الخَبز

    يمكنك تحضير كل وصفات الخَبز المفضّلة لديك بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان عملية الخَبز باستخدام Airfryer. أتقن طريقة خَبز قوالب الحلوى والخبز والغراتان والكيش والمزيد غير ذلك بطريقة صحية وسهلة. إكتشف كلّ المميزات

    معدّات لإتقان عملية الخَبز

    يمكنك تحضير كل وصفات الخَبز المفضّلة لديك بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان عملية الخَبز باستخدام Airfryer. أتقن طريقة خَبز قوالب الحلوى والخبز والغراتان والكيش والمزيد غير ذلك بطريقة صحية وسهلة. إكتشف كلّ المميزات

    معدّات لإتقان عملية الخَبز

    معدّات لإتقان عملية الخَبز

    يمكنك تحضير كل وصفات الخَبز المفضّلة لديك بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان عملية الخَبز باستخدام Airfryer. أتقن طريقة خَبز قوالب الحلوى والخبز والغراتان والكيش والمزيد غير ذلك بطريقة صحية وسهلة. إكتشف كلّ المميزات

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      معدّات لإتقان عملية الخَبز

      ملحقات ونصائح لإتقان وصفات الخَبز

      • مجموعة الملحقات
      • ملحق الخَبز
      • 7 أكواب من السيليكون لفطائر المافن
      • كتيّب وصفات
      كتيّب لإتقان مهارات الخَبز

      كتيّب لإتقان مهارات الخَبز

      كتيّب يتضمّن نصائح من الشيف، ووصفة للمبتدئين وأوقات الطهو في Airfryer

      يمكن الاستخدام في الجلاية لعملية تنظيف سهلة

      يمكن الاستخدام في الجلاية لعملية تنظيف سهلة

      يمكنك وضع هذه الملحقات في الجلاية بأمان لتنظيفها.

      ملحق خَبز غير لاصق

      يتّسع ملحق الخَبز من Philips في جهاز Philips بشكل مثالي. يمكنك خَبز وصفات متعددة ومختلفة باستخدامه.

      7 أكواب من السيليكون لفطائر المافن للاستمتاع بأطباق مختلفة

      هناك عذر دائمًا لتناول المافن، سواء أكنت تحتفل بعيد ميلاد قريب أم تريد أن تدلل عائلتك. تسمح لك أكواب المافن هذه بابتكار حلويات لذيذة وفردية لضيوفك.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        كتيّب وصفات

      • المواصفات العامّة

        ميزات المنتج
        قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        174 x‏ 164‏ x‏ 74  ملليمترًا
        أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        210 x‏ 210 x‏ 90  ملليمترًا
        وزن المنتج
        0.343  كلغ

      • التصميم واللون الخارجي

        مواد الهيكل الرئيسي
        صَينية الخَبز: معدن مطلي بطلاء مانع للالتصاق
        مواد الأكسسوارات
        أكواب المافن: سيليكون أحمر

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