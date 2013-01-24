معدّات لإتقان عملية الخَبز
يمكنك تحضير كل وصفات الخَبز المفضّلة لديك بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان عملية الخَبز باستخدام Airfryer. أتقن طريقة خَبز قوالب الحلوى والخبز والغراتان والكيش والمزيد غير ذلك بطريقة صحية وسهلة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
معدّات لإتقان عملية الخَبز
يمكنك تحضير كل وصفات الخَبز المفضّلة لديك بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان عملية الخَبز باستخدام Airfryer. أتقن طريقة خَبز قوالب الحلوى والخبز والغراتان والكيش والمزيد غير ذلك بطريقة صحية وسهلة. إكتشف كلّ المميزات
معدّات لإتقان عملية الخَبز
يمكنك تحضير كل وصفات الخَبز المفضّلة لديك بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان عملية الخَبز باستخدام Airfryer. أتقن طريقة خَبز قوالب الحلوى والخبز والغراتان والكيش والمزيد غير ذلك بطريقة صحية وسهلة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
معدّات لإتقان عملية الخَبز
يمكنك تحضير كل وصفات الخَبز المفضّلة لديك بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان عملية الخَبز باستخدام Airfryer. أتقن طريقة خَبز قوالب الحلوى والخبز والغراتان والكيش والمزيد غير ذلك بطريقة صحية وسهلة. إكتشف كلّ المميزات
كتيّب يتضمّن نصائح من الشيف، ووصفة للمبتدئين وأوقات الطهو في Airfryer
يمكنك وضع هذه الملحقات في الجلاية بأمان لتنظيفها.
يتّسع ملحق الخَبز من Philips في جهاز Philips بشكل مثالي. يمكنك خَبز وصفات متعددة ومختلفة باستخدامه.
هناك عذر دائمًا لتناول المافن، سواء أكنت تحتفل بعيد ميلاد قريب أم تريد أن تدلل عائلتك. تسمح لك أكواب المافن هذه بابتكار حلويات لذيذة وفردية لضيوفك.
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